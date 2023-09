Znamy laureatów konkursu The Best of Industry 4.0

Już 3 października 2023 r., w czasie uroczystej gali, która towarzyszy konferencji Nowy Przemysł 4.0 oraz targom TOOLEX, nagrodzimy najlepsze zakłady produkcyjne – czyli fabryki przyszłości i najciekawsze wdrożenia u wiodących producentów: technologie, produkty i usługi dla nowoczesnego przemysłu.

Oto laureaci konkursu The Best of Industry 4.0:

Kategoria – Zakład Produkcyjny

Nutricia Polska

Firma wyróżniona za pełne wdrożenie zasad przemysłu 4.0 – współpracy człowieka z robotem, wykorzystania danych ze sterowników maszyn w celu zwiększenia wydajności oraz wdrożenie sztucznej inteligencji i automatyki, w tym zastosowanie innowacyjnego robota kolaboracyjnego, robotyzacja procesów laboratoryjnych czy instalacja zautomatyzowanej inspekcji warzyw.

PepsiCo Polska

Nagroda została przyznana m.in. za ekologiczne podejście, innowacje technologiczne i praktyki zrównoważonego rozwoju, które czynią zakład PepsiCo najbardziej zaawansowanym zakładem firmy w Unii Europejskiej. Zakład w Świętem implementuje gospodarkę o obiegu zamkniętym, a procesy technologiczne zasilane są wyłącznie z zielonych źródeł, opierając się na energii elektrycznego kotła parowego o mocy 3,2 MW.

Volkswagen Poznań

Fabryka Volkswagena we Wrześni, która została doceniona za przyszłościowe podejście do zasad Przemysłu 4.0, z naciskiem na IT, Big Data, Internet Rzeczy, szeroko zakrojoną automatyzację i cyfryzację produkcji. W ciągu ostatnich pięciu lat zakład we Wrześni przeszedł liczne optymalizacje, uruchomił projekty transformacyjne i dokonał znacznych inwestycji w infrastrukturę, w tym pionierskie wdrożenie inicjatywy współpracy człowieka z robotem w ramach linii końcowej spawania.

Fakro

Fabryka Fakro jest przykładem strategicznego i niestandardowego podejścia do integracji najnowszych technologii w produkcji. W zakładzie udało się zautomatyzować wiele procesów (obróbka drewna czy produkcja szyb zespolonych) bez użycia robotów rozumianych jako urządzenia realizujące funkcje manipulacyjne względem kilku osi.

Kategoria – Technologia

Transition Technologies PSC

Energy Advisor to Oprogramowanie Przemysłowego Internetu Rzeczy, które umożliwia zakładom produkcyjnym przejęcie kontroli nad zużyciem energii i mediów. Rozwiązanie to oferuje pełny wgląd w zużycie mediów w kontekście produkcji, integrując liczniki energii, systemy realizacji produkcji i sterowniki maszyn. Mając do dyspozycji dane w czasie rzeczywistym, "Energy Advisor" usprawnia ścieżkę do wyższej efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji CO2, przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności produkcyjnej. W oparciu o rozwiązanie firmy mogą również zminimalizować czas reakcji w sytuacjach krytycznych, takich jak przekroczenie zakontraktowanej wydajności.

Snarto

Innowacyjne rozwiązanie logistyczne, oparte na autorskiej technologii AI, działa w czasie rzeczywistym, stale optymalizując trasy i planowanie logistyczne, dostosowując się do zmieniających się zamówień i warunków drogowych w odstępach 3-minutowych. Snarto służy jako platforma cyfrowa łącząca producentów z siecią przewoźników, oferując producentom wydajność operacyjną, redukcję kosztów i korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Solwena

System Percee firmy Solwena to zastosowanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu energią. Umożliwia on wdrażanie strategii optymalizacji kosztów, wykorzystując zaawansowane algorytmy i sztuczną inteligencję w celu uwzględnienia takich czynników, jak warunki pogodowe, dostępność zasobów, zapotrzebowanie na energię, taryfy i czynniki emisji. Dzięki integracji z urządzeniami automatyki, monitorowaniu operacji i aktywnemu kontrolowaniu sprzętu w celu zmniejszenia zużycia energii, system Percee doskonale promuje zrównoważone i wydajne praktyki zarządzania energią.

Siemens

Zastosowanie technologii cyfrowego bliźniaka przyczyniło się w firmie Wikpol, zajmującej się produkcją zrobotyzowanych linii paletyzacji, depaletyzacji i pakowania zbiorczego, do usprawnienia procesów projektowania oraz do doskonalenia tworzonych rozwiązań dzięki możliwości przetestowania różnych scenariuszy pracy maszyn. Firma Siemens odegrała kluczową rolę wdrożeniu tej technologii, dostarczając sprzęt i oprogramowanie, a także wsparcie ekspertów w zakresie uruchamiania cyfrowych bliźniaków.

Automationstechnik

System identyfikowalności dla linii produkcyjnych oferuje wszechstronne możliwości w procesach produkcji masowej różnych branż. Usprawnia on konfigurację, monitorowanie i zarządzanie produkcją, umożliwiając producentom dostęp do zarchiwizowanych parametrów procesu dla każdego produktu, ułatwiając szybkie śledzenie historii produkcji. Zautomatyzowane decyzje zapewniają zgodność z ustalonymi standardami, a przejrzyste raporty generowane na podstawie zebranych danych pomagają identyfikować trendy procesowe i wąskie gardła, zapewniając optymalną wydajność produkcji.

AIUT

Polska firma AIUT została wyróżniona za stworzenie przełomowego inteligentnego systemu intralogistycznego, który rewolucjonizuje wewnętrzne operacje logistyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych. Rozwiązanie oferuje pełną automatyzację, a nawet autonomiczną kontrolę w wysoce dynamicznych środowiskach produkcyjnych, zwiększając dostawy towarów oraz ogólną wydajność i bezpieczeństwo procesów transportowych, zapewniając jednocześnie ciągłość produkcji.