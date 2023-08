4,5 tysiąca osób rozpoczyna szkolenie wojskowe. To nie koniec

Systematycznie zwiększamy liczebność Wojska Polskiego. Dziś ponad 4500 osób rozpoczyna szkolenie wojskowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - napisał w poniedziałek na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że jest to już szósty turnus szkolenia podstawowego w tym roku, a szkolenie będzie odbywało się na terenie 41 jednostek wojskowych. W tym roku dla chętnych do odbycia szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przewidziano jeszcze dwa terminy - pierwszy rusza 2 października i kończy się 28 dnia tego miesiąca. Kolejny potrwa od 13 listopada do 9 grudnia 2023 r.

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadziła ustawa o obronie ojczyzny. Ochotnik podczas służby otrzymuje uposażenie w wysokości 4960 zł (osoby do 26. roku życia zwolnione są z podatku). W trakcie służby może podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, np. zrobić prawo jazdy, uzyskać uprawnienia dla operatora maszyn czy spawacza, zrobić patent nurka oraz skoczka spadochronowego. Zyskuje również pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej. Ci, którzy po cyklu szkoleniowym nie zdecydują się kontynuować służby, przechodzą do rezerwy. Mają pierwszeństwo przy zatrudnieniu np. w administracji publicznej.

Osoba starająca się o przyjęcie do Wojska Polskiego ma obecnie możliwość wyboru spośród trzech różnych typów służby wojskowej. Pierwszym z nich jest zawodowa służba wojskowa, polegająca na pełnym zaangażowaniu w wojskową działalność. Kolejną opcją jest terytorialna służba wojskowa, w ramach której żołnierz działa głównie na obszarze określonego terytorium. Trzecią opcją jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która obejmuje ochotnicze oddanie się służbie na określony czas. Dodatkowo istnieją dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywna i pasywna rezerwa.

W przypadku wyboru dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej kandydat:

- Przejdzie przez dwa etapy służby: pierwszy etap to 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone ceremonią przysięgi. Drugi etap obejmuje 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne;

- Otrzyma wynagrodzenie w okresie szkolenia w wysokości 4560 zł, równoważne pensji żołnierza zawodowego.

Oprócz tego:

- Będzie miał prawo do urlopu wypoczynkowego;

- Po ukończeniu 28-dniowego szkolenia będzie miał możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej;

- Po ukończeniu szkolenia specjalistycznego (11 miesięcy) będzie miał pierwszeństwo w ubieganiu się o zawodową służbę wojskową;

- Po ukończeniu szkolenia specjalistycznego będzie miał również pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej na stanowiskach, które spełniają odpowiednie wymagania;

- W trakcie służby zapewnione będą zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;

- Czas szkolenia będzie mógł zostać wliczony do okresu odbywanej służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;

- Będzie miał prawo do przerwania służby w dowolnym momencie.

Kto może zostać powołany? Aby zostać przyjętym do służby wojskowej, trzeba spełnić określone warunki

Aby ubiegać się o przyjęcie do służby, każdy kandydat musi spełnić poniższe warunki:

- posiadać obywatelstwo polskie,

- posiadać nieposzlakowaną opinię,- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,- posiadać wiek co najmniej 18 lat,- nie być karanym za przestępstwo umyślne,- nie być przeznaczonym do służby zastępczej,- nie jest wyłączonym od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,- nie posiadać nadanego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w jednostce zmilitaryzowanej,- posiadać wykształcenie: co najmniej wyższe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów; co najmniej średnie lub średnie branżowe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów; co najmniej podstawowe (ukończenie 8 klasowej szkoły podstawowej lub szkoły gimnazjalnej) - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych - jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych.

W celu uzyskania możliwości wstąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, osoba zainteresowana musi złożyć formalny wniosek o powołanie do służby wojskowej. Ten wniosek może być złożony bezpośrednio do dowolnie wybranego przewodniczącego wojskowego centrum rekrutacji.

Alternatywnie, wniosek można przesłać poprzez platformę internetową lub środki komunikacji elektronicznej. Dodatkowo, wniosek o powołanie do służby wojskowej może być składany także w trakcie procesu kwalifikacji wojskowej.

Osoba, która zdecyduje się na Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową, ma również opcję złożenia deklaracji wstąpienia przez specjalny portal rekrutacyjny o nazwie "Zostań Żołnierzem".

Do wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej załącza się następujące dokumenty:

- kopię dokumentu tożsamości;

- kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

- kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w szczególności kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów, świadectwa uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, uprawnienia do kierowania pojazdami).