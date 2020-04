Z funduszy unijnych będzie 2,6 mld zł na wsparcie wynagrodzeń

Na wsparcie wynagrodzeń dla pracowników firm dotkniętych kryzysem udało się wygospodarować 2,6 mld zł - poinformowała w poniedziałek minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"Dziś możemy mówić o tym, że regiony zaangażowały się w realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Te środki, w ramach środków z UE można na te działania przeznaczać. (…) Mówimy o 2,6 mld zł, które udało się wygospodarować wraz z marszałkami województw na wsparcie wynagrodzeń pracowników" - mówiła Jarosińska-Jedynak na konferencji prasowej, dodając, że chodzi też o środki z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Minister podkreślała, że napłynęło już 8,2 tys. wniosków firm o wsparcie w postaci dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników. Jeśli u danego przedsiębiorcy spadek obrotów przekroczy 30 proc., może on otrzymać do 50 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia dla danego pracownika - przypomniała Jarosińska-Jedynak.

"Chodzi o to, żeby zapobiegać odchodzeniu pracownika od pracodawcy, a jemu z kolei dać szansę na zatrzymanie pracownika" - podkreśliła.