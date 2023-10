ZUS: do klientów trafiają listy podsumowujące wypłatę "czternastek"

Do niemal 8 mln osób, które otrzymały 14. emerytury, ZUS wysyła listy z informacjami w tej sprawie, m.in. o przyznanej i wypłaconej kwocie - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

"ZUS wysyła listy wysyłamy do tych osób, które otrzymały 14. emeryturę. Wszyscy uprawnieni emeryci i renciści czternastą emeryturę już dostali. Teraz wysyłamy tylko listy informujące o przyznanej kwocie" - podkreślił rzecznik ZUS.

Jak dodał, ZUS wysyła listy w związku z wypełnieniem swojego prawnego obowiązku, którym jest podsumowanie przekazanej beneficjentom wypłaty 14. emerytury i renty.

"W środku korespondencji znajdziemy informacje urzędowe o tym, że adresat otrzymał zgodnie z prawem czternastą emeryturę. Wskazana jest także odliczona kwota, jaką dany beneficjent świadczenia otrzymał" - podał Żebrowski.

Dodatkowe świadczenie otrzymały osoby, które na ostatni dzień sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki jest podzielona między wszystkich uprawnionych po równo.

Czternastki nie otrzymały osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do niej, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto została wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działa zasada złotówka za złotówkę. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musiało ono wynosić co najmniej 50 zł.

Oznacza to, że czternastka przysługiwała, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Ze świadczenia została pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czternastka jest wolna od wszelkich innych potrąceń, np. od zajęć komorniczych. Nie wlicza się także do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy o 500 plus dla niesamodzielnych.