Alaksandr Łukaszenka chciał uciec do Polski? Sensacyjne doniesienia

Od kilku dni stan zdrowia prezydenta Białorusi jest obiektem spekulacji. Teraz wyszły na jaw informacje o rzekomym sondowaniu przez Alaksandra Łukaszenkę w 2022 roku możliwość ucieczki z Białorusi do Polski, a następnie do innego państwa.

Przedstawiamy najnowsze doniesienia dotyczące walk na Ukrainie.

Najcięższe obecnie walki toczą się o Bachmut, dokąd Rosjanie ściągają posiłki, by zatrzymać atakujących na flankach Ukraińców.

Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski zmobilizował sojuszników do budowy koalicji państw dla przekazania Ukrainie samolotów F-16.

Kijów potwierdził, że wysyłał specjalnego negocjatora na tajne rozmowy do Mińska, by uniknąć pełnoskalowego wejścia Białorusi do wojny.

Siły w ostatnim czasie rosyjskie kontynuowały nieudane operacje ofensywne wzdłuż linii Kupyansk-Swatowe-Kremmina i Awdijiwka-Donieck oraz osiągnęły marginalne korzyści w Bachmucie. Najcięższe walki toczą się wciąż o Bachmut. Jak podaje amerykański Instytut Studiów nad Wojną, przywódca Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin stwierdził, że siły rosyjskie wzmocniły swoje siły w rejonie miasta, aby ustabilizować sytuację.

Jeden z rosyjskich blogerów poinformował, że cztery nieokreślone rosyjskie bataliony zostały rozmieszczone na flankach wokół Bachmutu, aby uniemożliwić Ukraińcom robienie dalszych przełomów. Rosjanie przerzucili w ten rejon również elementy 6. Gwardyjskiej Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że minionej doby Rosjanie przeprowadzili 31 ataków rakietowych.

Wystrzelono m.in. sześć pocisków balistycznych Kh-47 Kindżał, 9 pocisków manewrujących Kalibr, które uderzyły w Mikołajów, 10 pocisków S-400 i Iskander oraz dwie rakiety S-300, które spadły na infrastrukturę cywilną Kostiantynówki w obwodzie donieckim.

Portal Ukrainska Pravda cytuje Kyryła Budanowa, szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego, który przyznał, że Kijów wysyłał specjalnego negocjatora na tajne rozmowy do Mińska, by uniknąć pełnoskalowego wejścia Białorusi do wojny. Podał, że misję tę miał wykonać Jewgienij Szewczenko.

Przez groźby Putina Łukaszenka chciał uciec do Polski, a potem do innego kraju

Agencja informacyjna Ukrinform informuje, że od 29 maja do 9 czerwca w Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii, tuż przy granicy z Rosją, odbędą się ćwiczenia sił powietrznych, w których weźmie udział około 120 samolotów i 2700 żołnierzy z 14 krajów.

Od kilku dni stan zdrowia Łukaszenki jest obiektem spekulacji. Teraz wyszły na jaw informacje o rzekomym sondowaniu przez Alaksandra Łukaszenkę w 2022 r. możliwość ucieczki z Białorusi do Polski, a następnie do innego państwa. Podobno ze względu na groźby, jakie miał kierować wobec niego prezydent Rosji Władimir Putin.

Jak wspierać Ukrainę i jak rozliczyć rosyjskie zbrodnie? O tym będą dyskutować na szczycie Rady Europy na Islandii przedstawiciele 40. szefów państw i rządów, w tym prezydent Andrzej Duda. Nie będzie natomiast przedstawiciela Rosji.

Jednym z najważniejszych tematów dyskusji w Rejkiawiku będzie stworzenie dokumentacji rosyjskich zbrodni, co ma być pierwszym krokiem do utworzenia Specjalnego Trybunału, który ma pociągnąć winnych do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione na Ukrainie.

To dopiero 4. szczyt Rady Europy w jej ponad siedemdziesięcioletniej historii. Ostatni odbył się 18 lat temu w Warszawie. Rosji nie ma, bo po wybuchu wojny, przed wykluczeniem, sama opuściła tę organizację.

W salonie fryzjerskim w Ługańsku dokonano zamachu na ministra spraw wewnętrznych tej samozwańczej republiki.

Powstaje koalicja samolotowa państw mających przekazać Kijowowi samoloty F-16

Ostatnia podróż dyplomatyczna prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Włoch, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii miała na celu przekonywanie partnerów, by dostarczyli Kijowowi amerykańskie samoloty wielozadaniowe F-16. I udało się.

- Wielka Brytania jest na tak, Polska na tak. Jestem pewien, że dołączy jeszcze Francja i inni partnerzy. Będziemy pracować nad koalicją samolotową - powiedział prezydent Zełenski. W apelach o zachodnie myśliwce Kijów jest konsekwentny. Wierzy, że wkrótce je dostanie.

Według francuskiego dziennika "Le Monde" Wielka Brytania i Holandia zadeklarowały, że chcą wspólnych prac na rzecz utworzenia koalicji poświęconej zakupowi myśliwców dla Ukrainy. Ukraińcy liczą na otrzymanie 40-50 samolotów F-16.

Będzie kolejny chiński plan pokojowy? Do Europy przybywa Li Hui, specjalny wysłannik Chin do spraw wojny w Ukrainie. Obok Moskwy i Kijowa ma też odwiedzić Berlin, Paryż i Warszawę. Będzie rozmawiał ze wszystkimi o politycznym rozwiązaniu konfliktu w Ukrainie.

Departament Stanu USA ostrzegł Gruzję, że nie warto w tej chwili pogłębiać współpracy z Rosją. Nie wykluczył dodatkowych działań w zależności od rozwoju sytuacji wokół wznowienia bezpośrednich połączeń lotniczych między tymi dwoma krajami.

Amerykańskie służby przez internet werbują szpiegów pośród Rosjan niechętnych Putinowi

Agencja AFP podała, że Stany Zjednoczone oferują 10 mln dolarów nagrody za informacje prowadzące do aresztowania rosyjskiego hakera, który miał przeprowadzić ataki na amerykańskie organy ścigania i pracowników służby zdrowia.

Amerykańskie służby chcą wykorzystać bezprecedensową możliwość werbowania szpiegów wśród Rosjan nie zadowolonych z inwazji na Ukrainę, oburzonych tym, co się dzieje. Szukają ich na po całym świecie. Służby opublikowały specjalny apel w Internecie. W zamian za współpracę oferują ochronę i anonimowość.

Były sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Anders Fogh Rasmussen, nawiązując do znalezionej w lesie pod Bydgoszczą rosyjskiej rakiety manewrującej Ch-55, stwierdził, że nie jest w stanie tego wyjaśnić. Dodał, że Polska nie jest jednak sama, jest bezpieczna.

Za to, że szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn miał chcieć zdradzić Rosję i zaproponować przekazanie ukraińskiej armii pozycji rosyjskich wojsk w zamian za ich wycofanie z Bachmutu, może go czekać zemsta ze strony Kremla.

Według Instytutu Badań nad Wojną próby jego współpracy z ukraińskim wywiadem byłyby częścią sporu z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Kreml nie usunie Prigożyna, kiedy jego ludzie trzymają front w Bachmucie, ale ma przygotowywać operację mającą zdyskredytować szefa Wagnerowców.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow określił zajęcie Donbasu we wschodniej Ukrainie jako "bezwarunkowy priorytet" Moskwy. Rosyjski dyplomata nazwał ewentualne zdobycie całego regionu mianem "wyzwolenia". Celem jest wypchnięcie ukraińskiej armii z obwodów donieckiego i ługańskiego.