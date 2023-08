Roboty pod lupą. Ich praca też kosztuje

Niepotrzebny ruch robota to stracony czas i energia. Mamy 2500 maszyn; to daje znaczące kwoty – mówi Adam Krępa, prezes Federal-Mogul Gorzyce. Tu pracę robotów bada się w wirtualnej rzeczywistości.

Wirtualną rzeczywistość Federal-Mogul wykorzystuje przy planowaniu montażu nowych maszyn. - Możemy je zamontować w cyfrowej wersji fabryki i sprawdzić, jak będą działały - informuje Adam Krępa, prezes Federal-Mogul Gorzyce.

Krytyczne elementy procesów są w fabryce w Gorzycach zautomatyzowane i mają swoje cyfrowe odbicie, co pomaga przy ich optymalnym wykorzystaniu, modernizacjach i rozbudowie linii.

Bardzo ważne, żeby procesy i czynności były przyjazne dla operatora, bo wówczas nie będzie on omijał jakichś koniecznych czynności, skracał procesu, żeby ułatwić sobie pracę.

Federal Mogul produkuje tłoki w Gorzycach już od ponad 20 lat. W jaki sposób unowocześniacie produkcję – metodą dużych czy małych kroków?

- To nie są jakieś ostre linie – dziś mówimy, jutro wprowadzamy. Zakład wciąż poszukuje sposobności, żeby ułatwiać, przyspieszać i upraszczać procesy, dbając przy tym o zachowanie jakości. Koncepcja lean manufacturing jest przecież rozwijana już niemal 100 lat.

Kojarzymy ją z Toyotą, ale przecież pierwsze rozwiązania powstawały w Stanach Zjednoczonych jeszcze przed wojną (zakłady Forda), a potem w czasie jej trwania, kiedy się okazało, że wyszkoleni, doświadczeni robotnicy poszli na front, a ich miejsce zajmowały kobiety, nie mające żadnego doświadczenia w pracy w przemyśle. Dopiero po wojnie te rozwiązania trafiły do Japonii, gdzie w przemyśle motoryzacyjnym trafiły na niezwykle podatny grunt do rozwoju.

W przypadku dużych fabryk, dysponujących wieloma maszynami czy nawet liniami produkcyjnymi excel już nie wystarcza. Tu właśnie wchodzi digitalizacja i cyfryzacja wszystkich procesów, zbieranie i analiza ogromnej ilości danych w czasie rzeczywistym.

Wirtualna rzeczywistość pomaga w planowaniu produkcji

Chcemy nie tylko widzieć obecny stan procesów, ale przewidywać i rozwiązywać problemy, które dopiero mogą nas czekać, mogą w przyszłości powodować przerwy w produkcji. Dlatego dużą wagę przykładamy obecnie do predictive maintenance.

Na wielu maszynach, zwłaszcza na ich krytycznych częściach, mamy czujniki, które mierzą poziom drgań, stężenie i temperaturę oleju lub inne parametry.

Na ich podstawie jesteśmy w stanie prognozować, jak maszyna będzie się zachowywać przy aktualnym natężeniu produkcji, kiedy będzie wymagała wymiany części czy innych działań serwisowych, pozwalających uniknąć awarii i przestojów w produkcji.

Wiarygodne dane w takich kwestiach, pozwalające szybko reagować i rozwiązywać problemy zanim się one jeszcze pojawią, to ważny element zachowania konkurencyjności.

Obecnie stosujemy także rozwiązania z zakresu virtual reality.

W jakim zakresie?

- Na przykład przy planowaniu nowej produkcji, przygotowaniu nowych gniazd czy linii produkcyjnych. Dzięki wirtualnej rzeczywistości możemy je zamontować w cyfrowej wersji fabryki i sprawdzić, jak będą działały po włączeniu w istniejącą linię produkcyjną, jak będą współpracowały z obecnym parkiem maszynowym, jak trzeba tą istniejącą linię zmodyfikować, żeby uniknąć wąskich gardeł produkcyjnych czy logistycznych.

Prawdę mówiąc wirtualna rzeczywistość ułatwiła mi już przekonanie korporacji do planowanych przeze mnie modernizacji. Podczas wizyty przedstawicieli centrali mogłem im w rzeczywistej hali założyć okulary 3D i pokazać wirtualną linię, przeprowadzić ich po niej, wytłumaczyć nasze zamierzenia. To ułatwiło przekonanie ich, że nowa produkcja powinna trafić do nas, a nie do innego z 200 zakładów grupy.

Możemy ten przypadek potraktować anegdotycznie, ale w taki sam sposób nasi inżynierowie sprawdzają ergonomię planowanych rozwiązań, znajdują optymalne miejsca ustawienia kolejnych robotów czy najlepsze drogi wewnętrznej logistyki zakładu.

Nowości wprowadza się stopniowo, w zależności od potrzeb i tam, gdzie mają krytyczne znaczenie dla produkcji

To ważne kwestie, bo każdy niepotrzebny ruch robota to stracony czas i niepotrzebnie zużywana energia. W przypadku wielu linii produkcyjnych i większej liczby maszyn, a my mamy ich 2500, to się zbiera w znaczące oszczędności.

Czy to oznacza, że macie już cyfrowego bliźniaka fabryki?

- Nie całkowicie. Na razie wysoki poziom automatyzacji, który pozwala na stworzenie kopii fabryki w wirtualnej rzeczywistości nie we wszystkich punktach procesu jest nam potrzebny. Krytyczne elementy procesów, które są najmocniej zautomatyzowane mają już swoje cyfrowe odbicie, co pomaga przy ich optymalnym wykorzystaniu lub koniecznych modernizacjach i rozbudowie linii.

Wiele nowości wprowadzamy stopniowo, w zależności od potrzeb, angażując do tego własnych inżynierów. W tym wypadku cyfrowy bliźniak procesów czy linii produkcyjnych pozwala nam zobaczyć, jak sprawdzą się planowane przez nas rozwiązania.

Czasami założenie inżynierów w zderzeniu z praktyką produkcji i specyfiką konkretnej linii czy hali produkcyjnej ujawniają pewne problemy czy wąskie gardła. Lepiej zobaczyć je w wirtualnej rzeczywistości niż dopiero po sprowadzeniu i zamontowaniu maszyn.

Procesy i czynności powinny być ergonomiczne i przyjazne dla operatora. To ma praktyczne znaczenie

Moim zdaniem to bardzo ważne, żeby procesy i czynności były przyjazne dla operatora, bo wówczas jest większa pewność, że nie będzie on omijał jakichś koniecznych czynności, skracał procesu, żeby ułatwić sobie pracę.

Kilka lat temu uczestniczyłem we wdrażaniu nowego systemu Traceability (system dedykowany do śledzenia parametrów procesu wytwarzanych części), dostarczonego przez wiodącą na rynku firmę. Problem w tym, że pewne czynności wymagały przejścia kilku poziomów na ekranach dotykowych. Dla operatora, który miał czasami zabrudzone dłonie lub pracował w rękawicach ochronnych okazało się to problemem, prowadziło do błędów, zawieszania się systemu. W takich wypadkach trzeba stosować rozwiązania pozwalające wykonać czynność jednym przyciskiem, który zostaje „wyciągnięty na wierzch” i jest łatwo dostępny.

Wspomniał pan o tym, że w niektórych miejscach stosujecie cyfrowego bliźniaka, a w innych nie. Od czego to zależało?

- Przede wszystkim od parku maszynowego. W niektórych miejscach wciąż stosujemy maszyny, które nie były projektowane z myślą o współpracy z robotami. Te maszyny nie mają interfejsów, wyjść PLC. Zamontowanie tam sensorów jest bardziej skomplikowane. Jak wspomniałem, mamy 2500 maszyn. Stopniowo, regularnie je unowocześniamy lub wymieniamy na nowe.

Czy ta regularność oznacza jakiś stały budżet na tego typu modernizacje?

- Nie, wysokość budżetu zawsze zależy od aktualnych potrzeb, a z drugiej strony od zgody centrali na wydatkowanie takich środków. Proszę pamiętać, że jesteśmy częścią dużej, międzynarodowej korporacji, która ma wiele fabryk. Musimy więc za każdym razem uzgadniać tego typu inwestycje z uwagi na to, że budżet na takie wydatki rozdzielany jest na wiele zakładów korporacji.

Na co udało wam się uzyskać środki finansowe w tym roku?

- Między innymi na laserowe urządzenie do sprawdzania wymiarów produktów. To dla nas bardzo ważny aspekt, bo dopuszczalna tolerancja różnic wymiarów mierzy się w tym wypadku w mikrometrach.

W przypadku wykonywania tych pomiarów przez operatorów wymagało to sporo czasu, więc także powodowało, że mierzono wyrywkowo niektóre elementy, a nie wszystkie i zdarzały się błędy w pomiarach. Laser mierzy szybciej więcej elementów i nie popełnia błędów.

Na razie kupiliśmy jedno urządzenie i je sprawdzamy. Jeśli testy długoterminowe wypadną pozytywnie, to jest szansa na zakup następnych takich urządzeń.