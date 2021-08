Afganistan upadł, a świat szuka winnych. Rosną obawy o kryzys NATO

Blitzkrieg, kompletne zaskoczenie – tak określa się tryb przejęcia Afganistanu przez talibów. Padają zarzuty nie tylko wobec bezwolnych afgańskich sił zbrojnych, ale przede wszystkim wobec Amerykanów – o brak wyobraźni i nieodpowiedzialność. Ich prestiż legł w gruzach. Ale czy na krytykę zasługuje tylko USA?

Czyja to klęska?

Skoro duma, to współodpowiedzialność

Dobrze wykonane zadanie

Fiasko Sojuszu Północnoatlantyckiego

Amerykańska prasa nie ma wątpliwości: Afganistan pogrąża się w chaosie, gdyż Waszyngton kompletnie pomylił się w ocenie sytuacji. Tym samym roztrwonił swoją wiarygodność."Wiarygodność amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w kwestii Afganistanu jest już stracona, a teraz pytanie brzmi, jak katastrofa w tym kraju wpłynie na wiarygodność USA na całym świecie" – pisze Financial Times.Także polscy analitycy przyznają, że choć układ Donalda Trumpa z talibami o wycofaniu wojsk do maja 2021 r. postawił Bidena w trudnej sytuacji, to jednak nie uzasadnia to pośpiechu ani złych decyzji, takich jak oddanie talibom największej bazy wojskowej USA w Bagram.Jeśli przyjmiemy, iż USA poniosły klęskę w Afganistanie, to można powiedzieć, że jest to również klęska NATO, a nawet całego cywilizowanego świata.Interwencja żołnierzy USA oraz części krajów NATO rozpoczęła się po zamachach islamskich terrorystów 11 września 2001 r. Dość szybko jednak z bezpośredniego udziału w walkach z talibami zmieniła się w misję szkoleniową afgańskiej armii i policji.W sierpniu 2003 r. NATO przejęło od Stanów Zjednoczonych dowodzenie Międzynarodowymi Siłami Bezpieczeństwa (ISAF) działającymi z upoważnienia ONZ. Amerykańskich żołnierzy w Afganistanie było ok. 2,5 tys. Żołnierzy z państw NATO (w tym z Polski) 7 tys. Amerykanów wsparli też żołnierze z Gruzji, Australii i Nowej Zelandii.Przez prawie dwie dekady żołnierze Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym także polscy, budowali i szkolili narodowe afgańskie siły zbrojne i siły bezpieczeństwa. Dziś, kiedy wiadomo, że zamiast walki wybrali masowe przechodzenie na stronę talibów, można się mądrzyć, że rezultaty tego szkolenia okazały się nienajlepsze.Byliśmy w Afganistanie od 20 lat. Czy to znaczy, że jesteśmy współwinni, iż żołnierze afgańscy – zamiast walczyć – dezerterowali lub przechodzili masowo na stronę talibów?– Gdybyśmy przyjęli, że Amerykanie w Afganistanie ponieśli klęskę, to nie byłaby to tylko amerykańska klęska. Można wtedy powiedzieć, choć trudno byłoby to sobie uświadomić, że to wojna, którą również my przegraliśmy – mówi WNP.PL Jarosław Kociszewski, ekspert Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints.Przypomina, że od drugiej wojny światowej uczestniczyliśmy w około 10 konfliktach, choć się tym nie chwalimy. Natomiast w misji w Afganistanie byliśmy bardzo aktywni.– Mieliśmy kilkudziesięciu zabitych i tysiąc rannych. Byliśmy dumni, bo kontrolowaliśmy całą prowincję. Jeśli Afganistan jest porażką NATO, to również i my powinniśmy wziąć na siebie część konsekwencji z tego wynikających – uważa Kociszewski.Gen. Mieczysław Bieniek, który był m.in. doradcą ministra obrony Afganistanu oraz przedstawicielem dowódcy NATO, a także zajmował się opracowaniem doktryny, taktyki oraz wyposażenia i zaopatrzenia armii afgańskiej, nie ma wątpliwości, iż polscy żołnierze dobrze wykonali swoje zadania, okupione śmiercią kilkudziesięciu z nich.– Etap budowy armii afgańskiej został zakończony w 2015 r. Po tym nastąpiła odbudowa państwa i jego struktur administracyjnych. To się nie udało – ocenia Bieniek.Zobacz także: Ostatnich dwóch Polaków wyleciało z Kabulu, nie ma więcej obywateli Polski w Afganistanie

Co ważne, okazaliśmy się wiarygodnym i solidarnym członkiem NATO. Nie tylko biorcą bezpieczeństwa zbiorowego, ale też jego dawcą. – Byliśmy jednym z 29 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, które wzięły udział w tej misji, wypełniając artykuł 5. Traktatu. Potwierdza to, że jesteśmy jego wiarygodnym członkiem – podkreśla gen. Bieniek.Jego zdaniem nie można powiedzieć, że żołnierze polscy nie wykonali dobrze zadań szkoleniowych. Żołnierze afgańscy rezygnowali z walki nie dlatego, że byli źle wyszkoleni. Kiedy dowódcy dowiedzieli się o upadku rządu, ucieczce prezydenta, ich morale upadło.Do tego doszły problemy logistyczne – m.in. brak zaopatrzenia w części zamienne, za co odpowiadali żołnierze USA. W tak ogromnym kraju, jak Afganistan, przy słabo rozwiniętej infrastrukturze, zabezpieczenie logistyczne działań bojowych jest szczególnie ważne. Po odejściu Amerykanów system przestał funkcjonować.– Jak u siebie walczyć, żołnierze afgańcy wiedzieli lepiej od nas. My szkoliliśmy ich, jak przygotować i zabezpieczyć te działania – dodaje generał. Sądzi też, że to, co się stało w Afganistanie, byłoby niemożliwe bez wpływu jakichś czynników zewnętrznych.Nie zmienia to faktu, że 88 mld dol., które Amerykanie przeznaczyli na sprzęt i wyposażenie żołnierzy afgańskich trafiło... do talibów. Po przejęciu kilkudziesięciu śmigłowców bojowych i transportowych, w tym 19 Black Hawk, ok. 600 wozów bojowych i 19 samolotów A-29, floty dronów ScanEngel, poradzieckich czołgów, wyrzutni przeciwlotniczych i przeciwpancernych oraz artylerii i moździerzy staną się poważną siłą militarną w regionie.Dla nas najważniejsze, by nie spełniły się deklaracje z początku wojny afgańskiej, głoszące, że wyjście z Afganistanu będzie wielkim fiaskiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który pozostawiając Afganistan islamskim fanatykom, nie dopełni swej podstawowej misji.Tak interpretowana porażka NATO zmniejszyłaby bezpieczeństwo członków Sojuszu. Konsekwencją, której powinniśmy się szczególnie obawiać, byłby pełzający rozkład Sojuszu, który historycznie sprawdził się jako realny sojusz obronny państw Europy.