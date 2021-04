352 mln zł na pociski i rakiety dla artylerii

Polska Grupa Zbrojeniowa dostarczy Siłom Zbrojnym RP środki bojowe za ponad 350 mln złotych. Spółki z Grupy PGZ zawarły z Inspektoratem Uzbrojenia dwa kontrakty, obejmujące dostawy 122 mm pocisków rakietowych Feniks FHD oraz 120 mm naboi moździerzowych RAK-HE-1. Nowe rodzaje amunicji zwiększą zdolności oraz potencjał wojsk artyleryjskich i rakietowych. A to nie wszystko...

Wozy remontu uzbrojenia

Czas na moździerze

Bóg wojny wraca do gry

Pierwszą umowę na wozy amunicyjne (AWA) dla pierwszych 8 KMO Rak, które dostarczono do końca 2020 r., podpisano w sierpniu 2019 roku. Obejmowała ona dostawę 24 wozów tego typu, a jej wartość ustalono na 129 mln zł. Wóz powstał w oparciu o samochód ciężarowy Jelcz 882.53, który otrzymał dwuosobową opancerzoną kabinę oraz hakowy system załadowczy kontenerów.Wyposażony jest również w system teleinformatyczny i łączności, pozwalający komunikować się automatycznie na wszystkich szczeblach dowodzenia. W każdym KMO Rak znajdują się 3 takie pojazdy.Z kolei pierwszy kontrakt na dostawę 8 wozów remontu uzbrojenia dla Raka (AWRU) o wartości 53 mln zł brutto podpisano w grudniu 2017 roku. Ich dostawy zakończono w 2019 r. W każdym KMO Rak znajduje się jeden taki pojazd.Zbudowany jest na podwoziu Jelcza P662.D35 6x6, na którym osadzono kontener wyposażony w niezbędny sprzęt, w tym elektroniczny, do realizacji przeglądów i napraw wraz z podstawowym magazynem elementów zamiennych. Posiada też urządzenie filtrowentylacyjne, system GPA oraz stanowisko dla karabinu maszynowego 7,62 mm.Wojsko zamówiło też, na podstawie umów dla 2 KMO podpisanych w 2019 r., artyleryjskie wozy dowodzenia (AWD) w 2020 r. dla 5 KMO. HSW zmodyfikuje też pięć KMO (40 moździerzy) do wersji umożliwiającej wykorzystanie docelowej, dłuższej amunicji.Również w kwietniu 2020 r. Huta Stalowa Wola i spółka Rosomak wynegocjowały umowę na dostawę trzeciej transzy 120-mm moździerzy samobieżnych M120K Rak za 680 mln zł.Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na lata 2020-2026. W ramach kolejnych 5 kompanijnych modułów ogniowych Rak wojsko ma dostać 40 moździerzy i 20 artyleryjskich wozów dowodzenia. MON zapłaci za ten sprzęt blisko 700 mln zł.Czytaj też: Wybuch w zakładzie Mesko. Sprawę wyjaśnia komisja

Przypomnijmy, że w skład kompanijnego modułu ogniowego Rak, oprócz 8 samobieżnych moździerzy M120K na podwoziu KTO Rosomak, wchodzą też 4 Artyleryjskie Wozy Dowodzenia (AWD), Artyleryjski Wóz Remontu Uzbrojenia (AWRU), 3 Artyleryjskie Wozy Amunicyjne oraz 2 Artyleryjskie Wozy Rozpoznania (AWR). Wykonawca jest gotowy do podpisania umowy na dostawę seryjną AWR jeszcze w 2021 roku.Wraz z 40 moździerzami i 20 AWD z dostawami w latach 2022-2024 za 703,1 mln zł brutto, wojsko będzie mieć na uzbrojeniu 122 moździerze wraz z 53 AWD (2 moździerze trafią do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu).Wojska Rakietowe i Artylerii pozostają liderem modernizacji polskich sił zbrojnych. Pomimo opinii, że artyleria, która w przeszłości królowała na polach bitew, „Bogiem Wojny” dawno być przestała, ten rodzaj wojsk, w nowoczesnym wydaniu, nadal odgrywa trudną do przecenienia rolę na współczesnym polu walki.Do takiego wniosku doszli niedawno Amerykanie, którzy zafascynowani uzbrojeniem rakietowym latami zaniedbywali artylerię lufową, a teraz pilnie starają się przywracać ten rodzaj broni do łask.