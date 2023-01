Airbus zapewni łączność satelitarną belgijskim siłom zbrojnym. My też będziemy taką mieli

Airbus podpisał umowę z belgijskim Ministerstwem Obrony na świadczenie przez 15 lat usług taktycznej łączności satelitarnej dla tamtejszych sił zbrojnych. Belgijskie wojsko będzie korzystać z kanałów łączności wojskowej oferowanych przez satelitę telekomunikacyjnego.

Belgijskie wojsko będzie korzystać z kanałów łączności wojskowej Airbus UHF (Ultra High Frequency), oferowanych przez komercyjnego satelitę telekomunikacyjnego wyprodukowanego przez Airbusa.

Wojskowe satelity UHF są wykorzystywane przez siły zbrojne do działań na lądzie, morzu i w powietrzu. Charakteryzują się wysokim poziomem interoperacyjności i dlatego są bardzo przydatne w operacjach wielonarodowych i koalicyjnych.

Airbus i Agencja Uzbrojenia również podpisały umowę na dostawę dwóch satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą w Polsce.

- Dzięki nowemu sprzętowi radiowemu Airbus zaoferuje usługi łączności w paśmie UHF siłom zbrojnym, zwłaszcza państw europejskich i sojusznikom z NATO. Ich uruchomienie zaplanowaliśmy na 2024 r. - powiedział Eric Even, szef w dziale Connected Intelligence w Airbus Defence and Space.

Ponieważ pasmo częstotliwości UHF jest stosunkowo rzadkim zasobem satcom, oferta Airbusa częściowo zaspokoi potrzeby na pojemność w jego zakresie na całym świecie. Airbus podpisał już kilka wiążących zamówień na usługi w tym obszarze, na długo przed planowanym wyniesieniem satelity na orbitę.

Urządzeniami radiowymi UHF będą zarządzać pracownicy Centrum Operacji Sieciowych Airbusa w Tuluzie. 18 udostępnionych użytkownikom kanałów UHF umożliwi nawiązanie do 200 jednoczesnych połączeń w Europie, Bliskim Wschodzie, Afryce, dużej części Azji, a także Oceanu Atlantyckiego (do wschodniej Brazylii) i Oceanu Indyjskiego (do zachodniej Australii).

Pasmo UHF jest bardzo wygodne, pozwala stosować lekkie, solidne i bezpieczne terminale, zaspokajające potrzeby różnych rodzajów sił zbrojnych. Airbus ma wyjątkowe doświadczenie w świadczeniu usług milsatcom w paśmie UHF.

Firma jest jedynym prywatnym operatorem satelitarnym obsługującym siły zbrojne, oferującym pełne spektrum pasm częstotliwości i zastosowań militarnych (pasma UHF, X, Ka Mil) i komercyjnych (L, C/Ku, Ka).

Zakupiliśmy dwa satelity obserwacyjne ze stację odbiorczą w Polsce

W ostatnich dniach grudnia 2022 r. wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak spotkał się w Warszawie z z Sébastienem Lecornu, szefem resortu obrony Francji. Podczas spotkania zatwierdzono umowę pomiędzy francuską gałęzią europejskiej firmy Airbus i Agencją Uzbrojenia na dostawę dwóch satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą w Polsce.

Nowe satelity dadzą wojsku możliwości wczesnego ostrzegania, zwiększą zdolności w obszarze pozyskiwania danych rozpoznawczych w oparciu o satelity obserwacyjne działające w ramach francusko-polskiej konstelacji, nie tylko w wymiarze wojskowym, ale również cywilnym.

Dzięki nim możliwe będzie pozyskiwanie danych rozpoznawczych w zakresie rozpoznania obrazowego z dokładnością do 30 centymetrów, a działanie w ramach konstelacji pozwoli na zobrazowanie znacznie większego obszaru Ziemi niż jest to możliwe w przypadku jednego państwa.

Podpisana umowa przewiduje, że satelity zostaną dostarczone do 2027 roku, ale już od momentu podpisania umowy Polska będzie korzystała z danych dotyczących rozpoznania obrazowego. Zakup francuskich satelitów pozwoli na rozbudowę segmentu naziemnego w postaci Ośrodka Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach.