Zwolnić, by ochronić miejsca pracy? Paradoksy tarczy

W kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa czas, w jakim przedsiębiorcy zyskają dostęp do realnej pomocy, jest najważniejszy. Rząd zareagował szybko, oferując w pierwszej kolejności dopłaty do wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej. To wsparcie oczekiwane, ale nie dla wszystkich dostępne.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej jest bardzo popularną formą wsparcia, niestety nie dla wszystkich. Niektóre firmy, które np. nie są w stanie wykazać wymaganego spadku obrotów ze względu na swój specyficzny model biznesowy, nie mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia.

Problemy z uzyskaniem dofinansowania wynagrodzeń w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 może mieć również wiele biznesów opartych na modelu, w którym wynagrodzenie otrzymuje się dopiero po kilku miesiącach po sprzedaży towarów lub wykonaniu usług.

Na pytania związane z prowadzeniem biznesu i możliwościami wsparcia dla firm w czasie epidemii odpowiadać będą doradcy z największych kancelarii prawnych w trakcie czatu, który zostanie zorganizowany w ramach EEC Online.

Przychód rozliczany na podstawie kosztów i marży

Przychód uzyskiwany po jakimś czasie