Za imprezy odwołane przez pandemię turyści dostali ponad 200 mln zł

Ponad 200 mln zł otrzymali do tej pory turyści za odwołane z powodu epidemii wycieczki; to ok. 80 proc. kwoty do wypłaty - poinformował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W najbliższych tygodniach ma zostać wypłacone pozostałe 20 proc. - dodał.

Pieniądze są wypłacane z Turystycznego Funduszu Zwrotów.

Jak podał UFG, do 31 grudnia 2020 r. organizatorzy imprez turystycznych złożyli ponad 90 tys. wniosków ws. podróżnych, z którymi zawarli umowy o udział w imprezie turystycznej, która z powodu pandemii nie została zrealizowana. Rzadko zdarzało się, aby umowa wskazywała tylko jedną osobę, więc procedura zwrotu środków przez UFG według szacunków dotyczyła kilkuset tys. podróżnych - poinformował Fundusz.

O zwrot środków dla swoich klientów wystąpiło 298 organizatorów, a łączna kwota wynikająca z wniosków złożonych przez organizatorów to prawie 280 mln zł. "Jednak biorąc pod uwagę, że część z nich była nieopłacona lub zdublowana, faktyczna wartość wniosków to 260 mln zł. I to właśnie z tej drugiej kwoty UFG wypłacił już ponad 208 mln zł, co stanowi prawie 80 proc. wypłat z poprawnie złożonych wniosków" - podał Fundusz.

Według władz Funduszu, pozostała część wniosków zostanie wypłacona w ciągu najbliższych tygodni.

Jak podkreśliła prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Małgorzata Ślepowrońska, tak duża kwota wypłat była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu stron - zarówno podróżnych, organizatorów turystyki, organizacji branżowych, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz pracowników Funduszu. "To było trudne zadanie, przede wszystkim z powodu czasu wyznaczonego nam przez okoliczności i ustawę" - wskazała.

Marek Niechciał z zarządu UFG, który odpowiada w Funduszu za kwestie związane ze wsparciem branży turystycznej, zapewnił, że środków wystarczy dla wszystkich.

Funduszu poinformował, że skala wypłat w ciągu jednego dnia wynosi od kilkuset tysięcy zł do kilku milionów zł.

Powołana we wrześniu 2020 r. tzw. druga tarcza turystyczna wprowadziła kilka rozwiązań mających pomóc branży turystycznej w czasie pandemii. Jednym z nich jest Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym, z którego wypłacane są turystom pieniądze za odwołane przez pandemię wycieczki. Do TFZ miało trafić ok 300 mln zł.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny m.in. prowadzi ogólnopolską bazę danych ubezpieczeniowych, z której korzystają m.in. zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów i likwidacji szkód. UFG zajmuje się też wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Ponadto, wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w których sprawca szkody nie został ustalony - czytamy na stronie UFG.