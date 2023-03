Airbus testuje autonomiczne tankowanie samolotów w locie

Europejski producent samolotów, koncern Airbus udanie przeprowadził pierwsze testy rozwiązań pozwalających na tankowanie samolotów w locie, bez udziału człowieka.

Tankowanie w powietrzu jest kluczowe dla lotnictwa wojskowego. Dzięki niemu samoloty nie tylko dłużej mogą unosić się w powietrzu, ale także np. zabierać większy ładunek.

Obecnie w wielu siłach lotniczych służą tzw. powietrzne tankowce. To co je wszystkie łączy, to fakt, że obsługą procesu tankowania zajmuje się specjalny członek załogi.

Takie rozwiązanie ma jednak swoje wady. Po pierwsze człowiek męczy się, co może skutkować błędami w procedurze tankowania. W przeszłości prowadziły one nawet do utraty samolotów. Po drugie konieczne jest pracochłonne szkolenie, a sam lotnik swoje waży, co oznacza mniejszy ładunek samolotu.

Te wszystkie wady ma usunąć rozwiązanie nad którym pracuje Airbus Defence, wojskowe ramię europejskiego giganta przemysłu lotniczego.

Rozwiązanie określane jako Auto'Mate zostało wykorzystane w latającym stanowisku testowym A310 MRTT (powietrzny tankowiec). Maszyna podczas lotu testowego, który odbył się w Hiszpanii, zatankowała bez udziału człowieka drona DT-25.

Jak tłumaczą przedstawiciele Airbusa, kluczowym było wykorzystanie sztucznej inteligencji do precyzyjnej nawigacji i orientacji przestrzennej. Same próby trwały prawie sześć godzin i zakończyły się jak twierdzi koncern pełnym sukcesem.

Pod koniec obecnego roku planowana jest druga seria testów, badająca wykorzystanie czujników nawigacyjnych opartych na sztucznej inteligencji i ulepszonych algorytmach do autonomicznego lotu w formacji. Ponadto w pobliżu A310 MRTT będą latać dwa symulowane drony, aby zademonstrować autonomiczne operacje z wieloma odbiornikami i algorytmy unikania kolizji.