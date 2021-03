Wracają obostrzenia, nowej tarczy nie będzie

Nie przygotowujemy tarczy finansowej 3.0. Być może będzie decyzja o kolejnym przedłużeniu tarczy branżowej obejmującej kody PKD najbardziej dotknięte pandemią - powiedział w piątek wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

Od 20 marca do 9 kwietnia na terenie całej Polski będą obowiązywać zaostrzone restrykcje.

Nowe obostrzenia uderzą głównie w branże usługowe, szczególnie handel, sektor hoteli i usług rekreacyjnych.

Nie przygotowujemy tarczy finansowej 3.0. Być może będzie decyzja o kolejnym przedłużeniu tarczy branżowej obejmującej kody PKD najbardziej dotknięte pandemią - powiedział Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Przypomnijmy, że od 20 marca do 9 kwietnia na terenie całej Polski będą obowiązywać zaostrzone restrykcje.



Czytaj także: Lockdown w całej Polsce. Wracają obostrzenia

- Jesteśmy na takim etapie, że jeżeli ten ruch nie spowoduje wygaszenia epidemii, czy przynajmniej spowolnienia trzeciej fali, to na pewno kolejne kroki będą już typowym lockdownem, sytuacją, gdzie będziemy zamykać zupełnie wszystko - mówił ogłaszając wprowadzenie nowych obostrzeń minister zdrowia Adam Niedzielski.



❗️ Od 20 marca rozszerzamy zasady bezpieczeństwa na całą Polskę ⤵️

⚠️ Nauka w klasach 1-3 wyłącznie zdalna

❌ Zamknięte hotele

❌ Ograniczona działalność galerii handlowych

❌ Zamknięte instytucje kultury

❌ Zamknięte obiekty sportowe



Czytaj więcej ➡️ https://t.co/tH2h7rm1LA pic.twitter.com/4b7yJZIzE2 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 17, 2021

Ponowny paraliż

Dla wielu branż objęcie obostrzeniami całego kraju oznacza ponowny paraliż. Zamknięte zostaną hotele, nastąpi ograniczenie działalności galerii handlowych, zamknięte będą też kina, teatry, zamknięte będą też baseny i obiekty sportowe.



Polska Rada Centrów Handlowych podnosi, że każde kolejne ograniczenia działalności obiektów handlowych, pogłębiają i tak już dramatyczne straty branży.



- Dziś już nie pytamy, czy będą redukcje zatrudnienia i bankructwa, tylko kiedy. Według szacunków Polskiej Rady Centrów Handlowych w wyniku pandemii i trzech ogólnopolskich lockdownów branża centrów handlowych odnotowała lukę w obrotach w wysokości ponad 33 mld zł, kolejne obostrzenia regionalne to utrata obrotów rzędu około 2 mld zł. Ogólnokrajowy lockdown to kolejne miliardy utraconych obrotów, a co za tym idzie ogromnych strat poszczególnych przedsiębiorstw - wylicza PRCH.



Rozszerzenie obostrzeń uderzy także w branże usługowe, szczególnie sektor hoteli i usług rekreacyjnych. Jak szacuje Polski Instytut Ekonomii, aktywność w tych sektorach najprawdopodobniej będzie na porównywalnym poziomie w stosunki do marca ubiegłego roku, gdzie również obowiązywały już ścisłe obostrzenia.

Biurowece na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl