Związki zawodowe zapowiadają strajki w czasie szczytu COP26

Rozpoczynający się za dwa tygodnie w Glasgow ONZ-owski szczyt klimatyczny COP26 prawdopodobnie będzie stał pod znakiem strajków, a w konsekwencji problemów logistycznych. Strajk zapowiedzieli już kolejarze, a grożą nim też śmieciarze i sprzątacze.

W ostatni piątek RMT, związek zawodowy skupiający pracowników transportu publicznego, oświadczył, że propozycja podwyżki płac o 4,7 proc. dla pracowników szkockiego przewoźnika kolejowego ScotRail "nie jest warta nawet rozważenia" i w związku z tym kolejarze zaczną strajk.

Jak zapowiedziano, pracownicy ScotRail będą strajkować od północy z 31 października na 1 listopada do północy z 12 na 13 listopada, a dodatkowo dwa 48-godzinne strajki - od południa 31 października do południa 2 listopada i od południa 11 listopada do 13 listopada - przeprowadzą pracownicy Caledonian Sleeper, operatora pociągów sypialnych z Londynu do Szkocji.

Daty strajków zbiegają się - w zamierzony sposób - ze szczytem COP26, który trwać będzie od 31 października do 12 listopada. Oznaczać to będzie potężne utrudnienie dla części z 25 tys. delegatów na szczyt, bo w związku z tym, iż praktycznie wszystkie noclegi w Glasgow w tym czasie są już zajęte, niektórzy zamierzali nocować w innych miastach, np. w Edynburgu, a do Glasgow dojeżdżać pociągiem.

To jednak nie koniec spodziewanych problemów, bo w czasie szczytu strajk może podjąć także 1500 zatrudnionych przez władze miejskie pracowników zajmujących się wywozem śmieci, sprzątaniem ulic, dozorem szkolnym oraz cateringiem. Związek zawodowy GMB odrzucił zaproponowaną podwyżkę w wysokości 850 funtów rocznie dla osób zarabiających poniżej 25 tys. funtów rocznie i wraz z dwoma innymi związkami, Unite oraz Unison, domaga się dla niż podniesienia płacy o 2 tys. funtów.

Na dodatek przez cały okres trwania COP26 nieczynne będą główne atrakcje turystyczne największego miasta Szkocji, m.in. Muzeum i Galeria Sztuki Kelvingrove, muzeum Riverside i galeria sztuki współczesnej GoMA. Ich personel zostanie tymczasowo przeniesiony do pracy przy obsłudze szczytu.

Jak się oczekuje, do Glasgow na szczyt przyjedzie około 120 przywódców państw.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl