392 mln euro był wart polski eksport broni i sprzętu wojskowego w 2020 r.

Wartość rzeczywistego eksportu broni i sprzętu wojskowego z Polski w 2020 r. wyniósł ponad 392 mln euro; największymi importerami były USA i Filipiny – poinformowało MSZ. które opublikowało w czwartek raport w tej sprawie.

Stany Zjednoczone importowały z Polski broń strzelecką i produkowane w Mielcu śmigłowce Black Hawk S-70i, sześć tych maszyn Polska wyeksportowała na Filipiny.

Wśród odbiorców broni i sprzętu wojskowego eksportowanego z Polski znalazły się też m. in. Ukraina, Norwegia, Algieria i Szwajcaria.

Wartość licencji udzielonych w 2020 r. na eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego wyniosła ponad 1,415 mld euro, wartość rzeczywistego eksportu ponad 392,5 mln euro.

Najwięcej broni i sprzętu - za 139,2 mln euro - Polska wysłała Stanom Zjednoczonym (35 proc. wartości eksportu) i Filipinom (70,5 mln euro - 18 proc.). W czołówce znalazły się też Szwajcaria (ponad 25 mln euro), Ukraina (ponad 24 mln euro) Szwecja (ponad 22 mln euro), Bułgaria (ponad 22 mln euro) i Hiszpania (19,7 mln euro). Za ponad 20 mln euro broń i sprzęt wojskowy kupił od Polski Wietnam, niemal tyle samo wyniosła wartość eksportu do Algierii.



Po kilkanaście milinów wyniosła wartość eksportu do Wielkiej Brytanii, Norwegii, Korei Południowej, RPA i Iraku.



Eksport obejmował 16 produkowanych w kooperacji polsko-ukraińskiej samochodów opancerzonych Oncilla na Ukrainę, 18 samobieżnych haubic Goździk do Czech, cztery moździerze 120 mm do Bułgarii, sześć śmigłowców S-70i na Filipiny i pięć do USA, a także 80 przenośnych zestawów przeciwlotniczych Grom na Litwę.



Do USA Polska wyeksportowała ponad 10 tys. rewolwerów i pistoletów samopowtarzalnych; w kategorii karabinów i karabinków największym importerem był Oman (3 tys. sztuk). Holandia importowała blisko 8 tys. pistoletów maszynowych, a także 429 karabinów szturmowych, 461 lekkich karabinów maszynowych.



Wykaz firm, które dokonały rzeczywistego eksportu, obejmuje ok. 90 podmiotów, w tym producentów pojazdów, techniki lotniczej, optoelektroniki, broni i amunicji oraz Agencję Mienia Wojskowego.



Ustawowo zobowiązany do kontroli eksportu tego typu wyrobów jest minister właściwy ds. gospodarki. Jego aparatem wykonawczym jest departament obrotu towarami wrażliwymi i bezpieczeństwa technicznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii (poprzednio - Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii), który opracowuje wnioski i przygotowuje decyzje w sprawach licencjonowania obrotu zarówno towarami podwójnego zastosowania, jak i uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego. Raport został opracowany przez departament polityki bezpieczeństwa MSZ na podstawie informacji z MON i MSWiA oraz od eksporterów.