Zagraniczni w Polsce i polscy za granicami. Inwestorzy na trudne czasy - zgłoś kandydatów do nagród

Tytuły Inwestora bez granic zostaną przyznane we wrześniu, ale już teraz można przesyłać zgłoszenia do rankingu. Laureaci to co roku wąskie, elitarne grono firm: inwestorów zagranicznych w Polsce oraz polskich firm inwestujących na zagranicznych rynkach.

Celem konkursu pozostaje propagowanie wzorcowych relacji między inwestorem, rynkiem i administracją. Kryteria obejmują całe spektrum działalności obu grup: polskich firm inwestujących zagranicą i zagranicznych inwestorów w Polsce.

Merytoryczną pieczę nad projektem sprawuje redakcja portalu gospodarczego WNP.PL i magazynu Nowy Przemysł. Tytuły Inwestora bez granic przyznawane są od 2017 r. W tym roku - w trakcie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (20-22 września).

Konkurencja jest ostra, a prestiż - spory. Mercedes-Benz Manufacturing Poland, BASF, Volvo Polska czy Rockwell Automation Polska oraz PKN Orlen, Selena, Mokate czy Adamed to wybrani laureaci tylko z ostatnich dwóch edycji konkursu.

Nasi na świecie, zagraniczni u nas

Kryteria wyboru - skala, rzetelność, marka

