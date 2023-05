40 proc. rosyjskich jeńców oddało się do niewoli dobrowolnie

40 proc. rosyjskich jeńców wojennych oddało się do niewoli dobrowolnie, a ponad jedna trzecia poszła walczyć, wierząc w "możliwość awansu życiowego" - wynika z opublikowanych wyników badań socjologicznych przeprowadzonych przez ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Badania przeprowadzane na rosyjskich jeńcach w ramach programu "Chcę żyć" miały na celu szczegółowe zrozumienie, kim jest przeciętny okupant, jakie są motywy jego działania, jak postrzega świat i rzeczywistość. - Zostały przeprowadzone w kwietniu 2023 roku - powiedział przedstawiciel HUR Andrij Jusow.

Z sondaży wynika, że w walkach przeciwko Ukrainie biorą udział mieszkańcy prawie wszystkich regionów Rosji, a także nielegalnie zmobilizowani mieszkańcy tymczasowo okupowanych przez Rosjan terytoriów Ukrainy. 80 proc. rosyjskich jeńców jest niezadowolonych z rozkazów przełożonych, a ponad 50 proc. twierdzi, że w przypadku odwrotu dowódcy pozostawią żołnierzy samym sobie.

54,8 proc. rosyjskich jeńców jako najsilniejszy czynnik motywujący ich do pójścia na wojnę przeciwko Ukrainie wymieniło "chęć stabilizacji życiowej", natomiast 35,9 proc. wskazało "możliwość awansu życiowego". Na "chęć pomszczenia kolegów" oraz "chęć bycia zawodowym żołnierzem" nie wskazał nikt - informuje HUR.

60 proc. respondentów, oceniając cechy osobiste swoich dowódców w pięciopunktowej skali, dało im najniższą notę - 1. Tylko 1,3 proc. ankietowanych przyznało im ocenę 5 - czytamy w informacji.

Jedynie 17 proc. rosyjskich jeńców stwierdziło, że zaopatrzenie w amunicję było wystarczające - wynika z badania. Poinformowano też, że głównym źródłem informacji na temat wojny są dla rosyjskich żołnierzy rozmowy z innymi wojskowymi oraz rodziną. Państwowej telewizji ufa tylko 20 proc. ankietowanych.

"Chcę żyć" to program, który ma na celu pomoc żołnierzom rosyjskim, którzy chcą oddać się do niewoli ukraińskim siłom zbrojnym. Rosyjskim żołnierzom, którzy zadzwonią na specjalny numer i zadeklarują chęć oddania się do niewoli, gwarantowane są warunki przewidziane przez konwencje genewskie.