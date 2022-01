Wykwalifikowani pracownicy są na wyciągnięcie ręki… poza granicami Polski. Niepokojące trendy demograficzne

Gdy inni zastanawiają się, dlaczego rekrutujemy pracowników z Ukrainy i z Azji, my nawiązujemy współpracę z kolejnymi Kontrahentami. Gdy inni pytają nas o receptę na sukces, mówimy bez wahania „sukces dodaje skrzydeł, a porażki uczą pokory”. Czy rynek pracy w Polsce w ostatnich miesiącach był łaskawy dla obywateli Ukrainy i Azji? Co pokaże 2022 rok? Czy rację bytu mają centra pracy takie, jak Pajmon CPT, który rekrutuje pracowników ze Wschodu i deleguje do zakładów pracy na terenie całej Polski w różnych profilach działalności? Czy trendy demograficzne w Polsce skutkują większą otwartością pracodawców w Polsce na zatrudnianie cudzoziemców?