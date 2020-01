ZUS przypomina, że zgłoszenia do "małego ZUS-u" można składać do środy

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z "małego ZUS-u" i zapłacić niższe składki, powinni zgłosić się do ubezpieczeń społecznych do 8 stycznia z odpowiednim kodem – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. korzystali z ulgi w dotychczasowej formie i nadal spełniają kryteria, nie muszą składać nowego zgłoszenia do ubezpieczeń. Wystarczy jedynie, że złożą formularz ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z ustaloną na 2020 r. najniższą podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r. (odpowiednio w terminie do 10 lub 17 lutego).

Osoby, które nie korzystały z tej ulgi w 2019 r., a spełniają obecnie wymogi ustawowe, powinny zgłosić się do "małego ZUS-u" do 8 stycznia, wskazując kod tytułu ubezpieczeń: 05 90 albo dla osób z rentą z tytułu niezdolności do pracy - 05 92.

Z "małego ZUS-u" może skorzystać przedsiębiorca, którego przychody z poprzedniego roku nie przekraczały 67,5 tys. zł. Jeśli ktoś prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności. Ważne jednak, żeby okres prowadzenia firmy w poprzednim roku wynosił co najmniej 60 dni.

Warunkiem do skorzystania z ulgi jest także prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych.

ZUS udostępnił na stronach eSkladka.pl oraz zus.pl kalkulator, który pomoże przedsiębiorcom obliczyć podstawę wymiaru składek za styczeń 2020 r. Dzięki temu prowadzący firmę sprawdzą, czy mogą skorzystać z "małego ZUS-u". W kalkulatorze wprowadzone są parametry niezbędne do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, która będzie obowiązywała w styczniu 2020 r., w tym m.in. obowiązujący roczny limit przychodu (67,5 tys. zł, czyli 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.).

Z "małego ZUS-u" można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z ulgi nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą krócej niż 60 dni lub rozliczali się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. "Mały ZUS" nie jest przeznaczony dla osób spełniających warunki do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne, tj. od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z programu nie skorzystają również osoby, które wykonują działalność na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy (taką samą, jaką wykonywali jako pracownicy) w bieżącym lub w poprzednim roku.