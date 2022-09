2 drony w ciągu 3 dni zniszczyły rosyjski sprzęt wart 26,5 mln dol.

Para należących do ukraińskiej armii dronów Bayraktar TB-2 zniszczyła w ciągu trzech dni rosyjski sprzęt wojskowy wart 26,5 mln dol., w tym osiem czołgów i armatohaubicę Akacja - powiadomił w sobotę naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

"Efektywne tureckie Bayraktary we wprawnych rękach naszych wojskowych to potężna broń" - napisał generał we wpisie na Facebooku (https://tinyurl.com/mpcj346v). Jeden z dronów, jak dodał, był przekazany przez Litwę.

Załużny wyliczył, że od 31 sierpnia do 2 września para dronów zniszczyła "osiem rosyjskich czołgów T-72, armatohaubicę Akacja, bojowy wóz piechoty i haubicę". Uszkodzonych zostało jeszcze pięć czołgów i jeden wóz piechoty.

Ukraiński dowódca oszacował, że osiem rosyjskich czołgów było wartych ok. 24 mln dol., armatohaubica Akacja - 1,6 mln, bojowy wóz piechoty - ok. 600 tys., a haubica - 300 tys. Dodatkowo zniszczone maszyny wycenił na ok. 1,85 mln.

Ukraińskie siły zbrojne poinformowały również w sobotę o zestrzeleniu kolejnego rosyjskiego śmigłowca bojowego Ka-52 Aligator oraz dronu Forpost.

