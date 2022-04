20 mld zł więcej na Ojczyznę. Na co pójdą te pieniądze?

Polska stała się państwem frontowym. Jeśli Putin nie zostanie zatrzymany, jutro będzie problemem Polski, a następnie Europy. Dlatego najważniejszym wyzwaniem staje się pilna rozbudowa sił zbrojnych i jej nowoczesne wyposażenie. Polska ma ambicje zbudowania jednej z największych armii NATO. Tyle że od samych chęci armia potężniejsza nie będzie.

Stać nas na 150 tys. żołnierzy

Środki na sfinansowanie wojska

Priorytety modernizacyjne

Artylerzyści szczęściarze

Ważna rola bezzałogowców

Zaangażować cały potencjał państwa

Armia ma się ponad dwukrotnie powiększyć. Rząd nie zdecydował się na obowiązkową służbę wojskową. Wprowadził za to ochotniczą służbę zasadniczą.Według gen. Mieczysława Cieniucha, byłego szefa Sztabu Generalnego WP, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa wydaje się dobrym rozwiązaniem, bo jest wielu, którzy chcieliby odbyć takie przeszkolenie i są potrzebni, jako tzw. zasób mobilizacyjny.Jednocześnie przestrzega, że nie sztuką jest zaordynować, że będzie 300-tys. armia. Nabrać ludzi i rozdać im po karabinie i zapasowym magazynku. - Taką armię szkoda nawet szkolić, bo przed niczym nas nie uchroni - uważa.Wyszkolenie żołnierzy, zakup sprzętu, wydatki osobowe - to ogromne koszty. Zdaniem gen. Cieniucha stać nas na 150 tys. żołnierzy i do takiego modelu armii powinniśmy dążyć.Tak duża armia musi też dwa razy więcej kosztować. Zdobycie takich pieniędzy, to dopiero będzie wyzwanie. Jak zapowiedział Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON, budżet obronny będzie w porównaniu z tegorocznym, też przecież rekordowym (wynoszącym prawie 60 mld zł), o 20 mld zł większy.Zwiększanie wydatków na obronność już wcześniej wzbudzało kontrowersje. Teraz, kiedy perturbacje w gospodarce spowodowane wojną wskazują wiele innych potrzeb, pewnie będzie podobnie.Rząd chce, żeby środki na sfinansowanie potrzeb wojska pochodziły z wpływów z papierów skarbowych, obligacji BGK, budżetu państwa oraz z zysku Narodowego Banku Polskiego. Czyli z kolejnych długów.Oczywiście lepiej żyć, zachować państwo i suwerenność, niż oszczędzać, zatem najważniejsze, by pieniądze, którymi dysponuje państwo na obronę, wydawane były jak najsensowniej, zgodnie z wcześniej nakreślonym planem, realizowanym systematycznie - bez względu na to, jaka partia rządzi. Jak dotąd, mimo wydania na modernizację ponad 140 mld zł, jej efektów zbytnio nie widać. Kupujemy uzbrojenie, którego nadal nie mamy. Ten rok ma to nieco zmienić.Płk dr Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia, mówił podczas debaty poświęconej ustawie o obronie Ojczyzny, że plany modernizacyjne "już ulegają weryfikacji". Już w najbliższych dniach będzie finalizowana umowa na czołgi Abrams. Pozyskiwane też zostaną bezzałogowe systemy rozpoznawczo-uderzeniowe, a także dodatkowe środki dowodzenia i łączności.Zwiększona ma być także liczba nowych środków ogniowych Wojsk Rakietowych i Artylerii, poprzez rozpoczęcie ich produkcji w polskim przemyśle na pełną skalę. Już wcześniej MON komunikował zwiększenie zamówień haubic Krab i kontraktowanie ich w tym roku.Czytaj też: Bieliki w Polsce się mnożą. Włosi kuszą uzbrojoną wersją tego samolotu

Minister Błaszczak przyznaje, że w gruncie rzeczy ustawa jest dopiero początkiem procesu wzmacniania polskich sił zbrojnych. Uważa, że przebieg wojny w Ukrainie potwierdził słuszność przyjętych priorytetów modernizacyjnych, dotyczących artylerii, systemów bezzałogowych czy wojsk pancernych.Artylerzyści mają to szczęście, że najważniejsze dla nich programy zbrojeniowe są pomyślnie realizowane. Zgodnie z treścią Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych do końca 2025 do Wojsk Rakietowych i Artyleryjskich ma trafić 5 w pełni wyposażonych dywizjonów samobieżnych armatohaubic Krab, każdy w składzie 24 dział.W sumie 120 systemów artyleryjskich. Zbyt mało. Podobnie, jak samobieżnych moździerzy 120 mm Rak, których wojsko ma dostać 8 kompanijnych modułów ogniowych, po 8 moździerzy każdy.Część pieniędzy ze zwiększonego budżetu ma pójść na zamówienia kolejnych kompanijnych i dywizjonowych modułów ogniowych. Kupimy też 250 amerykańskich czołgów Abrams. Pomijając kontrowersje, jakie wzbudził zakup tych superciężkich i paliwożernych czołgów, wojna w Ukrainie potwierdza, że czołgi mogą być łatwo zniszczone nowoczesnymi środkami przeciwpancernymi oraz bezzałogowcami.To będzie przyczynek do kolejnej dyskusji, czy czołgi są nadal opłacalne na współczesnym polu bitwy.Bezzałogowce natomiast, wbrew opiniom, że są zbyt wolne i nie odegrają ważniejszej roli w wojnie z przeciwnikiem dysponującym wielowarstwową obroną przeciwlotniczą, okazały się zabójczo skuteczne.Działania w Ukrainie potwierdziły prawdę znaną od dawna - o potrzebie posiadania silnej, rozbudowanej obrony przeciwlotniczej, zarówno jeśli chodzi o systemy bardzo krótkiego, krótkiego, jak i średniego zasięgu.W tym roku dostaniemy pierwsze Patrioty, ale 2 baterie (po 8 wyrzutni każda), które kupiliśmy, wystarczą co najwyżej do ochrony amerykańskiej bazy rakietowej w Redzikowie.Mamy ręczne wyrzutnie nowoczesnych, sprawdzających się w Ukrainie systemów przeciwlotniczych Piorun. Ale i ich jest zbyt mało. Wojsko kupiło 420 wyrzutni oraz 1300 rakiet. MON zapowiedziało zamówienie kolejnych takich rakiet przeciwlotniczych. Oby jak najwięcej.- Mam nadzieję, że zapisy ustawy o obronie Ojczyzny staną się elementami strategii wykonawczej rządu i poszczególnych resortów do budowania deklarowanych zdolności obronnych państwa, w myśl strategii obronnej Polski - mówi w rozmowie z WNP.PL gen. Leon Komornicki, były szef Inspektoratu Szkolenia SZ, minister ds. przemysłu obronnego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.Uważa, że w budowę potencjału, który pozwoli przeciwstawić się nie tylko agresji, ale zapobiegać też sytuacjom kryzysowym, oprócz sił zbrojnych, rządu, powinien być zaangażowany cały potencjał państwa, wszyscy obywatele.Nikt nie wątpi, że powinniśmy się zbroić, ale z głową, żeby nie zarżnąć gospodarki, wzmacniając jednocześnie stale nasze relacje w NATO oraz z UE.