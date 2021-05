256 mln zł na reanimację poradzieckich MiG-ów-29. Jest sens?

3. Regionalna Baza Logistyczna przeprowadzi naprawy główne silników lotniczych polskich myśliwców MiG-29 w latach 2021-2023. WNP.PL poznał szczegóły umowy, którą wykonają Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 w Warszawie, będące od 2019 roku częścią Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 z Bydgoszczy.

Będą wycofywane ze służby

Pilotom wygasają uprawnienia

MiG-i bez części zamiennych

Wzajemne zaufanie

- Niestety, samoloty te (tak samo jak SU-22 - przyp. red.) nie spełniają wymogów współczesnego pola walki, a dalsza ich eksploatacja oznacza wyłącznie utrzymanie liczby platform na poziomie umożliwiającym realizację zadań wynikających z potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych - przyznał w sejmie Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON.Polska ma obecnie 28 MiG-29. To prawie 40 proc. polskich myśliwców oraz niemal 1/3 wszystkich naszych samolotów bojowych... Jeszcze niedawno mieliśmy 32 takie maszyny.Jednak w czerwcu 2016 r. w wyniku pożaru uległa uszkodzeniu i została skreślona ze stanu maszyna z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego (BLT). W grudniu 2017 r. w okolicy Kałuszyna koło Mińska Mazowieckiego doszło do katastrofy samolotu z 23. BLT.W lipcu 2018 r. rozbiła się kolejna maszyna koło wsi Sakówko w pobliżu Pasłęka. Pilot się katapultował, ale nie przeżył, bo nie otworzył się spadochron. W marcu 2019 r. wypadek miał kolejny MiG-29 pod Węgrowem.Wiceminister Skurkiewicz zapowiedział, że w związku z tym, że samoloty te mają bardzo ograniczony potencjał, będą wycofywane ze służby....Tyle że umowa na naprawę silników MIG-ów sugeruje, że raczej nie szybko! Maszyny te wciąż są niezbędne dla podtrzymywania nawyków pilotów i personelu technicznego.Każde ich uziemienie, nie mówiąc o wycofaniu, to dla sił powietrznych ogromny problem. Nie tylko dlatego, że oznacza mniejszą liczbę samolotów w dyżurach bojowych, ale przede wszystkim komplikuje szkolenie pilotów.Brak lotów powoduje, że pilotom wygasają uprawnienia. Wycofanie migów ze służby wiązałoby się też z zamknięciem dwóch baz. Co wówczas działoby się z pilotami, technikami, personelem zabezpieczającym?- Nowe maszyny w najlepszym przypadku dostaniemy za 5 lat. Jeżeli odstawilibyśmy samoloty od latania dziś, to przez te kilka lat stracimy bezpowrotnie 90 proc. personelu latającego, technicznego i bazy, bo ludzie, którzy nie będą mieli tam co robić, zabiliby się z nudów własną pięścią - mówił WNP.PL gen. pilot Jan Rajchel, były komendant Szkoły Orląt w Dęblinie.Z wycofaniem poradzieckich samolotów czy zawieszeniem ich lotów miałaby problem nie tylko armia, ale też przemysł, zwłaszcza wojskowe zakłady lotnicze. Mnożyłyby się problemy z płatnościami, utrzymaniem zatrudnienia i kondycji zakładów.To, co jednak najważniejsze, to by maszyny wykorzystywane do szkolenia były bezpieczne. Wymaga to dostępu do części zamiennych. A z tym - jak mówił WNP.PL gen. Tomasz Drewniak, były inspektor Sił Powietrznych - zawsze był problem...Czytaj też: Leonardo otwiera w USA Akademię Szkolenia dla pilotów śmigłowców

Zakłady WZL-2 w Bydgoszczy, WZL-4 w Warszawie, które odpowiadają za silniki do MiG-ów, w różny sposób próbowały pozyskać części - z reguły z Ukrainy czy Białorusi (i z różnym skutkiem).- Nic nie wskazuje, by zaopatrzenie w części zamienne do tych samolotów się poprawiło - uważa gen. Drewniak.Wydaje się, że głównym sposobem na ich zdobycie jest „kanibalizm techniczny”, czyli przekładanie części z innych samolotów.Gen. Jacek Pszczoła, Inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów SZ, zapewniał podczas sejmowej Komisji Obrony Narodowej poświęconej modernizacji lotnictwa, że zadania na samolotach MiG-29 są realizowane bezpiecznie.- Proszę mi uwierzyć, że sam osobiście, jako inspektor Sił Powietrznych, kiedy będę miał symptomy tego, że jakakolwiek obsługa jest źle realizowana przez kogokolwiek na jakimkolwiek typie statku powietrznego (nie tylko na samolotach MiG-29) będę pierwszym, który zawiesi szkolenie na danym typie - deklarował gen. Pszczoła.Jego zdaniem piloci samolotów MiG-29 mają pewność, że wsiadają codziennie i realizują zadania w powietrzu w samolocie, który jest dobrze przygotowany przez personel naziemny w bazach lotniczych czy w wyniku prac realizowanych w zakładach w Bydgoszczy.- Zakłady w Bydgoszczy odrobiły bolesną lekcję... Wierzę im. I wierzę personelowi technicznemu, który codziennie obsługuje samoloty w bazach lotniczych. Piloci też im wierzą! - zapewniał generał.