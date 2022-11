Absurdy rosyjskiej propagandy: ojciec Putina miał zginąć jak bohater... 10 lat za wcześnie

Według WHO to, co robi Putin w Ukrainie, to największy atak na system opieki zdrowotnej od czasów II wojny światowej. Dokonując zniszczeń elektrowni chce, aby Ukraińcy zostali w zimie bez ciepła i prądu. Tak nie da się żyć. Zdrowie i życie milionów Ukraińców jest zagrożone.

W wyniku ataku rakietowego w rejon koncentracji siły rosyjskich na Mierzei Kinburnskiej w obwodzie mikołajowskim zginęło lub zostało rannych ponad 500 rosyjskich żołnierzy. Ukraińcy kontynuują natarcie wzdłuż linii Swatowe-Kremina.

Prawie 500 osób, które współpracowały z Rosjanami i członków ich rodzin wyjechało z okupowanych obszarów w obwodzie chersońskim i zaporoskim na południu Ukrainy na anektowany Krym.

Siły rosyjskie wzmacniają pozycje we wschodnim Zaporożu i zachodnim obwodzie donieckim. Formacje czeczeńskie i Grupy Wagnera rozmieszczono w Debalcewie w obwodzie donieckim.

Już obecnie połowa ukraińskiej infrastruktury energetycznej jest zniszczona. W tej chwili nie ma w Ukrainie ani jednej elektrowni cieplnej czy wodnej, która nie byłaby uszkodzona.

Po wylądowaniu ukraińskiego desantu na okupowanej Mierzei Kinburnskiej trwają zaciekłe walki. Kontrola nad tym terenem ma zapewnić funkcjonowanie korytarza zbożowego. Rosjanie twierdzą, że odparli desant.

Brytyjczycy opublikowali najnowszy raport z basenu czarnomorskiego, po ataku 18 listopada na terminal naftowy w porcie w Noworosyjsku. Ich opinia na temat aktualnej pozycji Rosji na Morzu Czarnym jest miażdżąca: Flota Czarnomorska, panująca do tej pory na akwenie, traci siły. Okręty bez eskorty są stosunkowo bezbronne.

Ukraińskie ministerstwo obrony przedstawiło szacunkowy stan rosyjskich magazynów, jeśli chodzi o zapasy pocisków rakietowych. Ich braki tłumaczy m.in. używaniem pocisków przeciwlotniczych S-300 do uderzeń w cele naziemne. Tak naprawdę nikt jednak nie wie, jak przepastne są rosyjskie arsenały pocisków rakietowych, zwłaszcza, po dostawach z Iranu.

Izrael, który przekazał Ukrainie informacje na temat irańskiej amunicji krążącej Shahed-136 oraz zapowiedział dostawy uzbrojenia dla Kijowa na wzór USA, teraz ostrzega. Eyal Hulata, przewodniczący izraelskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego mówił, że jeśli Iran zacznie dostarczać rakiety balistyczne do Rosji, ukraińska armia może otrzymać precyzyjne pociski balistyczne od Izraela.

Mimo, że Teheran zabiega o wzmocnienie relacji z Rosją, to znacznie bardziej obawia się zmiany dotychczasowej równowagi sił na Bliskim Wschodzie w związku z nawiązaniem stosunków między Izraelem, a państwami Zatoki Perskiej.

W rosyjskiej propagandzie absurd goni absurd. Z reportażu stacji Rossija 1 wynikało, że ojciec dyktatora miał być bohaterem, który zginął w walce podczas II wojny światowej. Problem w tym, że miało się to stać 10 lat przed urodzinami Putina.