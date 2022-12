2022 r. był przełomowy dla Wojska Polskiego. Strategiczne umowy na nowy sprzęt

2022 rok był przełomowy dla Wojska Polskiego, jest silne jak nigdy dotąd, podpisano strategiczne umowy na nowy sprzęt wojskowy i uzbrojenie, a ustawa o obronie ojczyzny zapewnia m.in. zwiększenie budżetu obronnego - oświadczyło MON podsumowując mijający rok.

Rok 2022 to wejście w życie ustawy o obronie Ojczyzny. Dzięki nie zwiększono nakłady na obronność do 3 proc. PKB, co - jak podkreślił resort - stawia Polskę wśród liderów NATO.

Resort obrony zwraca uwagę, że od 2015 r. liczba żołnierzy WP znacznie się zwiększyła - z 95 tys. do ponad 160 tys.

Priorytetem obecnego kierownictwa MON jest zastąpienie postsowieckiego sprzętu nowoczesnym uzbrojeniem.

Resort obrony przekonuje, że Wojsko Polskie jest silne jak nigdy dotąd, a 2022 rok był dla niego przełomowy za sprawą podpisania strategicznych umów na nowy sprzęt wojskowy i dostawy nowoczesnego uzbrojenia dla Polskich Sił Zbrojnych.

Polska zwiększyła nakłady na obronność do 3 proc. PKB

"Rok 2022 to także wejście w życie ustawy o obronie Ojczyzny zapewniającej m.in. zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, uproszczenie systemu wstępowania do wojska czy zwiększenie budżetu obronnego" - podkreślono w komunikacie.

Dodano, że uchwalenie tej ustawy było najważniejszym wydarzeniem w 2022 r. z punktu widzenia Sił Zbrojnych RP.

MON zaznacza, że dzięki tej ustawie zwiększono nakłady na obronność do 3 proc. PKB, co - jak podkreślił resort - stawia Polskę wśród liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Dzięki mechanizmom umożliwiającym zwiększenie liczby żołnierzy planowane jest osiągnięcie liczebności Wojska Polskiego na poziomie co najmniej 300 tys. żołnierzy" - zapowiada MON.

Jak przypomina resort, ustawa wprowadziła także nowy rodzaj służby - Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową oraz szereg korzystnych rozwiązań dla żołnierzy i kandydatów na żołnierzy, tak aby służba w wojsku była atrakcyjna i konkurencyjna na rynku pracy.

Wielkie inwestycje w nowoczesny sprzęt. Zakupy także od polskiego przemysłu

W komunikacie podkreślono, że priorytetem obecnego kierownictwa MON jest zastąpienie postsowieckiego sprzętu nowoczesnym uzbrojeniem.

"Stawiamy zarówno na sprzęt produkowany przez polskie zakłady zbrojeniowe, jak i sięgamy po najnowocześniejsze rozwiązania oferowane przez zagranicznych producentów. Tylko w ostatnim czasie podpisaliśmy umowy na śmigłowce AW 149 i śmigłowce AW101, wyrzutnie Chunmoo, systemy rakietowe HIMARS, samoloty F-35, samoloty FA/50, czołgi ABRAMS czy satelity obserwacyjne. Do żołnierzy Wojska Polskiego trafiły już m.in. systemy Patriot, czołgi K2, armatohaubice K9, drony BAYRAKTAR, niszczyciele min KORMORAN II, armatohaubice KRAB, moździerze RAK, zestawy Piorun, zestawy Pilica czy zestaw Mała Narew" - wylicza MON.

Resort obrony zwrócił też uwagę, że od 2015 r. liczba żołnierzy WP znacznie się zwiększyła - z 95 tys. do ponad 160 tys.

"Uprościliśmy system wstępowania do wojska tworząc Wojskowe Centra Rekrutacji. Wprowadziliśmy nowy rodzaj służby - Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową, jest to służba przeznaczona dla ochotników, którzy odbywają 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem przez 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne, od wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny złożono blisko 20 tysięcy wniosków do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej" - poinformowało MON.

Rosną wynagrodzenia żołnierzy. Aktywność na arenie międzynarodowej

Resort zapewnia również, iż konsekwentnie tworzy również stabilne i konkurencyjne warunki służby, także pod względem zarobków i perspektyw.

"W 2022 r. najniższa stawka uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego wynosi 4.560 zł. Oznacza to wzrost w porównaniu do 2015 r. o 2060 zł, tj. o 82,4 proc. Wysokość przeciętnego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego wraz z dodatkami wynosi 6.304,74 zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2015 r. o 2.294,74 zł" - przekazał resort obrony.

Podkreślono też, że obecnie kierownictwo MON powołuje do życia nowe jednostki wojskowe i tylko w 2022 r. szef MON ogłosił powrót wojska m.in. do Kolna, Grajewa i Ciechanowa.

MON zwróciło też uwagę na postanowienia czerwcowego szczytu NATO w Madrycie, gdzie przyjęto nową Koncepcję Strategiczną Sojuszu.

"Wicepremier Mariusz Błaszczak od lat konsekwentnie zabiegał o zwiększenie zdolności obronnych Polski, co udało się osiągnąć. W Madrycie zapadła decyzja, by rotacyjna obecność wojsk sojuszniczych zmieniła się w obecność stałą. Dodatkowo decyzją Prezydenta USA Joe Bidena w Polsce powstało stałe dowództwo V Korpusu Wojsk Lądowych USA, którego zadaniem jest dowodzenie amerykańskimi wojskami lądowymi na wschodniej flance NATO" - przypomniano w komunikacie.

Wsparcie dla Ukrainy - nieodpłatne przekazanie sprzętu wojskowego

MON podało, że dzisiaj na terytorium Polski jest ponad 10 tys. żołnierzy sił amerykańskich.

Resort podkreślił też, że Polska od samego początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, wspiera naszych wschodnich sąsiadów i w lutym 2022 r. szef MON podjął decyzję ws. nieodpłatnego przekazania sprzętu wojskowego z zasobów Sił Zbrojnych RP na rzecz Ukrainy.

"Do tej pory przekazaliśmy Siłom Zbrojnym Ukrainy m.in. ciężkie uzbrojenie, pociski i amunicję artyleryjską oraz strzelecką, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, bezzałogowe statki powietrzne, amunicję krążąca, systemy artyleryjskie oraz inną broń defensywną i ofensywną, a także materiały medyczne, przeciwpożarowe i środki ochrony osobistej. Polska przekazała Ukrainie uzbrojenie o wartości ponad 2 mld dol." - podsumowuje MON.