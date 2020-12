Źle rozliczone nadgodziny, błędnie naliczone wynagrodzenie? Automatyzacja pozwoli uniknąć tych problemów

Prawidłowe zaplanowanie i rozliczenie czasu pracy dla wielu pracodawców stanowi znaczną trudność - wymaga dużych nakładów pracy i posiadania odpowiedniej wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy. Te problemy może jednak wyeliminować odpowiednie narzędzie informatyczne.

Szybciej i taniej

Jak dodała, istnieje kilka możliwości zasilenia systemu w dane. Po pierwsze można wprowadzać harmonogramy czasu pracy ręcznie, bezpośrednio do systemu. Po drugie, można automatycznie zaciągać z pliku o odpowiedniej strukturze. Po trzecie, system może być na stałe zintegrowany z narzędziem do rejestracji czasu pracy, które ewidencjonuje czas wejścia i wyjścia pracownika.- W tym przypadku nasz system umożliwia także wprowadzenie algorytmów dotyczących automatycznego rozliczania czasu pracy, czyli rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracownika oraz automatyczne zakwalifikowanie godzin pracy jako godzin nadliczbowych - wyjaśniła Katarzyna Adamczyk.- Ponadto system umożliwia wygenerowanie każdego dnia raportu odchyleń, informującego m.in. o spóźnieniach, braku rejestracji wejścia i wyjścia. Tego typu informacje mogą być codziennie automatycznie przysyłane, np. drogą mailową, do osób odpowiedzialnych za ten proces - uzupełniła.Przypomniała również, że zgodnie z art. 129§3 pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na tydzień przed jej rozpoczęciem w okresie, na który został sporządzony ten plan.- W większości narzędzi, jak również w naszym systemie można harmonogram czasu pracy rozpisać z wielotygodniowym czy wielomiesięcznym wyprzedzeniem, bez ryzyka niezgodności z przepisami prawa pracy. Dodatkowa funkcjonalność w postaci raportu zweryfikuje, czy plan pracy pracownika został prawidłowo sporządzony, np. czy zachowaliśmy odpoczynki dobowe oraz tygodniowe - zapewniła Adamczyk.- Wprowadzając godziny nadliczbowe do systemu, system sam zakwalifikuje, czy jest to praca w nadgodzinach dobowych, czy praca w godzinach nadliczbowych wynikająca z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, tzw. nadgodzin średniotygodniowych - dodała.Narzędzie, które przygotował IBS, stanowi pomoc nie tylko dla kadry zarządzającej, ale też dla pracowników, którzy poprzez dedykowany portal mogą m.in. sprawdzić harmonogram czasu pracy oraz złożyć wniosek urlopowy.Takie rozwiązanie odciąża kadrę kierowniczą od pracy administracyjnej i pozwala skupić się na procesach produkcyjnych i biznesowych. Eliminuje także ryzyko nieprawidłowości w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy.O pomyłki bywa łatwo też w sytuacjach, w których kadra odpowiedzialna za harmonogram czasu pracy modyfikuje go w trakcie okresu rozliczeniowego.- Przepisy mówią, że taka modyfikacja powinna się odbywać tylko w szczególnych przypadkach, np. z powodu nagłej nieobecności innego pracownika. A zatem wtedy, gdy trzeba szybko zorganizować zastępstwo. W takim wypadku dzięki systemowi możemy zweryfikować liczbę pracowników dostępnych na zmianie czy w jednostce organizacyjnej - wyjaśniła Katarzyna Adamczyk.Ponadto zwróciła uwagę, że dzięki odpowiednim funkcjonalnościom narzędzia informatycznego eliminujemy papierowe dokumenty, zastępując je elektronicznymi.- Pozwala to skrócić proces planowania czasu pracy i naliczania wynagrodzeń nawet do 60 proc., a także zapewnić menedżerom dostęp do informacji w czasie rzeczywistym - podkreśliła dyrektor.Dodała, że wpływ pandemii COVID-19 i związane z nią utrudnienia w prowadzeniu biznesu zwiększyły zainteresowanie zewnętrznymi usługami kadrowo-płacowymi. Od marca 2020 r. IBS obserwuje wzrost liczby zapytań ofertowych oraz nowych wdrożeń.By samo wdrożenie usługi było udane, musi je poprzedzić odpowiednia analiza. Pozwala ona zweryfikować istniejące procesy i rozpoznać te obszary, które wymagają modyfikacji i usprawnień. Po takiej analizie można skonfigurować adekwatnie do potrzeb klienta usługę kadrowo-płacową wraz z procesem planowania i rozliczania czasu pracy.- Outsourcing kadrowo-płacowy daje klientom korzyści nie tylko w postaci obniżenia kosztów, ale przede wszystkim gwarantuje zachowanie ciągłości procesu kadrowo-płacowego oraz zapewnia klientowi wyższą jakość i niezawodność. W tych ostatnich pomaga właśnie automatyzacja i robotyzacja, które eliminują błędy ludzkie i przyspieszają procesy - podsumowała Katarzyna Adamczyk.