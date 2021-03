Wzrost zatrudnienia w lutym efektem przyjęć w firmach

Wzrost zatrudnienia w lutym w porównaniu ze styczniem jest efektem przyjęć w firmach i zwiększania wymiaru etatów - podał w środę GUS.

W lutym 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,3 proc. względem notowanego miesiąc wcześniej.

"Było to wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, a także zwiększania wymiaru etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii" - napisano.

Z kolei wzrost miesięczny wynagrodzenia był spowodowany dalszymi wypłatami premii, nagród kwartalnych, rocznych oraz wynagrodzeń za nadgodziny (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Zatrudnienie może tymczasowo wzrosnąć ze względu na większą liczbę absencji związanych z COVID-19, uszczerbek dla aktywności gospodarczej będzie jednak mały, a dynamika wynagrodzeń powinna pozostać wysoka - prognozuje w środę Polski Instytut Ekonomiczny.



Jak czytamy w komentarzu PIE do danych o zatrudnieniu w lutym, spadek zatrudnienia w ub. miesiącu o 1,7 proc. r/r był mniejszy względem mediany wcześniejszych prognoz (1,9 proc.).



"W marcu spodziewamy się słabszego wyniku" - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Zdaniem ekspertów PIE zatrudnienie w marcu będzie czasowo obniżać większa liczba osób przebywających na kwarantannie w związku z COVID-19, która obecnie przekracza 300 tys. "Dotychczasowe doświadczenia sugerują jednak, że większa częstotliwość absencji ma stosunkowo mały wpływ na działalność gospodarczą" - twierdzi PIE.



Według analityków Instytutu po ustaniu tych zaburzeń sytuacja sektora przedsiębiorstw powinna pozostać stabilna. Liczba zamykanych działalności gospodarczych (dane CEIDG) jest obecnie podobna do tej z ubiegłego roku. W rejestrze REGON rośnie natomiast liczba mikrofirm, co według PIE może mieć związek z przenoszeniem pracowników z umów o pracę na działalność gospodarczą.



PIE podkreśla, że większe wahania występują w sektorze małych i średnich firm słabiej opisanym przez dane GUS. Rejestr REGON wskazuje na 12,5 proc. wzrost liczby zawieszonych działalności, również w branżach, które nie są bezpośrednio objęte restrykcjami epidemicznymi, np. w budownictwie, transporcie czy przetwórstwie.



W swoim komentarzu PIE zwraca uwagę, że dynamika wynagrodzeń spadła z 4,8 do 4,5 proc., nieco poniżej mediany prognoz. Obecnie najsilniejszy wzrost płac odnotowywany jest w branżach technologicznych, oraz w działalności profesjonalnej i technicznej (firmy marketingowe, księgowe).



Podwyżka płacy minimalnej wspiera również wzrost w handlu i administrowaniu - czytamy.



Obserwowane są jednak kolejne spadki w gastronomii, a PIE w kolejnych miesiącach spodziewa się niewielkich zmian. Po uwzględnieniu wahań sezonowych szacowany przez NBP wzrost wynagrodzenia w 20 proc. firm według PIE odpowiada ok. 5-procentowej dynamice wzrostu.

