ZPP i WEI: plan odmrażania gospodarki pokazuje bezmyślność administracji

Rząd jedynie decyduje o otwarciu tych części gospodarki, których nie jest w stanie kontrolować, a tam, gdzie stosunkowo łatwo można operować karami i mandatami, to nakazuje dalsze ich pozostawanie w zamknięciu, co tylko pokazuje bezmyślność tej administracji - to komentarz związanego ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Warsaw Enterprise Institute (WEI) odnoszący się do rządowej zapowiedzi odblokowywania poszczególnych gałęzi gospodarki.

Najpierw ruszyć ma handel, sport, ale tylko na świeżym powietrzu, a następnie – gastronomia, także jedynie na razie na obszarach otwartych. Na możliwość skorzystania z zamkniętych obiektów sportowych, w tym siłowni i klubów fitness, trzeba będzie poczekać aż do końca maja. Wszystko pod warunkiem, że tempo spadku zachorowań utrzyma się na dotychczasowym poziomie.

- Brak jest realnych medycznych przesłanek do utrzymywania zamkniętych siłowni, rząd jedynie decyduje o otwarciu tych części gospodarki, których nie jest w stanie kontrolować czyli np. gastronomii, a tam, gdzie stosunkowo łatwo można operować karami i mandatami czyli np. kluby fitness, nakazuje dalsze ich pozostawanie w zamknięciu, co tylko pokazuje bezmyślność tej administracji - komentuje rządowe zapowiedzi Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute.

Polskie kluby fitness pozostają w zamknięciu już ponad 300 dni. - W tym czasie ich właściciele nie zarabiali, firmy nie rozwijały się. Wtedy niejednokrotnie pojawiała się konieczność redukcji etatów. Polacy w tym czasie zostali pozbawieni możliwości aktywności fizycznej w miejscach do tego przeznaczonych. Tymczasem nie ma ani jednego dowodu świadczącego o tym, by w klubach fitness istniało wyższe ryzyko zakażeń COVID-19, czy wystąpienia ogniska zakażenia tym wirusem - zauważa Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP i, w imieniu związku, apeluje o jak najszybsze otwarcie siłowni i klubów fitness.W swoim stanowisku ZPP zastrzega, że zarówno gastronomia, jak i fitness to sektory, którym możliwość normalnego funkcjonowania odebrano na najdłuższy czas. Co więcej, są one zbudowane głównie z przedstawicieli polskiego małego i średniego biznesu, pozbawionego gigantycznego zaplecza kapitałowego.Związek podkreśla też, że trudno zrozumieć jest przyczyny, dla których decyzja o umożliwieniu funkcjonowania siłowni miałaby zostać podjęta tak późno. Wśród rozmaitych badań wskazujących na miejsca, w których najczęściej dochodzi do zakażeń, znajduje się wiele takich, które wprost wskazują na siłownie i restauracje, jako lokalizacje, w których wirusem zarażamy się bardzo rzadko.- Obie te kategorie miejsc udowodniły w ubiegłym roku, że są w stanie bezpiecznie działać w warunkach podwyższonego rygoru sanitarnego – a akurat na siłowniach tego rodzaju standardy (związane m.in. z dezynfekcją sprzętu do ćwiczeń) obowiązywały jeszcze na długo przed pandemią - głosi stanowisko ZPP.Jego autorzy zwracają też uwagę, że brak aktywności fizycznej może w jeszcze większym stopniu przyczyniać się do ciężkich przebiegów COVID-19, poprzez choćby otyłość. Utrzymywanie siłowni w zamknięciu naturalnie doprowadza do spadku aktywności wśród tych osób, które do tej pory podejmowały ją regularnie, a jednocześnie utrudnia podjęcie aktywności tym, którzy z uwagi na negatywne konsekwencje lockdownu (siedząca praca zdalna wykonywana z domu, brak ruchu fizycznego związanego choćby z przemieszczaniem się do biura) chcieliby zacząć ćwiczyć.- Polacy potrzebują powrotu do normalności. Nie ma żadnego dowodu, dla którego nie mielibyśmy otworzyć klubów fitness i siłowni w podwyższonym reżimie sanitarnym - podsumowuje Jakub Bińkowski, a reprezentowana przez niego organizacja wskazuje, że obecna sytuacja generuje negatywne skutki zarówno dla samych firm, jak i dla dobrostanu i zdrowia obywateli, którzy mają ograniczone możliwości podejmowania aktywności fizycznej, czy bezpiecznego spotykania się z innymi.Według raportu Deloitte „The European Health & Fitness Market 2020”, w 2019 roku w Polsce działało 2,7 tys. klubów fitness, do których uczęszczało nieco ponad 3 mln osób. Przychody polskiego rynku w 2019 roku wynosiły wtedy 986 mln euro (bez VAT), czyli 4,23 mld zł.