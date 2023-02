600 zbuntowanych żołnierzy odesłano do Rosji. Zbyt wielu, by ich rozstrzelać?

Bachmut wciąż w ogniu. Rosjanie zgromadzili tam potężne siły, aby zająć w końcu miasto, niezdobyte od sierpnia. Do walki kierują nawet więźniarki. Kontynuują ataki w Donbasie osiągając niewielkie zdobycze terenowe. Ciężkie walki w Wuhłedarze.

Rosjanie chcą zdobyć Wuhłedar, okrążając od południa Bachmut, o który toczą się ciężkie walki. Celem wojsk rosyjskich w tym rejonie jest przejęcie kontroli nad autostradą M03 i drogą H32, które są głównymi szlakami zaopatrzeniowym dla sił ukraińskich.

Rakiety, które spadły na infrastrukturę energetyczną w Odessie, zniszczyły stację przesyłową. Ponad pół miliona mieszkańców miasta nie ma prądu. Inna rakieta trafiła w uniwersytet w Charkowie. To już trzeci taki atak na obiekt. Rakieta spadła na uniwersytecki campus niszcząc trzy piętra budynku.

Według analityków Instytutu Studiów nad Wojną, w najbliższych tygodniach rosyjskie wojska na Ukrainie skoncentrują się na działaniach zbrojnych w Donbasie i nie będą w stanie prowadzić kilku operacji ofensywnych jednocześnie, dlatego nie zaatakują Zaporoża.

Ukraińcy uważają, że już w lutym dojdzie do rosyjskiej ofensywy. Rosjanie lubią symbole, a w tym miesiącu minie rok od rozpoczęcia ich brutalnej inwazji w Ukrainie.

Ukraińscy wojskowi są przekonani, że już za kilka miesięcy ich kraj otrzyma zachodnie samoloty. Kwestia ta jest przedmiotem rozważań. Wciąż też mają nadzieję na otrzymanie pocisków dalekiego zasięgu rażących cele na 300 km.

600 rezerwistów, którzy odmawiali udziału w walkach, wróciło do Rosji

116 osób powróciło do Ukrainy w ramach dużej wymiany jeńców ze stroną rosyjską. Wśród uwolnionych jest 87 żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych, obrońców Mariupola, partyzantów z Chersonia, snajperów z kierunku bachmuckiego.

Rosjanie odmawiają walki na froncie. Według sztabowców ukraińskiej armii z frontu w obwodzie ługańskim, bunt ok. 600 rezerwistów, którzy odmawiali udziału w walkach, zakończył się ich powrotem do Rosji.

Wcześniej, jak informowaliśmy, do obwodu donieckiego przybyły jednostki szybkiego reagowania rosyjskiej Gwardii Narodowej, by stłumić bunt wojskowych. Jak podano, bunt był efektem ich złego stanu psychicznego.

Rosjanie będą budować irańskie drony kamikadze u siebie. Zanosi się na długą wojnę

Według The Wall Street Journal Rosja i Iran planują zbudować w Tatarstanie fabrykę dronów Shaded-136. W ciągu kilku lat, ma tam zostać wyprodukowanych nawet 6 tysięcy maszyn. Moskwa i Teheran pracują również nad ulepszeniem tej broni.

Jeden z największych „straszycieli” Moskwy, były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, znowu sugeruje możliwość użycia broni atomowej. Tak byłoby w przypadku decyzji Kijowa, gdyby została kiedykolwiek podjęta, o zaatakowaniu Krymu. Jak zagroził, takie ataki spotkają się z nieuniknionym odwetem Rosji z użyciem wszelkiego rodzaju broni.

Kanada dołączyła do koalicji kilkunastu państw, dostarczających Ukrainie czołgi Leopard. Pierwszy czołg Leopard, przewieziony samolotem z Halifaxu do Europy, jest już w Polsce. Zostanie użyty do szkolenia ukraińskich żołnierzy w naszym kraju.

Ambasada Rosji w USA wyraziła oburzenie, nazywając rażącym precedensem i jawną kradzieżą decyzję Amerykanów o zajęciu 5,4 miliona dolarów objętego sankcjami rosyjskiego oligarchy Konstantina Małofiejewa, otwierającą drogę dla transferu tych środków na Ukrainę.