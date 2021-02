Z pandemią czy bez: biznes chce redukcji uciążliwych przepisów i kontroli

Od początku pandemii portal WNP.PL - wspólnie z BCMM, firmą z bogatym doświadczeniem w badaniach marketingowych (i nie tylko) - sprawdza, jak polscy przedsiębiorcy dają sobie radę w czasie epidemicznego kryzysu oraz co sądzą o reakcji państwa na poważne gospodarcze zawirowania. Oto co wynika z naszego najnowszego badania.

- To, że ograniczenie liczby przepisów, procedur i kontroli jest na pierwszym miejscu - w ogóle mnie nie dziwi. W Polsce biznes się nie domaga niższych podatków co do zasady. Domaga się prostych podatków i prostego prawa. I słusznie, nam za bardzo nie jest nic więcej potrzeba... Pieniądze na odbudowę gospodarki niech trafią do sektora publicznego. Pandemia bezlitośnie obnażyła stan służby zdrowia i edukacj. Tu - oprócz pieniędzy - potrzeba jeszcze reform systemowych - uważa Cezary Kaźmierczak.- Cieszy mnie, że przedsiębiorcy na pierwszym miejscu stawiają ograniczenie biurokracji. Oczywiście, wszystkie firmy chciałyby płacić niższe podatki (to drugi element w rankingu), ale trzeba pamiętać, że budżet ma swe potrzeby. Za obniżki różnych zobowiązań na rzecz państwa i tak trzeba zapłacić innymi podatkami, np. podatkiem od spółek komandytowych. Deregulacja nie kosztuje dużo, nie ma kosztów bezpośrednich, a buduje odporność. W ustawach o tarczach znalazły się setki paragrafów wyłączających na czas pandemii różne biurokratyczne obowiązki firm. Teraz warto się przyjrzeć, czy są one rzeczywiście konieczne, czy nie da się pewnych spraw załatwić elektronicznie, na oświadczenie. Potrzebne jest tu zdecydowane działanie rządu - dodaje Sławomir Dudek.- Gdy tylko pojawiły się tarcze antykryzysowe i finansowe, powiedziałem, że najważniejszą tarczą powinna być tarcza antybiurakratyczna... Skala obciążeń i niepewności, którą "wytwarza" administracja, jest ogromna. Na początku pandemii, po zerwaniu łańcuchów dostaw pojawiła się narracja, że fabryki z Chin będą przenoszone do Europy, a Polska stanie się krajem, gdzie się ulokują, bo mamy tanią siłę roboczą i dużo przestrzeni. Można to włożyć między bajki. Nie da się „zmigrować” fabryki do państwa, które skrajnie niechętnie podchodzi do przedsiębiorców. Polacy dają sobie dobrze radę, bo są chyba zaszczepieni na swoje państwo - stawia sprawę Artur Bartoszewicz, ekspert Instytutu Jagiellońskiego.W naszej ankiecie zapytaliśmy też o działania Unii Europejskiej, które w największym stopniu mogą pomóc w odbudowie gospodarek Wspólnoty. Przedsiębiorcy wskazali to przede wszystkim te, które zawarte zostały w priorytecie Gospodarka służąca ludziom (60 proc.) oraz w Funduszu Odbudowy unijnej gospodarki po kryzysie (54 proc.).Wiemy też, które pozycje kosztowe najsilniej wpływają na kondycję firm. To rosnące świadczenia na rzecz państwa (68 proc.), a także wzrost kosztów płac (49 proc.) i energii (37 proc.).Komentujący przeprowadzone przez nas i BCMM badania podkreślali, że wiele odpowiedzi ankietowanych wynika prawdopodobnie z emocji. Trudno jednak, by było inaczej. Mimo że od początku pandemii upływa rok, trudno zaakceptować nową rzeczywistość. I to rodzi napięcie. Tym bardziej, że cały czas przed nami wiele niewiadomych.- Nie wiemy, jak będzie się rozwijała pandemia. Nadchodzi trzecia fala epidemii, nie trudno przewidzieć, czy przyjdzie czwarta, jakie pojawią się odmiany wirusa... Druga sprawa to realizacja programu szczepień. Trzecia - obostrzenia administracyjne. Politykę rządu w tej mierze nie wypowiadając się o jej skuteczności, charakteryzuje duża nieprzewidywalność. To potężny problem dla przedsiębiorców - kończy Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan.