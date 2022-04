A jeśli Polska rzeczywiście jest celem Putina?

Analitycy i byli wojskowi przedstawiają najczarniejsze scenariusze na temat agresji Rosji na Ukrainę. Z ćwiczeń sztabowych wynika, że polska armia w starciu z wrogiem ze wschodu wytrzymałaby pięć dni. Z symulacji wynikają jednak ważne i pilne wskazania dla odpowiedzialnych za stan polskich sił zbrojnych. Analizujemy stan naszej armii, największe braki, a także pożądane kierunki jej rozwoju w obliczu zagrożenia ze wschodu.

Systemy przeciwlotnicze i przeciwpancerne

Drony i łączność - w części samowystarczalni

Lotnictwo, marynarka

Rosyjska agresja na Polskę. Czy to możliwe?

Czy III wojna światowa już trwa?

Ostatni moment na atak

Atak to absurd? Nie dla Putina

Uderzenie w polskie lotniska?

Polska wojna pięciodniowa. To ćwiczenie sztabowe

Stan polskiej armii: dalece niewystarczający

Nie kupować defiladowego uzbrojenia

Mimo błędów w kampanii ukraińskiej jest się czego bać

Co na to NATO?

Pomoc nadeszłaby po pięciu dniach

Jego zdaniem, prowadzone od dłuższego czasu programy przywracania zdolności ogniowej odpowiedzi na ewentualną agresję poprzez rozbudowę systemów artyleryjskich AHS Krab i Raka, należy uznać za właściwy kierunek.- Za tym idą też modernizacje pozostałych systemów artyleryjskich i rakietowych, choćby przez wprowadzanie nowych klas pocisków do nich. Brakuje nam zdolności w zakresie pocisków rakietowych dalszego zasięgu, ale tutaj oczekujemy na dostarczenie amerykańskich systemów HIMARS. Jednak i tak w stosunku do potrzeb będzie to za mało. Wydaje się, że te systemy będą stopniowo uzupełniane. Na ten moment chodziło o odzyskanie choć podstawowych możliwości bojowych w tym zakresie - wskazuje analityk.Także pozytywnie należy spojrzeć na krajowe systemy przeciwlotnicze bliskiego zasięgu Grom oraz Piorun, które zarówno w postaci broni zespołowej, jak i w ramach zestawów są istotnym komponentem obrony kraju. Dostawy tych systemów sukcesywnie postępują. Pozytywnym sygnałem jest też zbliżający się termin dostaw systemu Patriot oraz ostatnie postępy programu Narew. Brakuje realizacji drugiego etapu programu Wisła.- Trzeba brać pod uwagę, że programy te może nie w pełni zaspokoją potrzeby obrony przeciwlotniczej terytorium całego kraju, ale przynajmniej powinny zabezpieczyć wojska oraz strategiczne miasta i obiekty. Polska ma duże terytorium i koszty budowy systemu antydostępowego nad całym terytorium oraz przeciw wszystkim potencjalnym zagrożeniom byłyby astronomiczne - wskazuje Marcin Szywała. - Zauważyć można, że w wojnie na Ukrainie dają radę stare radzieckie systemy przeciwlotnicze. Może nie mówimy tu o spektakularnych efektach, ale pytanie jest, czy należy się ich pozbywać tam, gdzie mogłyby stanowić uzupełnienie obrony - dodaje.Obrona przeciwpancerna w Polsce oparta jest głównie o produkowane w kraju niezłe systemy Spike. Wydaje się, że należy zwiększyć nasycenie wojsk tymi systemami. Tu w sukurs przychodzi ZSSW-30. Co więcej, krajowy przemysł kończy badania nad pociskiem przeciwpancernym Pirat. Daje to możliwość rozwoju naszych zdolności obronnych w oparciu o wytwór krajowego przemysłu.Zakup systemu Javelin od Amerykanów był ograniczony ilościowo. Jeżeli już zdecydowaliśmy się na ten system, to warto wprowadzić go w szerszej skali, bo system ten - jak jasno wynika z najnowszej historii wojny rosyjsko-ukraińskiej - się sprawdza.Inną kwestią są zakupy granatników ppanc. Wciąż ta kwestia pozostaje nierozstrzygnięta, choć ta broń świetnie sprawdza się na polu walki i jest relatywnie tania.Innym zagadnieniem jest niskie "udronowienie" naszych wojsk. Dopiero niedawne zakupy sprawdzonych bojowych systemów Bayraktar TB2 oraz MQ-9 Reaper poprawiły ta sytuację. Polska wykorzystuje też w ograniczonej skali systemy krajowej amunicji krążącej WB Electronics Warmate. Ale ten stan ma i powinien się poprawić. Polski przemysł dostarczy też armii drony systemu Wizjer.Inne programy dronowe wyraźnie przyspieszają i jest nadzieja na szybką budowę potencjału dronowego naszej armii, co jest dobrym krokiem w budowie przewagi na współczesnym polu walki.Jeśli chodzi o środki rozpoznania, łączności, radary, sprzęt optycznyo, systemy dowodzenia i inny rodzaje środków elektronicznych i cybernetycznych nasza armia jest o tyle w dobrej sytuacji, że w pełni jej potrzeby jest w stanie zaspokoić przemysł krajowy. Tylko kwestia odpowiednich zamówień.Jeżeli chodzi o lotnictwo to podstawą jest ożywienie programu śmigłowcowego i przywrócenie im maszynom zdolności przeciwpancernych. Nasze Mi-24 nie dość, że są stare są praktycznie "bezzębne". Od lat brakuje do nich rakiet ppanc. To jest najważniejsze wyzwanie. Bo o ile dostawy śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych się zbliżają, śmigłowców transportowych mamy relatywnie dużo, to śmigłowcowy potencjał szturmowy naszej armii praktycznie nie istnieje.- Jeżeli chodzi o samoloty to pozytywne jest wykorzystanie F-16 i zakupy uzbrojenia do nich. Niestety, trochę "leży" ich dalsza modernizacja i zwiększenie ich liczby. Być może czekają nas dalsze zakupy tych maszyn. Su-22 to samolot schyłkowy, za to MIG-29 wykazuje w trwającej wojnie swoje możliwości. Być może kwestią otwartą pozostaje nadal utrzymanie ich w linii oraz ograniczona modernizacja, choćby jako zapas operacyjny. Mamy na nich wyszkolonych pilotów, co jest całkiem sporą zaletą tych maszyn - analizuje Szywała.W jego opinii F-35 - nawet jak do nas dotrą - do osiągnięcia pełnej gotowości wymagają co najmniej kilku lat.Lotnictwo transportowe jest sukcesywnie rozwijane, być może przydało by się pozyskanie zdolności AWACS lub zbliżonych oraz samolotów walki radioelektronicznej.Także wdrożenie samolotu szturmowego, choćby w oparciu o Bielika w konfiguracji lekkiego myśliwca. Zaletą tego ostatniego rozwiązania jest koszt oraz to, że maszyna jest znana pilotom.- Marynarka wojenna pozyskuje niszczyciele min, co zabezpiecza podejścia do portów. Ma także uzyskać istotne wzmocnienie w postaci nowych fregat rakietowych. Jak wykazują działania wojenne, to okręty przydatne. Inną kwestią pozostaje to, że zdecydowano o przekierowaniu środków z okrętów podwodnych na inne cele. Pierwotny projekt okrętów wyposażonych w pociski samosterujące był interesujący - analizuje Marcin Szywała.Dywizjony rakietowe obrony wybrzeża są wyposażone w nowoczesne systemy NSM. Ich największą bolączką jest brak systemu rozpoznania dalekiego zasięgu, najlepiej satelitarnego. Rozwój krajowych zdolności kosmicznych i przemysłu oraz zapowiedzi MON oraz EXATEL-a oraz POLS-y dają nadzieję na rychłe pozyskanie własnych zdolności w zakresie obrazowania i rozpoznania satelitarnego oraz łączności. Teraz musimy polegać na danych kupowanych lub pozyskiwanych z obcych systemów.W opinii prezydenta RP Andrzeja Dudy, wszystkie informacje, także płynące ze Stanów Zjednoczonych, wskazują, że Polska nie zostanie zaatakowana przez Federację Rosyjską, zatem nie trzeba będzie korzystać z art. 5 NATO. - Nawet jakby Rosja chciała, to nie ma zaplecza, by dokonać inwazji na kolejne, poważne państwo - mówi Andrzej Duda.Podobnego zdania – przynajmniej oficjalnie – jest wielu polskich wojskowych. Obecnych lub byłych.- Mamy to szczęście, że Putin w tym momencie nie ma sił, by nas zaatakować. Na Ukrainie ma zaangażowane trzy czwarte swoich wojsk lądowych, pozostała część pilnuje newralgicznych obszarów Rosji - podkreśla w rozmowie z WNP.PL major rez. dr inż. pil. Michał Fiszer, były pilot wojskowy, wykładowca Collegium Civitas.Czytaj też: Wojna na Ukrainie pokazała, jak mamy zmodernizować polską armię Jak wynika z sondaży, Polacy boją się jednak rosyjskiej agresji na nasz kraj.- Nie ma czego się bać, bo nawet zakładając, że Putin pokona Ukrainę, następnie siły przerzuci w pobliże granicy z Polską i zechce nas zaatakować, będzie musiał odbudować wojska lądowe, uzupełnić je w nowy sprzęt, dotychczas używany musiałby przejść generalne remonty; będzie musiał uzupełnić zapasy amunicji - analizuje Michał Fiszer. - W mojej ocenie przez około rok Rosja nie będzie zdolna do prowadzenia działań wojennych - dodaje.Analitycy i komentatorzy nie są już tak optymistyczni jak major Fiszer.Analityk geopolityki i Strategy & Future Jacek Bartosiak jest zdania, że obserwujemy w tym momencie być może początek kolejnej wojny światowej.- Ukraina to nie jest koniec. Mamy do czynienia ze strukturalnymi napięciami, które mogą doprowadzić do wojny światowej. Chiny i Rosja kwestionują dominację USA. Może to być pierwsza kampania wojenna w tym konflikcie, który toczy się w innych domenach: wojny technologicznej, walutowej - uważa Bartosiak.Także były szef Jukosu, miliarder, opozycjonista Michaił Chodorkowski jest zdania, że wojna w Ukrainie może przerodzić się w konflikt ogólnoświatowy, stąd ostrożność NATO w angażowaniu się w pomoc napadniętemu krajowi.Jego zdaniem następnym celem Putina może być kraj NATO – najprawdopodobniej Polska lub kraje bałtyckie. Chodorkowski wskazuje, że tego typu scenariusz jest możliwy, jeśli Rosja wygra wojnę z Ukrainą.Analityk Marcin Szywała jest zdania, że rosyjska agresja na Ukrainę jest bardzo niebezpieczna dla Polski. - Może to być dla Putina ostatni moment, by wygrać wojnę o przewagę w Europie Środkowej, w tym w krajach bałtyckich. NATO na ten moment jest słabe, niedoinwestowane, brakuje mu wielu systemów uzbrojenia. Transport wojsk z USA ze sprzętem ciężkim trwa wiele miesięcy. Obecność wojskowa NATO w krajach Europy Środkowej jest stosunkowo skromna. Polską armię systematycznie od lat 90. zamiast modernizacji, poddawano silnej redukcji - podkreśla w rozmowie z WNP.PL Marcin Szywała.W ocenie Szywały, z punktu widzenia samej techniki wojskowej i przewagi w sprzęcie, zajęcie Polski i krajów bałtyckich zajęłoby armii rosyjskiej góra 2-3 dni.- Trzeba pamiętać, że armia rosyjska jest dość mocno skoncentrowana w obwodzie kaliningradzkim, skąd jest bardzo niedaleko do Warszawy, a Polska ma nieźle rozwinięty system dróg ekspresowych i autostrad. Przez przesmyk suwalski bez problemu można odciąć kraje bałtyckie od reszty NATO i zaatakować je i jednocześnie Polskę. Te koncepcje przewijają się w planowaniu NATO. Te rozważania na szczęście są czysto teoretyczne i hipotetyczne - uważa Marcin Szywała.Marcin Szywała zauważa, że w przestrzeni informacyjnej pojawiają się publikacje i doniesienia, że Rosjanie wzdłuż granicy z Polską gromadzą sprzęt wojskowy, że Rosja może zaatakować Polskę lub że Polska może być celem ataku rakietowego.- Trwa wojna Rosji z Ukrainą. W takich warunkach niespodziewany atak z terytorium Białorusi czy też Kaliningradu lub nawet rakietowy z terytorium Ukrainy jest jak najbardziej teoretycznie możliwy, choć z punktu widzenia logiki absurdalny. Niestety, prezydent Rosji wykazał swoim działaniem, że teoretycznie dla nas absurdalne decyzje nie są absurdalne dla niego – analizuje Szywała.W jego ocenie, dużo będzie zależało od rozwoju sytuacji na Ukrainie oraz od atmosfery panującej w Rosji, szczególnie w bliskim otoczeniu Putin. Być może konflikt zostanie rozszerzony na kraje NATO. W razie niepowodzeń na froncie ukraińskim, chylący się ku upadkowi reżim może chwycić się brzytwy.- Łatwiej zmobilizować Rosjan do walki przeciw NATO, niż przeciw Ukrainie. Propaganda antyzachodnia, a później antynatowska sączone są w serca i mózgi Rosjan od lat 20. XX wieku. W takiej sytuacji NATO jest o wiele łatwiejszym, o wiele bardziej zrozumiałym i naturalnym celem niż Ukraina. Dlatego czasami to, co nie powinno się zdarzyć, wydarzyć się może. Teoretycznie i praktycznie Rosja jest zaangażowana w konflikt ukraiński, ponosi tam potężne straty i nie ma możliwości eskalacji wojny. Nie wiemy, co naprawdę myśli prezydent Putin - dodaje Marcin Szywała.Amerykańsko-rosyjska ekspertka Masha Gessen uważa, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie może się rozszerzyć na Polskę. Jej zdaniem kluczowe pytanie brzmi: gdzie i w jaki sposób Rosja będzie kontynuowała wojnę przeciwko USA, a nie, czy Rosja będzie okupowała całą Ukrainę.„Uważam, że wojna będzie kontynuowana na terytorium Ukrainy Zachodniej, a być może także w Polsce” – powiedziała Masha Gessen w rozmowie z tygodnikiem „Der Spiegel”, zwracając uwagę, że w rosyjskiej telewizji stale mówi się o tym, że polskie lotniska wojskowe wykorzystywane są do transportu towarów na Ukrainę. „Wyciągam z tego wniosek, że Kreml planuje uderzenie przeciwko jednemu z tych lotnisk” – dodaje.W styczniu 2021 w Akademii Sztuki Wojennej zakończyło się ćwiczenie sztabowe „Zima-20”, podczas którego sprawdzano procedury obrony kraju.Najważniejszy wniosek? Przegrana polskiej armii z wrogiem ze wschodu w pięć dni. Piątego dnia symulowanej wojny wróg osiągnął linię Wisły. Polskie lotnictwo i Marynarka Wojenna przestały istnieć, rozbite zostały pierwszorzutowe bataliony Wojska Polskiego, które straciły od 60 do 80 proc. stanów.W ćwiczeniach uwzględniono sprzęt, o którym głośno: zestawy przeciwlotnicze Patriot, artyleria rakietowa HIMARS czy wielozadaniowe samoloty F-35.Według doniesień medialnych, przyczynami symulowanej klęski była obrona całej granicy w stylu wojny obronnej 1939 r. Warto tu też przypomnieć symulację bitwy powietrznej z 2015 roku, w której lotnictwo straciliśmy w zaledwie cztery godziny.- Oczywiście, polska armia jest w tej chwili na rozdrożu, ma bardzo dużo braków - wskazuje major Fiszer. - Czekamy na zakupiony sprzęt zmiany modernizacyjne nie są finalizowane i jest mnóstwo obszarów do natychmiastowej poprawy - dodaje.Jak ocenia Michał Fiszer, przez około rok Rosja nie będzie zdolna do prowadzenia działań wojennych. W tym czasie przynajmniej część zamówionego uzbrojenia trafi do Polski.- Pojawią się Patrioty, część Abramsów. Miejmy też nadzieję, że zdołamy uruchomić produkcję bezzałogowych wież do Rosomaków, wyposażonych w rakiety przeciwpancerne Spike, bo bez nich nasza obrona przeciwpancerna jest bardzo słaba. Mamy co prawda bojowe wozy piechoty jako podstawowy pojazd naszych wojsk lądowych, czyli kościec obrony Polski. To pojazdy, które mają już ponad 40 lat i nigdy nie były modernizowane. Pierwotnie były one uzbrojone w rakiety przeciwpancerne, jednak dziś są praktycznie "bezzębne" - analizuje Michał Fiszer.Zdaniem Michała Fiszera, Polska musi inwestować w obronę, ale należy ustalić jej priorytety, przeanalizować, co jest nam najbardziej potrzebne i przede wszystkim nie kupować uzbrojenia, które dobrze wygląda na defiladach, czyli najnowocześniejszego, ale w ilościach śladowych.- Należy bardziej przeanalizować relacje koszt/efekt i zamiast najdroższego, kupić sprzęt starszej generacji, choć o niewiele mniejszych możliwościach bojowych, który będzie mógł być zakupiony w dużo większej liczbie i posłuży do unowocześnienia całego Wojska Polskiego, a nie tworzenia wysp nowoczesności. To najważniejsza lekcja, która w ostatnich dniach płynie do Polski z Ukrainy - podkreśla major Fiszer.Jak wskazuje Marcin Szywała, wśród deklarowanych przez Putina celów politycznych są m.in. odbudowa imperium i zwalczanie NATO, a rosyjska armia ma ku temu - zdaniem Szywały - wszystkie środki i możliwości.- Od dłuższego czasu armia rosyjska przechodziła gruntowną modernizację techniczną. Dostarczane były nowe typy uzbrojenia albo remontowane i modernizowane starsze. Czołgi podstawowe T-72, T-80, T-90 przeszły proces głębokiej modyfikacji. Armia rosyjska szeroko wykorzystuje drony, ma dostęp do nowoczesnych systemów satelitarnych, dysponuje co najmniej trzema typami śmigłowców szturmowych dostępnych w dużych ilościach, dysponuje pociskami rakietowymi krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu, rakietami balistycznymi, jak i pociskami manewrującymi, bombowcami, myśliwcami. Armia dysponuje co najmniej 13 tys. czołgów, ponad tysiącem samolotów bojowych, do tego doliczmy dziesiątki tysięcy systemów artyleryjskich, ponad 800 tys. żołnierzy - analizuje Marcin Szywała.Jego zdaniem, podczas walk w Ukrainie zostały popełnione kardynalne, często wręcz podręcznikowe błędy. Ale, niestety, Rosjanie mają środki finansowe, zapasy sprzętu i rezerw oraz odpowiednie kadry, by te braki nadrobić.- Oczywiście do tego potrzeba też czasu. Ale Rosjanie bardzo często wyciągają naukę z własnych błędów i następne operacje wojskowe są prowadzone w sposób bardziej adekwatny do uwarunkowań miejscowych - wskazuje Szywała.- Przy całym wsparciu NATO trzeba pamiętać, że wojnę lądową toczy się na własną rękę - przypomina Jacek Bartosiak.Marcin Szywała zauważa z kolei, że armie NATO od zakończenia zimnej wojny ograniczały swój potencjał. Niemcy mają obecnie około 300 czołgów. Porównywalne ilości mają Wielka Brytania i Francja. Wojska USA w Europie przeszły dużą redukcję, podobnie jak siły zbrojne pozostałych państw NATO.Jeżeli nie zabraknie woli walki, jak ocenia Michał Fiszer, to NATO ma dość duży potencjał defensywny i jest gotowe do obrony wschodniej flanki. Jest szansa, że państwa, które wystawią u nas swoje siły zbrojne, są w stanie realnie nam pomóc. Zrobią to z prostej przyczyny - mają pełną świadomość, że dziś Ukraina, jutro Polska, a pojutrze kraje zachodu Europy. Będą o wiele bardziej chętne do pomocy, jeżeli niebezpieczeństwo zbliży się do ich domów.- W tym kontekście Polska powinna odbudować relacje z innymi państwami. Nie możemy zapominać o jednym. Formalnie Unia Europejska i NATO to dwie różne organizacje, ale 75 proc. państw Paktu Północnoatlantyckiego to jednocześnie członkowie Unii Europejskiej. Nie myślmy zatem, że Niemcy będą na nas obrażeni jako członkowie Unii, a będą nas kochali jako członkowie NATO – wskazuje major Fiszer.- Oceniam, że w przypadku rosyjskiej agresji, w ciągu 3-5 dni mielibyśmy realne wzmocnienie obrony Polski ze strony sił szybkiego reagowania. Siły z ciężkim sprzętem potrzebują do 5 dni, by u nas się rozmieścić i rozwinąć logistykę we współdziałaniu z nami. Jako państwo-gospodarz mamy bowiem obowiązek zorganizowania host nation support. Myślę, że po 5 dniach moglibyśmy się spodziewać, że do naszych czterech dołączyłyby dwie dywizje ciężkie, czyli pancerno-zmechanizowane. Jedna niemiecka i jedna amerykańska - analizuje Michał Fiszer. - Pytanie, czy Polska byłaby w stanie sama bronić się 5 dni.