65 procent wydatków resortu obrony trafia do polskiego przemysłu

65 procent wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej jest kierowanych do polskiego przemysłu zbrojeniowego - zapewnił we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak. Wojsko Polskie z roku na rok jest coraz liczniejsze, jest wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt - stwierdził.

Błaszczak we wtorek w Krakowie spotkał się z szefem sztabu Wojsk Lądowych USA gen. Jamesem McConville'em i dowódcą 1. Dywizji Piechoty Johnem Kolasheskim, wyznaczonym na dowódcę reaktywowanego V Korpusu i awansowanym do stopnia generała broni. W spotkaniu uczestniczyła też ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.



Błaszczak mówił we wtorek na antenie TVP Info w programie "Gość Wiadomości", że zlokalizowanie w Polsce dowództwa V korpusu oznacza, że wojska amerykańskie stacjonujące w Polsce, ale także na całej wschodniej flance NATO będą dowodzone z Polski przez gen. Kolasheskiego.



Jak mówił szef MON, V korpus może dowodzić kilkoma dywizjami. "Dywizje amerykańskie liczą ponad 20 tys. żołnierzy, a więc możemy powiedzieć, że 100 tysięcy żołnierzy może być dowodzonych przez dowództwo V korpusu" - powiedział.



Zaznaczył, na podstawie deklaracji podpisanej przez prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudę "obecność wojsk amerykańskich w Polsce ma trwały charakter, nie epizodyczny, nie od czasu do czasu, tylko ma trwały charakter, a więc Polska jest bardziej bezpieczna" - powiedział.



Wskazywał, że poza obecnością armii amerykańskiej na bezpieczeństwo Polski ma wpływ to, że Wojsko Polskie z roku na rok jest coraz liczniejsze, jest wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt, zarówno ten produkcji amerykańskiej, jak i krajowej. "65 procent wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej jest kierowanych do polskiego przemysłu zbrojeniowe" - zapewnił szef MON.



Błaszczak był pytany, czy współpraca wojskowa Polski z USA będzie istniała pomimo zmiany na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. "Tak, jestem o tym przekonany. Podczas moich licznych podróży do Waszyngtonu rozmawiałem zarówno ze swoim odpowiednikiem, sekretarzem obrony, jak i z kongresmenami zarówno z Partii Republikańskiej, jak i z Partii Demokratycznej" - powiedział.



"Obecność wojsk amerykańskich jest bardzo ważna, bo to najpotężniejsza armia na świecie i ewentualny agresor ma świadomość tego, że napadając na Polskę, napada również na armię Stanów Zjednoczonych. Ale jest jeszcze jedna olbrzymia korzyść z tej współpracy polsko-amerykańskiej - podnoszenie zdolności, umiejętności żołnierzy WP ze względu na wspólne ćwiczenia" - powiedział Błaszczak.