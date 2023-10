Nad tą branżą krąży widmo recesji, a to niejedyny problem firm

Producenci obrabiarek i narzędzi podczas 15. Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex, które miały miejsce w Katowicach, wskazywali na stagnację i niepewność w branży. Mówili także o problemach z brakami kadrowymi i niestabilnością rynku.

W branży obrabiarek i nowoczesnych urządzeń dla przemysłu panuje niepewność i stagnacja, które są następstwem pandemii i wojny na Ukrainie. Mimo względnej poprawy, nad rynkiem krąży widmo recesji, wskazywali uczestnicy 15. Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex, które odbywały się w Katowicach.

Firmy podejmują różne działania w odpowiedzi na trudności rynkowe. Niektóre zyskują dzięki innowacyjnym rozwiązaniom; inne oprócz maszyn oferują oprogramowanie i usługi.

Rozwijanie relacji z klientami jest kluczowe, aby przetrwać trudny okres na rynku.

Po pandemii firmy muszą dostosować się do nowych warunków. Odczuwalny jest też brak przewidywalności na rynku europejskim, co utrudnia długofalowe planowanie.

Zgodnie wymieniają pandemię, inflację, a także, jak wskazuje dyrektor handlowy firmy Avia, Maciej Owczarek, niekorzystne informacje z zagranicy, które także mają przełożenie na sytuację na naszym rynku. Jak jednak dodaje, nie możemy jeszcze mówić o recesji, chociaż jej widmo, w ocenie Owczarka, krąży nad rynkiem.

- Sytuacja w branży jest skomplikowana, natomiast to, czego nasi klienci i firmy, z którymi podejmujemy współpracę, oczekują, to możliwość lepszego wykorzystania maszyn CNC (ang. Computerized Numerical Control, komputerowe sterowanie urządzeniami numerycznymi - przyp. red.) i zwiększenie wydajności czy wykorzystanie parku do bardziej skomplikowanych zadań i poszerzenia możliwości produkcyjnych - mówi dyrektor działu rozwiązań CAM w firmie DPS Software Józef Skoworodko.

Jak dodaje, dzięki temu, że firma dostarcza oprogramowanie do sterowania maszyn CNC, spełnienie tych oczekiwań jest możliwe, a klienci chętniej sięgają po produkty firmy niż jeszcze kilka lat temu.

- Dzieje się tak, ponieważ widzą korzyści, które wynikają ze stosowania tego typu usprawnień. Powszechne nastawienie na sztuczną inteligencję jest dobrym kierunkiem w oprogramowaniu, które może wykorzystywać moce komputerów do tego, żeby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać materiały czy przyspieszać procesy, co nie było możliwe dotychczas, bazując tylko na pracy ludzi i przeliczania czy programowania bezpośrednio przy maszynie - ocenia Józef Skoworodko.

Niepewność wielu firm, ale też klientów, budzą kwestie związane z środkami z Krajowego Planu Odbudowy

- Zarówno nasza firma, jak i klienci czekamy na pieniądze z KPO (Krajowego Planu Odbudowy - przyp. red.). Prawdopodobnie je dostaniemy, mam taką nadzieję jako przedstawiciel handlowy, ale wciąż jest to kwestia przyszłości – mówi inżynier ds. sprzedaży w firmie Machine Tools International Piotr Jakubowski.

Bardziej optymistyczne nastroje panują w firmie Arco. Jak ocenia jej dyrektor zarządzający Andrzej Rudenko, sytuacja w branży jest dobra.

- Jako Arco nie narzekamy na wielkość i liczbę zapytań ani na wielkość różnych problemów i tematów, które rozwiązujemy. Oczywiście widzimy trudności. Mamy zróżnicowaną grupę klientów - z jednej strony są to klienci, którzy są bardzo zadowoleni, bo mają cały czas bardzo duży pakiet zamówień, ale mamy też klientów, którzy mówią wprost, że ich obroty spadają, co będzie się odbijało na ich rozwoju. No i są też klienci, którzy myślą o tym, żeby zamknąć swoją działalność, ponieważ ich obroty tak bardzo spadły, że nie będą w stanie utrzymać konkurencyjności - mówi w rozmowie z portalem WNP.PL Andrzej Rudenko.

Coraz więcej firm stawia na optymalizację procesów. To szansa dla dostawców oprogramowania

Mimo wspomnianych trudności, firmy nie załamują rąk i starają się odnaleźć w wymagającej rzeczywistości, podejmując różne działania. Niektóre przedsiębiorstwa, takie jak Camdivision, twierdzą wręcz, że na rynku odnajdują się bardzo dobrze.

- Mimo obecnej sytuacji, mamy akurat wzrost sprzedaży oprogramowania, ponieważ klienci szukają coraz częściej rozwiązań, które przyspieszą im pracę po to, żeby być bardziej konkurencyjnym - mówi technical director w firmie Camdivision Marcin Antosiewicz.

Inne firmy jako swój atut wskazują ceny, które pozwalają im dotrzeć do szerszego grona nabywców - zarówno mniejszych firm, jak i dużych konsorcjów.

- Na nasze maszyny może sobie pozwolić klient zarówno mniejszy, z branży narzędziowej, jak i duże konsorcja. Biorąc pod uwagę cały przemysł, nasze maszyny nie są aż tak drogie, żeby mniejsi klienci nie mogli sobie na nie pozwolić. To nasz atut, który pozwala dobrze radzić sobie w obecnej sytuacji, kiedy zamówień, np. w branży hutniczej, jest mniej – mówi Piotr Jakubowski z Machine Tools International.

- Wydaje mi się, że Arco całkiem nieźle odnajduje się w takim otoczeniu rynkowym, ponieważ mamy bardzo dobry zespół inżynierów i specjalistów. Dużą część naszej sprzedaży stanowią rozwiązania technologiczne, coraz większe znaczenie ma też serwis, który oferujemy naszym klientom. Nie ograniczamy się tylko do sprzedaży, ale też doradzamy klientom, współpracujemy, żeby pomóc zoptymalizować i ulepszyć ich procesy technologiczne. To przynosi im efekty, a także niesie korzyść dla nas, bo mamy coraz więcej takich kontaktów - mówi Andrzej Rudenko.

Coraz trudniej o wykwalifikowanego pracownika. Trzeba inwestować w nowe kompetencje

Niepewna przyszłość, jak podkreślają rozmówcy WNP.PL, to największe, choć niejedyne wyzwanie dla reprezentowanych przez nich firm.

Dla DPS Software największe wyzwanie, jak mówi Józef Skoworodko, związane jest bezpośrednio z drugą stroną, czyli klientami.

- Dokładniej mówiąc, chodzi o kadry. Często zasoby ludzkie w firmach, z którymi współpracujemy, są dużym wyzwaniem dla naszych klientów – mam tu na myśli rotacje pracowników czy chęć pozyskania kolejnych, bardziej wykwalifikowanych osób - mówi dyrektor działu rozwiązań CAM w DPS Software.

Pracodawcy w przeszłości często liczyli, że pracownik sam nauczy się obsługi narzędzi we własnym zakresie. Teraz, jak twierdzi Skoworodko, dla firm coraz ważniejszy jest czas wdrożenia nowego pracownika i firmy dużo inwestują w szkolenia, żeby zatrudnieni byli jak najbardziej efektywnie, w najkrótszym czasie, gotowi do pracy.

- Dla naszej firmy największe wyzwanie to znalezienie odpowiednich pracowników technicznych. Dzisiaj mamy pięcioosobową kadrę wyspecjalizowanych techników w Polsce, natomiast znalezienie kolejnych jest sporym wyzwaniem – mówi sales manager of Poland, Czech Republic and Slovakia w firmie Anca Sławomir Antoszczyk.

Rynek - po wstrząsach i w sąsiedztwie wojny - wciąż jest zagadką

- Kiedyś naszym tradycyjnym rynkiem był przemysł samochodowy, przemysł lotniczy. Pandemia przyniosła ogromne spadki w tych gałęziach – firmy, które zamawiały u nas przed pandemią bardzo dużo, w niektórych przypadkach po jej wybuchu przestały zamawiać w ogóle - mówi dyrektor zarządzający w Arco Andrzej Rudenko.

Rudenko podkreśla, że mimo polepszenia sytuacji i faktu, że rynek się trochę odbił, to wciąż nie można mówić o powrocie do sytuacji sprzed pandemii.

- O ile przemysł lotniczy idzie ku lepszemu, to przemysł samochodowy i działania rządów zmierzające w kierunku zielonej energii sprawiają, że niektóre gałęzie produkcyjne w kraju się zamykają. Najwięcej produkują teraz firmy, które wytwarzają podzespoły do silników elektrycznych czy hybrydowych - mówi Rudenko.

Jak dodaje, pewnego rodzaju wyzwaniem są też firmy działające w tzw. przemyśle alternatywnym, czyli produkujące nowe źródła energii – wiatrowej czy odnawialnej – których pojawia się coraz więcej.

- Wiele z tych firm zajmuje się montażem, a to niekoniecznie jest dziedzina, w której my chcemy działać, bardziej zależy nam na miejscach, gdzie prowadzona jest obróbka - mówi dyrektor zarządzający Arco.

Wyzwaniem jest też przewidzenie tego, co przyniesie przyszłość, na co uwagę zwracali rozmówcy portalu. I nie chodzi tu o odległą perspektywę, a kwestię następnego roku czy dwóch lat.

- Sytuacja na rynku europejskim pokaże, dokąd zmierza gospodarka. Ciągle mamy konflikt za wschodnią granicą, który nadal się rozwija. Przez ten brak przewidywalności nie jesteśmy w stanie w stu procentach trafnie ocenić, jak należy zaopatrywać się na stan magazynowy maszynowy, jaka będzie koniunktura i czego będą potrzebować klienci – mówi inżynier ds. sprzedaży w Machine Tools International Piotr Jakubowski.

Jak podkreśla, trzy czwarte maszyn, które sprzedaje Machine Tools International, pochodzi ze stanu magazynowego.

- Powodem jest fakt, że najczęściej klienci potrzebują maszyn "na już", a oczekiwanie na wyprodukowanie maszyny, co trwa pół roku czy rok, to dla klienta jest zdecydowanie zbyt długo – inżynier ds. sprzedaży Machine Tools International Piotr Jakubowski.