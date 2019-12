Zwolnienia w Google'u pod lupą Krajowej Rady Stosunków Pracy USA

Krajowa Rada Stosunków Pracy USA (NLRB) wszczęła dochodzenie ws. zwolnienia czwórki pracowników Google'a, które ma skupić się na kwestii naruszenia przez koncern prawa pracy i zabraniania pracownikom udziału w związkach zawodowych - podała stacja CNBC.

Rzecznik rządowej agencji potwierdził te informacje i zapowiedział, że postępowanie, prowadzone przez regionalny zespół NLRB w Oakland, potrwa najpewniej około trzech miesięcy.

Jak relacjonuje CNBC, Google odniosło się do sprawy powtarzając oświadczenie wydane tuż po zwolnieniu pracowników: "zwolniliśmy cztery osoby zaangażowane w intencjonalne i powtarzalne naruszanie naszych obowiązujących od dawna zasad bezpieczeństwa danych, m.in. poprzez systematyczne uzyskiwanie dostępu i rozpowszechnianie informacji na temat innych pracowników i ich zadań". Dodano, że "nikt nie został zwolniony w związku ze zgłaszaniem wątpliwości bądź kwestionowaniem decyzji podejmowanych przez firmę".

CNBC przypomina, że czwórka pracowników zwolnionych z firmy 5 grudnia złożyła zażalenie do NLRB, w którym skarżyła się, że Google miało naruszać prawo pracy, co byłoby złamaniem ugody zawartej zaledwie kilka miesięcy wcześniej z tym organem. W sprawie, o której mowa, pracownik Google'a złożył do agencji zażalenie na rzekome ograniczanie przez Google'a wolności słowa i zwolnienie go z przyczyn światopoglądowych (mężczyzna określa się jako konserwatysta). Ugoda w ramach tego postępowania została zawarta we wrześniu tego roku. NLRB zobowiązało Google'a do umieszczenia listy swoich zasad w siedzibie firmy w kalifornijskim Mountain View oraz w biurach Nest Labs w Palo Alto. Wśród reguł wyróżniono m.in. prawo pracowników do organizowania się i zrzeszania.

Osoby, z którymi rozwiązano umowy, miały m.in. szukać informacji dot. innych pracowników i dzielić się nimi poza korporacją. W jednym przypadku pracownik miał zaś uzyskać dostęp do prywatnych kalendarzy innych zatrudnionych, co dało mu wgląd w terminarz prywatnych spotkań, wizyt lekarskich czy aktywności rodzinnych.

Według stronników, zwolnienia były skutkiem m.in. organizowanych przez nich akcji aktywizowania pracowników Google'a. W ostatnich tygodniach pracownicy koncernu zwracali uwagę na decyzje menedżerów, m.in. zainstalowanie narzędzia śledzącego na przeglądarkach internetowych kadry oraz zatrudnienie firmy konsultacyjnej znanej z walki ze związkami zawodowymi, traktując je jako kolejne próby minimalizowania protestów przez zarząd. Koncern nie przyznaje się do tych zarzutów.