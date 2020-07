Airbus stworzy konsorcjum z Australijczykami

Airbus Helicopters z końcem pierwszej dekady lipca 2020 r. połączył siły z ponad 20 australijskimi partnerami, tworząc konsorcjum Team Nightjar. Nowopowstała grupa przemysłowa zaoferowało swoje rozwiązanie w Projekcie LAND 2097 Faza 4. W jego ramach Australia poszukuje floty śmigłowców do wsparcia operacji specjalnych dla australijskich sił zbrojnych.

Do działań w terenie miejskim

Ptak w nazwie konsorcjum

Lekki dwusilnikowy śmigłowiec to dla Australii opcja sprawdzona operacyjnie, niedroga i pozbawiona ryzyka. Uzupełni MRH90 Taipan zapewniając większą mobilność i świadomość sytuacyjną podczas operacji specjalnych. Dzięki niewielkim gabarytom H145M może zostać zoptymalizowany do działań w gęsto zabudowanym terenie miejskim i szybko przerzucony przy użyciu samolotu transportowego C-17A Globemaster.H145M został już wypróbowany i przetestowany. Zyskuje popularność wśród sił zbrojnych ze względu na doskonały stosunek ceny do osiągów i krótki czas dostawy. Na jego zakup zdecydowały się siły zbrojne Niemiec, Węgier, Luksemburga, Serbii i Tajlandii.Śmigłowiec H145M wspiera działania sił specjalnych Niemieckich Sił Zbrojnych (Bundeswehry) odnotowując gotowość do wykonania misji powyżej 99 proc., zapewniając im bezpieczeństwo, doskonałą moc i ładowność.Airbus jest obecny w Australii od prawie dwóch dekad, budując różnorodne lokalne zdolności przemysłowe i sieć wsparcia krajowego lotnictwa wojskowego i cywilnego. Dzięki lokalnemu zespołowi zatrudniającemu ponad 1500 pracowników w 23 zakładach zajmujących się samolotami i śmigłowcami cywilnymi i wojskowymi, firma zainwestowała w australijski przemysł lotniczy ponad 1,7 mld dol. australijskich, w tym 100 mln dol. austr. pochodzących z bezpośrednich inwestycji w projekty ARH Tiger i MRH90.Lelek (ang. nightjar), od którego pochodzi nazwa konsorcjum, to najmniejszy z nocnych ptaków drapieżnych Australii, którego cechuje: zwinność, niewidzialność dzięki niewielkim rozmiarom, doskonały kamuflaż, cichy lot i oczy nie odbijające światła. Lelek jest znany z tego, że poluje parami i łapie zdobycz w locie, dzięki wyostrzonym zmysłom, zwinności, szybkości, sile i skupieniu - cechom, które są krytyczne dla operacji specjalnych. Podobieństwo do Airbusa H145M sprawiło, że lelek australijski stał się inspiracją dla propozycji zespołu w ramach Projektu LAND 2097 Faza 4.