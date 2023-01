Airbus rozwija wojskowe drony, które miesiącami nie muszą lądować

Koncern lotniczy Airbus poważnie rozważa wydzielenie programu budowy dronów wojskowych i obserwacyjnych Zephyr ze swoich struktur. Zlecił już poszukiwanie partnerów, którzy pomogą w komercjalizacji tego projektu.

Z informacji podanych przez "Financial Times" wynika, że europejski producent samolotów Airbus poważnie rozważa wydzielenie swojego programu dronów wojskowych, obserwacyjnych i komunikacyjnych Zephyr ze struktur spółki.

Amerykański Bank Morgan Stanley zajmować się będzie znalezieniem zewnętrznych partnerów , którzy będą zainteresowani wyłożeniem gotówki na dalszy rozwój badań w celu przybliżenia komercyjnego wykorzystanie dronów. Nowy podmiot będzie nazywał się Aalto.

Zasilany energią słoneczną dron Zephyr może na wysokości 21 kilometrów nad Ziemią pracować nawet przez kilka miesięcy i przesyłać tysiące zdjęć i informacji lub tymczasowo monitorować wprowadzane usprawnienia komunikacyjne.

W minionym roku armia amerykańska testowała wojskową wersję drona, który przez ponad 3 miesiące nie musiał lądować w bazie. Jego przydatność jest tym większa, że ze względu na niewielkie rozmiary oraz możliwość swobodnej zmiany trajektorii lotu jest praktycznie niewykrywalny.

- Ideą umowy, którą chcemy podpisać z przyszłymi partnerami, jest potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań i przyspieszenie komercyjnego wykorzystania, co oczywiście dotyczy podmiotów dysponujących środkami do rozwoju tego biznesu - mówi cytowany w "Financial Times" odpowiedzialny za ten projekt w Airbusie Sammer Halawi.

Powołanie nowej spółki dla potrzeb rozwoju dronów przewidziane jest do końca 2024 roku.