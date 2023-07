Afera w Nitro-Chemie? Zakłady mówią o swoim eksporcie trotylu do USA

Zakłady Chemiczne Nitro-Chem od 2016 r. dostarczają trotyl do Stanów Zjednoczonych. Spółka w obliczu medialnej burzy wokół amerykańskich kontraktów zapewnia, że współpraca przebiega dobrze. Były prezes zakładów Nitro-Chem został zatrzymany przez CBA.

Zakłady Chemiczne Nitro-Chem należą do największych producentów materiałów wybuchowych na świecie. Z produkowanego tu trotylu ponad 80 proc. trafia na eksport.

Spółka wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, siedzibę ma w Bydgoszczy.

Krzysztof K., były prezes zakładów Nitro-Chem został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). Usłyszał m.in. zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Od kilku tygodni Zakłady Chemiczne Nitro-Chem są obiektem dużego zainteresowania mediów. Na celowniku znalazły się zwłaszcza kontrakty eksportowe do Stanów Zjednoczonych, które opisuje Gazeta Wyborcza z Bydgoszczy.

Gazeta pisze, że umowy były dwie: zawarta w październiku 2016 r. z Paramount Enterprises International oraz realizowana równolegle z IPI Corp. (Island Ordnance Systems). Obie dotyczyły dostaw trotylu.

Trzy ważne poprawki do umowy z amerykańskim koncernem

Do pierwszej umowy dodano potem trzy poprawki, zawarte w listopadzie i grudniu 2019 r. oraz w lutym 2020 r., czyli za prezesury Krzysztofa K. Pod wszystkimi widnieje jego podpis, dwie pierwsze sygnował też ówczesny członek zarządu, a trzecią – prokurent bydgoskiej firmy.

Trotyl dostarczany dla PEI jako pośrednika miał być użyty przez koncern General Dynamics do produkcji bomb i amunicji (program Iowa) oraz wykorzystywany przez wojska inżynieryjne do niszczenia starej amunicji (to program Bulk). W umowie ustalono minimalną i maksymalną wielkość zamówienia oraz ceny w poszczególnych latach.

Gazeta Wyborcza zwraca uwagę, że ciekawe są poprawki. Pierwsza, z 12 listopada 2019 r., nakładała na Paramount karę 1 mln dol., gdyby w latach 2021–2022 zaopatrywał się w trotyl u konkurencji, co było mało prawdopodobne. Taką samą zapłaciłby Nitro-Chem, gdyby komuś innemu sprzedał go w sytuacji, gdy rząd USA jest jego końcowym użytkownikiem lub nabywcą. Znalazły się tutaj wyjątki, czyli inni odbiorcy, ale nie było na tej liście IPI, której na mocy umowy z lipca 2019 r. bydgoska firma miała przecież dostarczyć TNT w 2021 r. Czyli Nitro-Chem z miejsca skazywał się na karę. Jak analizuje prawnik, nie wiadomo, dlaczego wśród wyszczególnionych odbiorców zabrakło IPI. Nie znalazł też żadnych przesłanek, by w ogóle taką karę na siebie narzucać.

W ramach poprawki zawartej 11 grudnia, a więc niespełna miesiąc później, ustalono wielkości dostaw i ceny na lata 2023 i 2024 r. Dolna granica wynosiła 0, a więc PEI nie miało obowiązku składania jakichkolwiek zamówień. Ustalono też, że Amerykanie mają wyłączność na dostawy do programu Bulk oraz ceny dostaw dla niego w latach 2020–2024.

Gazeta informuje, że w lutym 2020 r. doszło do podpisania poprawki nr 3. Jak napisano "widać szefostwo Nitro-Chemu zauważyło, że założyło sobie stryczek na szyję, bo przy spełnieniu określonych, ale dość niejasnych zasad dostaw dla IPI Paramount zrzekł się kary 1 mln dol. w 2021 r. Przypomnijmy: kary pewnej na mocy poprawki nr 1. Jednocześnie ustalono stawki dla programu Iowa do 2024 r. identyczne jak dla Bulka. Co ważne, na 2021 r. o 10 proc. niższą niż zaproponowaną w korespondencji z IPI (1,95 dol. za funt trotylu wobec 2,17 dol.). Przede wszystkim jednak w pierwotnej umowie zawartej z Paramount jeszcze za czasów prezesa Tomasza Ptaszyńskiego (którego w kwietniu 2017 r. zastąpił Krzysztof K.) było to 2,16 dol."

W efekcie po przeliczeniu wielkości dostaw w tymże roku wyszło, że Nitro-Chem nie uzyskał – w zależności od przyjętego kursu dolara – od ponad 1,6 do powyżej 1,7 mln zł. „Wartość ta stanowi szkodę w postaci utraconych przez Nitro-Chem korzyści" – napisano w opinii prawnej.

Jak informuje Gazeta Wyborcza, radca prawny analizujący wszystkie te poprawki zwrócił uwagę, że na początku 2019 r. w Nitro-Chemie został przyjęty regulamin zawierania umów, wcześniej obowiązywały stare regulacje z 2002 r. Uchwałę z nowymi zasadami podjęli prezes Krzysztof K. i jego zastępca. Zgodnie z nimi m.in. każda zawierana umowa powinna być zweryfikowana przez kancelarię prawną, a jeśli dokument był sporządzony w języku obcym, powinien być przetłumaczony na polski. Te reguły nie zostały zastosowane w podpisanych później poprawkach, które sygnował ten sam zarząd, który przyjął regulamin. Co więcej, statut spółki przewidywał uzyskanie zgody rady nadzorczej na czynności, których wartość przekraczała 20 mln zł. A tak było w przypadku poprawek z Paramount.

Do tych informacji ustosunkował się Nitro-Chem. Spółka przypomina, że współpraca z amerykańskim kontrahentem w zakresie dostaw trotylu do produkcji bomb serii Mk oraz amunicji wielkokalibrowej na potrzeby amerykańskich sił zbrojnych została zapoczątkowana w 2016 r.

Kilkuletnia, dobra współpraca z amerykańskim partnerem

- Współpraca trwa do dziś, przebiega bardzo dobrze i owocuje wspólną realizacją wielu kontaktów - zapewnia Nitro-Chem.

Jak zaznaczono, w przeszłości, za zgodą amerykańskiego partnera, spółka mogła dostarczać w określonej ilości TNT innym klientom z rynku amerykańskiego w ramach tzw. odstępstwa.

Trzy lata temu, w ramach odstępstwa, spółka przyjęła zamówienie na dostawę TNT do innego odbiorcy ze Stanów Zjednoczonych w ilości przekraczającej zakładane odstępstwo. W wyniku trójstronnego porozumienia amerykański partner wyraził zgodę na realizację bezpośredniej sprzedaży TNT do tego drugiego klienta w ilości obejmującej odstępstwo, natomiast ilość przewyższająca to odstępstwo, została dostarczona za pośrednictwem wspomnianego partnera z USA.

- Sprzedaż za jego pośrednictwem wiązała się z obniżeniem ceny, jednakże rentowność kontraktu została zachowana na satysfakcjonującym poziomie a wszystkie dostawy zostały zrealizowane terminowo - zapewnia Nitro-Chem.

Spółka zapewnia, że partner amerykański nigdy nie sugerował nałożenia na firmę Nitro-Chem kar finansowych związanych z realizacją tej umowy.

- Zawsze w toku rozmów i w ramach budowania dobrych relacji wypracowywane są rozwiązania biznesowe akceptowane przez obie strony. Z uwagi na wiążące spółkę zapisy umowy dotyczące poufności, nie możemy udzielać bardziej szczegółowych informacji dotyczących współpracy z amerykańskim partnerem. Pozwalamy sobie jednak zauważyć, że ta sytuacja handlowa nie wpłynęła negatywnie na wzajemne relacje, a wszystkie poprawki z odbiorcą z USA zostały naniesione zgodnie ze statutem spółki - czytamy w oświadczeniu Nitro-Chem.

Jak zapewniono, Zakłady Nitro-Chem współpracują ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa i - jak zaznaczono - właśnie ze względów bezpieczeństwa nie ujawniają informacji o prowadzonych czynnościach.

Były prezes oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Portal TVN24. pl poinformował, że agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymali Krzysztofa K., byłego prezesa zakładów Nitro-Chem. Zatrzymany usłyszał m.in. zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Robert Sosik z biura prasowego CBA powiedział serwisowi TWN24,pl, że śledztwo jest objęte tajemnicą postępowania. Dodał jedynie, że w ubiegłym tygodniu CBA prowadziło przez trzy dni intensywne działania.

Oprócz Krzysztofa K. zatrzymane zostały przynajmniej dwie inne osoby. Po ogłoszeniu zarzutów prokurator nie wnioskował do sądu o ich aresztowanie.

Krzysztof K. został prezesem Nitro-Chemu w kwietniu 2017 roku, a stracił funkcję w lipcu 2020, jednak początkowo pozostał w zarządzie jako wiceprezes. Jest członkiem zarządu Wojskowych Zakładów Uzbrojenia.

Serwis przypomina, że jego nominacja budziła kontrowersje: intensywnie działał w polityce, reprezentując między innymi Solidarną Polskę, a później Polskę Razem Jarosława Gowina. Zdaniem TVN24.pl najbliżej był jednak związany z Bartoszem Kownackim, wiceministrem obrony narodowej u Antoniego Macierewicza.

Zakłady Chemiczne Nitro-Chem należą do największych producentów materiałów wybuchowych na świecie. Z produkowanego tu trotylu ponad 80 proc. to eksport. To największy eksporter materiałów wybuchowych do państw NATO.