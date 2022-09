Airbus zapewni łączność satelitarną wojskom czeskim i holenderskim

Airbus podpisał kontrakty z ministerstwami obrony Czech i Holandii na usługi łączności satelitarnej. Siły zbrojne będą wykorzystywać odpowiednio 2 i 3 kanały wojskowej łączności Airbus UHF obsługiwane przez satelitę telekomunikacyjnego EUTELSAT 36D.

Airbus podpisał kontrakty z ministerstwami obrony Czech i Holandii na usługi łączności satelitarnej przez okres 15 lat. Wyniesienie na orbitę satelity telekomunikacyjnego Eutelsat 36D, planowane jest na 2024 r.

Dzięki temu nowemu sprzętowi radiowemu UHF (Ultra High Frequency) Airbus może oferować nową usługę łączności w kanałach UHF siłom zbrojnym, zwłaszcza z krajów europejskich i NATO. Ponieważ pasmo częstotliwości UHF jest stosunkowo rzadkim zasobem orbitalnym, oferta zrekompensuje niedobór przepustowości na całym świecie.

Airbus zdobył już kilka zamówień na dostęp do tej przepustowości, na długo przed planowanym startem satelity Eutelsat 36D.

Urządzenia radiowe UHF będzie zarządzane z Centrum Operacji Sieciowych Airbusa w Tuluzie. 18 kanałów UHF umożliwi jednoczesne zestawianie do 200 połączeń nad Europą, Bliskim Wschodem, Afryką, dużą częścią Azji, a także Oceanem Atlantyckim (do wschodniej Brazylii) i Oceanem Indyjskim (do zachodniej Australii).

Wykorzystywane przez siły zbrojne do działań na lądzie, morzu i w powietrzu

Wojskowe satelity telekomunikacyjne obsługujące pasmo UHF wykorzystywane są przez siły zbrojne do działań na lądzie, morzu i w powietrzu. Charakteryzują się wysokim poziomem interoperacyjności i dlatego są bardzo przydatne w operacjach wielonarodowych i koalicyjnych. Pasmo UHF jest bardzo elastyczne, pozwala stosować lekkie, solidne i bardzo bezpieczne terminale, zaspokajające potrzeb różnych rodzajów sił zbrojnych.

Airbus ma doświadczenie w świadczeniu usług milsatcom w paśmie UHF. Firma jest jedynym prywatnym operatorem satelitarnym obsługującym siły zbrojne, oferującym pełne spektrum pasm częstotliwości i zastosowań wojskowych (pasma UHF, X, Ka Mil) i komercyjnych (L, C/Ku, Ka).

Satelita Eutelsat 36D zostanie zbudowany przez Airbusa na bazie platformy Eurostar Neo. Oprócz urządzenia obsługującego pasmo UHF będzie wyposażony w 70 transponderów pasma Ku, służących do transmisji telewizyjnych.