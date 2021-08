Afganistan w rękach talibów. Wojna się skończyła, ale spokoju nie będzie

Talibowie zajęli Kabul i ogłosili koniec wojny w Afganistanie. To też kres amerykańskiej oraz NATO-wskiej obecności w tym kraju. W czteromilionowym Kabulu trwają negocjacje co do sposobu przejęcia rządów. Wycofanie się Amerykanów z Afganistanu nie było zaskoczeniem. Szybkość, z jaką talibowie przejęli Afganistan, szokuje. Potencjalne skutki tego faktu niepokoją.

Gorączkowa ewakuacja

Wizerunkowa porażka

Humanitarna ewakuacja

Przyjmiemy uchodźców?

Nie będzie wojny, ale też spokoju

- Joe Biden odziedziczył minę pozostawioną przez administrację Trumpa. Nie wycofał jednak wojsk do 1 maja, bo nie było oficjalnego potwierdzenia porozumienia. Talibowie jednak dali do zrozumienia, że jeżeli to nie nastąpi, to nawet to niepodpisane porozumienie diabli wezmą. Amerykanie zaczęli więc w miarę szybko wycofywać się - wyjaśnia Kociszewski.I tak po dwóch dekadach obecności w Afganistanie, Amerykanie, wraz z innymi państwami NATO, rozpoczęli pośpieszną ewakuację swoich obywateli. Także polskie MSZ poinformowało, że trwają przygotowania do pilnej ewakuacji Polaków przebywających w Afganistanie.- MSZ jest w kontakcie z Polakami przebywającymi na terytorium Afganistanu i podejmuje działania celem ich pilnej ewakuacji - napisał na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.Podkreślił, że wiele osób pracujących na rzecz demokratycznego Afganistanu, przy wsparciu instytucji państwa polskiego, zostało już ewakuowanych. Przypomnijmy, że Polska nie ma ambasady w Kabulu od 2014 r.Według niektórych doniesień, Amerykanie starali się przekonać talibów, by nie atakowali ambasady USA w Kabulu. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że nie będzie powtórki scen znanych z upadku Sajgonu w 1975 r. i ewakuacji z dachu ambasady USA w Afganistanie.Do ochrony ewakuacji skierował 6 tys. żołnierzy i przestrzegł, że Stany Zjednoczone są gotowe do udzielenia szybkiej i zdecydowanej odpowiedzi na wszelkie próby zaatakowania ich obywateli przez talibów.Jednak kiedy śmigłowce rozpoczęły gorączkową ewakuację dyplomatów i pracowników ambasady w Kabulu, powtórki z przeszłości nie udało się uniknąć.- Nie obyło się bez kompromitacji. Widzieliśmy startujące śmigłowce z ludźmi czepiającymi się kół i tłumy szturmujące samoloty transportowe Globemaster - mówi Jarosław Kociszewski.Dodaje, że talibowie mogli przecież rakietami ostrzeliwać lotnisko. Tak się nie stało, wywiązali się ze zobowiązań. Jednak wszystko, co wiąże się z ewakuacją, to niewątpliwie wizerunkowy cios dla prestiżu Stanów Zjednoczonych.- Trzeba pamiętać, że za wykonanie tego wszystkiego, co się obecnie dzieje, odpowiedzialna jest administracja Joe Bidena. To na jego rachunek spada odpowiedzialność za ten blamaż - twierdzi Kociszewski.Przykładem tego jest oddanie najważniejszej bazy wojskowej w Bagram wraz z lotniskiem, przez co teraz z trudem usiłuje się organizować ewakuacje z na wpół funkcjonującego lotniska w Kabulu.- Amerykanie mają tam znaczne siły, ale do konfrontacji nie dochodzi. Talibowie są racjonalni. Po co mają toczyć bitwę, którą już wygrali? - podsumowuje Kociszewski. Jego zdaniem nie będzie to jednak miało wpływu na realną ocenę siły militarnej potęgi USA. To wciąż najważniejsze mocarstwo na świecie.Dziś poważnym problemem jest to, że wraz z ewakuacją Amerykanów, starają się uciec z kraju tysiące Afgańczyków, którzy nie wierzą w deklaracje talibów, bo pamiętają, jak islamscy radykalni bojownicy, usprawiedliwiający swoje działania prawem szariatu, organizowali publiczne egzekucje i amputacje, nakazali mężczyznom noszenie bród, a kobietom burek. Zakazali telewizji, muzyki i kina.Amerykanie wprawdzie zapowiedzieli ewakuację tłumaczy i innych Afgańczyków, którzy dla nich pracowali. Wywieziono jednak tylko 700 osób. Zgodę na przyjazd do USA otrzymało 2,5 tys. Afgańczyków. Kolejne 8 tys. ma ją wkrótce otrzymać.Wielką akcję humanitarnej ewakuacji przygotowują także Niemcy, którzy chcą wywieźć z Afganistanu oprócz 150 swoich obywateli także tysiąc współpracowników.W poniedziałek 16 sierpnia, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że również polski samolot wyleci do Afganistanu.- Polska nie pozostawia swoich sojuszników i przyjaciół w potrzebie. Stale monitorujemy sytuację w Afganistanie. Na moje polecenie wkrótce wylatuje pierwszy samolot do Afganistanu, który posłuży do ewakuacji osób wymagających naszej opieki - poinformował szef rządu na Facebooku.Również MON, jak napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, szybko zareagowało na sytuację w Afganistanie. - Wszyscy współpracujący z Polską, którzy byli zainteresowani wyjazdem, zostali ewakuowani już w czerwcu - napisał Błaszczak.Jak poinformował 17 sierpnia Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, polski rząd rozmawia z USA o przyjęciu do naszego kraju Afgańczyków. Jak podały media, rząd amerykański poprosił Polskę o przyjęcie 3 tys. Afgańczyków. Szef KPRM twierdzi, że na razie nie ma decyzji, co do tego, ilu Afgańczyków mogłoby przyjechać do Polski.Zobacz też: Wskutek wydarzeń w Afganistanie międzynarodowe zagrożenie terroryzmem wzrośnie

Co wyłoni się z chaosu w Afganistanie? Nie ma wątpliwości, że talibowie – zachowując pozory, mające uśpić czujność wycofujących się państw, by nie interweniowały przeciw nim zbrojnie – wprowadzą takie same porządki, jakie panowały w tym kraju przed 2001 r. i które przypominają rzeczywistość pod rządami Państwa Islamskiego.- To perspektywa przerażająca. Obawiam się jednak, że w dużej mierze jest to możliwe. Kobiety pozostają w sytuacji niesłychanie trudnej, prawa kobiet nie będą respektowane, nie będą chcieli się godzić, by dziewczyny studiowały i pracowały w urzędach - przyznaje Jarosław Kociszewski.Jego zdaniem w Afganistanie nie będzie wojny, ale nie będzie też spokoju. - Kraj ten najpewniej dołączy jednak do listy krajów upadłych, gdzie władza centralna nie funkcjonuje, gdzie panuje korupcja, zamordyzm, każdy ciągnie z państwa, co się da dla siebie - dodaje.To, co najbardziej niepokoi, to ogromna ilość broni, która pozostanie w arsenałach.- W Libii broń, która tam pozostała, nadal napędza wiele konfliktów w okolicy. W Afganistanie są jej ogromne ilości, nieporównywalne do tego, co pozostało po Kadafim. Amerykanie pozostawili tam masę broni, sprzętu i technologii, choć nie najnowszych. Tym się fajnie handluje. Ta broń może wpływać destabilizująco na cały region i to jest ogromne niebezpieczeństwo - uważa Kociszewski.