Wodzisław Śląski: Stypendia dla przyszłych pielęgniarek

Studentki pielęgniarstwa, które po zakończeniu nauki co najmniej trzy lata przepracują w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim lub Rydułtowach, dostaną 1 tys. zł miesięcznego stypendium fundowanego przez władze powiatu wodzisławskiego. W poniedziałek podpisano umowy stypendialne w trzeciej edycji programu.

Wnioski o przyznanie stypendium złożyło pięć osób. Ponieważ jeden z wniosków nie spełniał wymogów formalnych, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznał stypendia czterem studentkom. Trzy z nich są mieszkankami powiatu wodzisławskiego, jedna pochodzi z woj. lubelskiego.

"Oczywiście zainteresowanie programem stypendialnym mogłoby być większe, ale liczba pięciu złożonych wniosków także nas cieszy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele z pielęgniarek pracujących w naszych powiatowych szpitalach jest w wieku przedemerytalnym, dlatego podejmujemy wiele działań, aby pozyskiwać pielęgniarki, które zastąpią panie odchodzące na emeryturę; program stypendialny to jedno z takich działań" - skomentował starosta wodzisławski Leszek Bizoń.

"Wiemy, że nie jest to panaceum na wszystkie bolączki szpitala, ale jest to kolejne - uważam: ważne, działanie zarządu, które ma pomóc w funkcjonowaniu lecznic" - dodał starosta, który w poniedziałek spotkał się ze stypendystkami.

Wodzisławskie starostwo powiatowe jest organem prowadzącym dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim. Samorządowy program stypendialny zainicjowano jesienią 2020 r., z intencją zapewnienia kadry pielęgniarskiej dla obu szpitali. Tegoroczny nabór był trzecim - łącznie z programu skorzystało dotąd 10 osób: dwie w 2020 r., cztery w 2021 r. i cztery w 2022 r.

Powiat przygotował też ofertę mieszkań dla lekarzy i pielęgniarek z innych regionów Polski, zainteresowanych rozpoczęciem pracy w szpitalach w Wodzisławiu Śląskim lub Rydułtowach. Przedstawiciele samorządu tłumaczą, że oba szpitale, podobnie jak wiele innych placówek medycznych w kraju, borykają się z brakiem personelu pielęgniarskiego, zaś liczba osób wykonujących ten zawód maleje.

Średnia wieku pielęgniarek zatrudnionych w PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim to dziś około 50 lat. W ocenie dyrekcji świadczy to o tym, iż w ostatnich latach nie było zainteresowania podjęciem zatrudnienia w szpitalu przez absolwentów studiów pielęgniarskich.

W rozstrzygniętym właśnie naborze, o stypendium mogli starać się studenci III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów drugiego stopnia, kształcący się na kierunku pielęgniarstwo. By uzyskać świadczenie, nie mogą oni powtarzać roku ani korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów czy np. macierzyńskich albo rodzicielskich. Muszą też zobowiązać się do podjęcia pracy w szpitalu w Wodzisławiu lub w Rydułtowach najpóźniej trzy miesiące od zakończenia studiów, na co najmniej trzy lata. Stypendium przysługuje przez dziewięć miesięcy, w okresie studiów - od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Tworząc powiatowy program, wodzisławscy samorządowcy m.in. brali pod uwagę prognozy, zgodnie z którymi w ciągu najbliższych 10 lat jedna trzecia polskich szpitali może zostać zamknięta z powodu braku personelu pielęgniarskiego. Inicjatywa jest próbą lokalnego przeciwdziałania temu i przekonywania studentek i studentów kierunków pielęgniarskich do pozostania i podjęcia pracy w mieście. W marcu br. wodzisławski szpital ogłosił również chęć przyjęcia o pracy lekarzy różnych specjalności i pielęgniarek z Ukrainy.

Podobny program stypendialny w woj. śląskim realizuje również Częstochowa, gdzie przedsięwzięcie, adresowane początkowo tylko do przyszłych lekarzy, w ubiegłym roku rozszerzono o pielęgniarki. Nazwę częstochowskiego programu zmieniono wówczas z "Dostępny lekarz" na "Częstochowa dla Medyków". Celem miejskiego programu jest zapewnienie kadry dla Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Oprócz stypendiów program "Częstochowa dla Medyków" zakłada także pomoc samorządu w szkoleniu, dokształcaniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. Również z tej możliwości - obok lekarzy - w razie potrzeb mogą korzystać pielęgniarki i pielęgniarze.

