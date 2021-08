Związkowcy obawiają się, że Polski Ład nic nie da najsłabiej zarabiających

Polski Ład może nie przynieść długofalowego polepszenia sytuacji najsłabiej zarabiających i pobierających najniższe świadczenia emerytalne - napisało w piątek w oficjalnym stanowisku nt. rządowego projektu Forum Związków Zawodowych

FZZ wskazało, że istnieje zagrożenie, iż dodatkowe środki, które zostaną w portfelach po wprowadzeniu zmian podatkowych, pracownicy i emeryci przeznaczą na podwyżki ogólnych kosztów funkcjonowania i dostępności lokalnych usług publicznych.

Ponadto - jak napisano - "Polski Ład nie uzyskał w ocenie FZZ statusu systemowej odpowiedzi na najbardziej fundamentalne problemy kadrowo - płacowe, dotykające system ochrony zdrowia - propozycje zawarte w strategii mogą oznaczać w efekcie zubożenie ekspozytury i dostępności szpitali i pozostałych placówek".

Zaznaczono, że rządowy program nie uwzględnia potencjałów drzemiących w reformach Kodeksu pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, a proponowane działania dotyczące promocji zatrudnienia zostały oparte o agresywne działania o charakterze ekonomicznym.

Z kolei w kontekście polityki mieszkaniowej - jak wskazało FZZ - Polski Ład jest dokumentem "nieinnowacyjnym i odtwarzającym w swej naturze wady konstrukcyjne, zawarte w poprzednich programach mieszkaniowych realizowanych w okresie rządów PO - PSL", które - jak dodano w stanowisku - przyczyniły się do wzrostu cen i zadłużenia z tytułów kredytów hipotecznych.

Napisano również, że program nie uwzględnia w swoich założeniach kluczowych dla strony związkowej zmian w systemie emerytalnym, takich jak wprowadzenia emerytur stażowych oraz likwidacji wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Ponadto - czytamy - realne podwyższenie najniższych świadczeń emerytalnych pozostaje zagrożone ze względu na brak możliwości odpisania zakupów leków jako kosztów uzyskania przychodu.

Jeżeli natomiast chodzi o Strategię Demograficzna 2040 to nie zawiera ona realnych instrumentów zachęcających do posiadania dzieci, i co gorsza, nie zawiera istotnych rozwiązań infrastrukturalnych w odniesieniu do polityki mieszkaniowej, klimatycznej, systemu ochrony zdrowia ani prawa pracy.

Forum pozytywnie oceniło propozycję podwyższenia drugiego progu podatkowego z 85 do 120 tys. zł, natomiast zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł odczytuje jako próbę wytworzenia mechanizmu łagodzącego skutki wprowadzenia nowego podatku zdrowotnego. "Korzyści dla najsłabiej zarabiających pozostaną w naszej ocenie niewspółmiernie niskie do wysokości nowej kwoty wolnej od podatku dochodowego" - napisano.

Forum Związków Zawodowych zrzesza ponad 300 tys. członków i obejmuje swoim działaniem ponad połowę działów gospodarki według PKD. Pod względem liczby członków zajmuje wśród central związkowych III miejsce, po OPZZ i NSZZ "Solidarność".

