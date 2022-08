8 mld euro na wspólne programy obronne. Pieniądze trafią również do Polski

Ruszył przydział środków Europejskiego Funduszu Obronnego na pierwsze projekty w zakresie europejskiej obronności . Wśród nagrodzonych projektów tej transzy będą też pieniądze dla 31 polskich podmiotów gospodarczych.

Europejski Funduszu Obrony EDF(European Defence Fund) utworzono w 2017 r, aby rozwijać współpracę europejską i poprawić efektywność przemysłowego sektora obronnego.

Jego celem jest wspieranie inwestycji w łańcuchy dostaw oraz pogłębienie funkcjonowania jednolitego rynku wyposażenia obronnego poprzez rozwój współpracy europejskiej i poprawę efektywności sektora obronnego.

Aktywny udział podmiotów polskiego przemysłu obronnego w inicjatywach europejskich EDF to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań polskiej zbrojeniówki.

Jest o co walczyć. Europejski Fundusz Obronny w latach 2021-2027 dysponuje budżetem w wysokości 8 mld euro. Przy czym na wspólne badania dotyczące technologii obronnych, które finansowane są w stu procentach ze środków UE, wydzielono 2,7 mld euro.

Pozostałe 5,3 mld euro przeznaczone są na uzupełnienie wkładów własnych poszczególnych państw w projekty rozwojowe do poziomu prototypu.

Przy czym ważnym wymogiem jest, aby minimum dwa państwa członkowskie uzgodniły wymagania dotyczące danej zdolności. Również przynajmniej dwa państwa członkowskie muszą chcieć pozyskać produkt końcowy.

W komunikacie podkreślono, że średnio w każdym z projektów mowa jest o 18 różnych podmiotach wywodzących się z minimum 8 państw członkowskich UE, co ma pokazywać umiejętność wspólnotowego działania, z udziałem Norwegii, która jest poza UE.

Priorytetem innowacje

Według Margrethe Vestager, przewodniczącej EDF, innowacje mają być centralnym źródłem europejskiej odpowiedzi na rosnące zagrożenia. A europejska droga do innowacyjnych rozwiązań wiedzie m.in. przez wsparcie z ramienia Europejskiego Funduszu Obronnego.

Rozstrzygnięto właśnie przydział środków na pierwsze w tym roku projekty. Finalnie dostęp do środków na poziomie 1,2 mld euro uzyska 61 inicjatyw europejskich wybranych ze 142 zgłoszonych. Obejmują one zróżnicowaną gamę projektów poprawiających zdolności obronne w przestrzeni europejskiej.

Zobacz też: Artyleria trafiła pod ostrzał. Prezes HSW poległ, ale czy przetrwają Kraby?

Dotyczą one zarówno prowadzenia klasycznych działań współczesnej obronności, uzbrojenia wojsk lądowych i marynarki wojennej, jak i przełomowych technologii, od technologii chmurowych poprzez sztuczną inteligencję, półprzewodniki, cyberbezpieczeństwo czy rozwiązania kosmiczne.

Wsparcie z EDF obejmuje też różnego rodzaju działania prorozwojowe w zakresie technologii, m.in. usługi związane z wielkością taktycznego transportu lotniczego, wzmocnienia mobilność sił, układy radioelektroniczne stosowane w armiach państw wschodnich, technologie podwodne czy współpracę bezzałogowych i załogowych zespołów i rojów dronów.

Projekty z najwyższym wsparciem

Z puli 1,2 mld euro najwięcej, bo 189 mln euro trafi na wsparcie trzech projektów w ramach kategorii walka powietrzna, tj. EICACS, EPIIC oraz ENGRT. Środki powyżej 100 mln euro wyasygnowano na projekty działań lądowych (154,7 mln), morskich (103,5 mln) i obrony przeciwlotnicza/przeciwrakietowa (100 mln).

W nagrodzone inicjatywy zaangażowanych będzie łącznie 700 podmiotów z różnych państw, w tym z Polski. Największą liczbę podmiotów, które będą brały udział w projektach mają: Francja (178), Włochy (156), Hiszpania (147), a także Niemcy (113).

Najmniej podmiotów, zaangażowanych w projekty realizowane ze środków EDF mają: Słowacja (2), Irlandii (4), Chorwacja i Luksemburg (po 6), a także Węgry (7). Polska będzie reprezentowana przez 31 podmiotów.

Krajowi beneficjenci dofinansowania

Wśród polskich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w obecnym konkursie EDF stosunkowo mało jest państwowych zakładów zbrojeniowych, które zajmują się rozwojem, jak i produkcją uzbrojenia. Do tej grupy zaliczyć możemy w zasadzie tylko PIT-Radwar i PCO.

PIT-Radwar, a także XY-Sensing są zaangażowane w konsorcjum wokół projektu ARTURO, mającego wzmocnić zdolności technologii radarowych na potrzeby europejskiej obronności. W technologiach dedykowanych domenie kosmicznej obecna jest firma GISS.

Z kolei PCO uczestniczy w projekcie HEROIC, w którym chodzi o technologie związane z detektorami podczerwieni na potrzeby optoelektroniki i radarów. Najwięcej jest natomiast państwowych instytutów badawczych i uczelni wyższych: Politechnika Łódzka, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska, WAT, WITU, ITWL, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa, CBK PAN. Dużą grupę stanowią również firmy prywatne, w tym z sektora wysokich technologii.

Laureaci z Polski

Przykładowo w projekcie zwalczania potencjalnych zagrożeń wynikających z rozwoju systemów o napędzie hipersonicznym w oparciu o rozwój sztucznej inteligencji uczestniczą Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz, razem z Politechniką Rzeszowską, bierze też udział w programie rozwoju alternatywnych systemów napędowych dla systemów walki powietrznej nowych generacji NEUMANN.

W konsorcjum odpowiedzialnym za rozwiązania z zakresu technologii chmurowych EDOCC znalazła się polska spółka EXENCE, a w projekcie odnoszącym się do nowych technologii uczenia w oparciu o sztuczną inteligencję jest SKA POLSKA. W projekcie dotyczącym nowych przełomowych technologii systemów radarowych do wykrywania obiektów w powietrzu i na morzu znalazła się Politechnika Warszawska.

W działaniu związanym ze zwiększaniem możliwości obrazowania satelitarnego przy zaangażowaniu narzędzi SI jest Centrum Badań Kosmicznych PAN, zaś w programie Mini-BOT zaangażowane są dwa polskie podmioty - Politechnika Łódzka oraz VIGO System.

W projekcie COMMANDS, zakładającym integrację pojazdów załogowych i bezzałogowych w działaniach konwojowych uczestniczy Wojskowa Akademia Techniczna, a w inicjatywie NEWHEAT zakładającej usprawnienie technologii głowic służących do precyzyjnego rażenia celów obecny jest Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Zobacz też: Nowa kopuła broni amerykańskiego wojska, a co obroni polskie niebo?

Natomiast Wojskowy Instytut Medyczny jest częścią nagrodzonego projektu COUNTERACT. Odnosi się on do rozwoju zdolności europejskich w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, które bazują na użyciu czynników CBRN (chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne).

Aktywny udział podmiotów polskiego przemysłu obronnego w inicjatywach europejskich we wszystkich fazach realizacji EDF, to jedno z najważniejszych wyzwań dla polskiej gospodarki. Warto, by w przyszłości jak najwięcej podmiotów polskiej zbrojeniówki próbowało im sprostać.