Agencja Uzbrojenia do remontu. Zmiany w systemie zakupów dla wojska

Niedawno media obiegła informacja o decyzji Mariusza Błaszczaka, zmieniającej system pozyskiwania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obok Agencji Uzbrojenia ma powstać również Rada Modernizacji Technicznej. Cel zmian: usprawnienie, skrócenie i uproszczenie procedur prowadzonych postępowań zakupowych oraz konsolidacja zadań. Czego dotyczą?

Potrzebne zmiany w ustawach

Przeciągające się procedury i rozmycie odpowiedzialności

Skruszyć beton bezwładności

Czego reforma nie zmieni

IU to model biurokratycznej administracji publicznej, czyli administrowanie zasobami i skupienie uwagi na kontrolowaniu procedur i reguł związanych z wydatkowaniem środków publicznych.Projektowana AU to natomiast model zarządzania menedżerskiego, skupionego na wyznaczaniu celów i projektów oraz kontroli wyników i rezultatów. W dłuższej perspektywie powinna przynieść pozytywne efekty w kwestii realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.Od początku też było wiadomo, że z powołaniem nowej agencji i przejęciem przez nią bardzo trudnych zadań związanych z nadzorem nad eksploatacją pozyskanego sprzętu wojskowego łatwo nie będzie.Jako niezbędne wskazywano zmiany zarówno w MON, jak i ustawach o przebudowie i modernizacji Sił Zbrojnych RP, o finansach publicznych, o zamówieniach obronnych; prawdopodobnie również w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i wielu innych. Stąd opinie, że proces budowania AU powinien być rozłożony na etapy, co niewątpliwie dodatkowo wydłuży czas jej budowy.O postępach w pracach nad AU słyszeliśmy ostatnio niewiele. Dziś wiadomo, że zanim zdążono ją powołać, zmieniono jej kompetencje... "Remont" ma też przejść cały system zakupowy.W lipcu 2021 r. minister Błaszczak ujawnił w rozmowie z defense24, że nadal budowana będzie AU, ale jednocześnie powstanie kolejna instytucja - Rada Modernizacji Technicznej.Przypomniał, że największym problemem w procesie zakupów uzbrojenia są przeciągające się procedury, rozmycie odpowiedzialności i generowanie zbyt wygórowanych wymagań sprzętowych. Samo powołanie Agencji Uzbrojenia nie rozwiąże tych problemów.Stąd pomysł, aby reformę systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego wprowadzić, opierając się na zmianach wewnętrznych przepisów i skupić się przede wszystkim na usprawnieniu, skróceniu i uproszczeniu procedur oraz konsolidacji zadań.- Pierwotna koncepcja zakładała utworzenie Agencji Uzbrojenia jako instytucji posiadającej osobowość prawną, która - oprócz przejęcia zadań kilku jednostek i komórek organizacyjnych MON, - sprawowałaby także nadzór właścicielski nad Polską Grupą Zbrojeniową - wyjaśniał minister Błaszczak.Dodał, że takie rozwiązanie bez wątpienia ma swe zalety, ale wprowadzenie tych zmian jest kosztowne i czasochłonne. Podczas konsultacji wewnątrzresortowych nad projektem ustawy o AU przeważyła konkluzja, że bardziej efektywnym rozwiązaniem będzie skupienie się na zmianie procedur, a nie tylko powoływaniu nowej instytucji z zarządem i radą nadzorczą, która sprowokuje dodatkowe koszty.Po zmianach, ostateczną decyzję co do wymagań sprzętowych, na podstawie rekomendacji żołnierzy, będzie podejmował minister obrony. Gestorzy będą mieli jedynie głos doradczy. Określone też mają zostać sztywne ramy czasowe na zdefiniowanie wymagań sprzętowych - maksymalnie sześć miesięcy.Nowy system będzie opierał się na dwóch kluczowych podmiotach - Radzie Modernizacji Technicznej oraz Agencji Uzbrojenia, ale już jako jednostce budżetowej, czyli bez zarządu i rady nadzorczej.W jej skład, oprócz Inspektoratu Uzbrojenia, wejdzie Biuro do spraw Umów Offsetowych, Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji - w części, która sprawuje nadzór nad jakością pozyskiwanego sprzętu wojskowego, a także Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych.Zdaniem szefa MON Rada Modernizacji Technicznej ma “skruszyć beton bezwładności” w fazach przygotowawczych do pozyskania uzbrojenia. Przewodniczącym rady ma być szef MON, organem wykonawczym - Departament Polityki Zbrojeniowej, a zastępcami przewodniczących – przedstawiciele Sztabu Generalnego i Agencji Uzbrojenia.Głównym zadaniem Rady będzie zatwierdzanie wymagań sprzętowych oraz ustalanie priorytetów modernizacyjnych. Definiowanie wymagań sprzętowych zastąpi obecnie przenikające się fazy identyfikacyjną i analityczno-koncepcyjną.- Oczekuję, że powołanie Agencji Uzbrojenia oraz Rady Modernizacji Technicznej zakończymy w tym roku - zapewnił Mariusz Błaszczak. Na efekty tych działań przyjdzie jeszcze trochę poczekać.Zobacz także: Umowa na Narew jeszcze w tym roku. Rakietę wyprodukuje polski przemysł

Wiadomo natomiast, że decydująca rola ministra obrony narodowej w kwestii tego, co wojsko ma kupić, może nie wzbudzić powszechnego entuzjazmu. Według gen. broni Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcy Wojsk Lądowych i wiceministra, problemy z zakupami wynikają z przeniesienia do MON funkcji nadzorczych - w imieniu Skarbu Państwa.- Powstała kuriozalna sytuacja, w której MON identyfikuje potrzeby dla armii, opracowuje wymagania na sprzęt wojskowy, organizuje przetargi, negocjuje z sobą, czyli ze swoimi spółkami i sam się ewentualnie ukarze w przypadku np. nieterminowej realizacji dostaw sprzętu. To poważny błąd - twierdzi generał.Tego reforma akurat nie zmieni...