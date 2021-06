Albatros w próbach morskich. Kolejny niszczyciel min dla Marynarki Wojennej

Kolejny niszczyciel min projektu 258 ORP Albatros, budowany w ramach programu Kormoran II w stoczni gdańskiej Remontowa Shipbuilding, wyszedł na pierwsze próby morskie. Albatros to drugi, po ORP Kormoran, okręt z tej serii, który ma zostać ukończony w czwartym kwartale 2021 r. Trzecim okrętem jest ORP Mewa. Jednostkę zwodowano w grudniu 2020 r., a do marynarzy powinna trafić w styczniu 2022 r.

Nowatorskie rozwiązanie

Albatros miał wejść do służby w 2020 roku

ORP Mewa w 2022 roku

Priorytetem jest Miecznik

Tyle że okręty te w dużej mierze będą różniły się od Kormorana. Aneks do umowy o wartości 115 mln zł, podpisany w sierpniu 2020 r., wprowadził wiele istotnych zmian, wynikających głównie z zaimplementowania zaleceń wynikających z badań kwalifikacyjnych i eksploatacyjno-wojskowych prototypowego okrętu ORP Kormoran oraz wymagań użytkownika, który doszedł do wniosku, że wiele rozwiązań prototypu nie spełnia jego oczekiwań.Zmiany te obejmują m.in. wymianę systemów obserwacji technicznej. Przewidziano też rozbudowę okrętowego zautomatyzowanego systemu wspomagania dowodzenia.Konieczna będzie integracja okrętowego systemu wykrywania obiektów podwodnych m.in. z nowym sonarem holowanym Kraken Katfish. Zmodyfikowany będzie podsystem artyleryjski poprzez instalację nowego okrętowego systemu uzbrojenia.Specjaliści zajmujący się marynarką wojenną przestrzegają jednak, że zastosowany tryb „1+2” nie jest znany na świecie i wcale nie jest korzystny dla użytkownika. Takie rozwiązanie powoduje bowiem, że większość zalet związanych z budową seryjną okrętów, jak choćby niższy koszt wynikający z ekonomii skali, systematyczne usprawnianie procesu produkcji, a nawet efektywniejszy transfer technologii do polskich stoczni, mogą zostać zaprzepaszczone.Tak naprawdę ORP Albatros, znacznie różniący się od swojego pierwowzoru, będzie praktycznie drugim z serii okrętem prototypowym. Aneks wydłużył też czas przekazania kolejnych jednostek z serii Kormoran II marynarzom. Okręty będą też więcej kosztować.Stocznie budujące Kormorany, jak i PGZ oraz MON, uspokajały komunikatami, że modyfikacja prototypowego ORP Kormoran została uwzględniona już w pierwszej umowie wykonawczej na seryjne okręty.- Zmiany te wynikają m.in. z potrzeby instalacji na okręcie nowych wersji sprzętu, co jest czynnością naturalną w procesie budowy jednostek pływających. Wcześniej dokonano też wyceny wprowadzanych modyfikacji oraz przeprowadzono negocjacje z wykonawcą. Procesom modernizacji i modyfikacji poddawane są również jednostki znajdujące się w linii - wyjaśniał WNP.PL mjr Krzysztof Płatek z Inspektoratu Uzbrojenia.Zgodnie z początkowym harmonogramem ORP Albatros ˜- na budowę którego (wraz z trzecią jednostką ORP Mewa) Inspektorat Uzbrojenia zawarł umowę z konsorcjum na czele z prywatną stocznią Remontowa Shipbuilding S.A. w grudniu 2017 r. o wartości ponad 1,18 mld zł - miał wejść do służby do końca stycznia 2020 r.Trzeci okręt, ORP Mewa, marynarze mieli dostać do końca listopada 2021 r. Terminy zostały jednak przesunięte. Zgodnie z aneksem do umowy podpisanym w sierpniu 2020 r. i wycenionym na 115 mln zł, terminy przekazania jednostek marynarce zostały wydłużone.W grudniu 2020 r. Inspektorat Uzbrojenia podał, że pierwszy seryjny niszczyciel min projektu ORP Albatros wejdzie do służby w ostatnim kwartale 2021 r. Przekazanie kolejnego, ORP Mewa, powinno nastąpić na początku 2022 r.Czytaj też: Leonardo i PZL-Świdnik prezentują rozwiązania dla Marynarki Wojennej

Jeśli tak będzie i harmonogram zostanie dotrzymany, a próby morskie Albatrosa zakończą się pomyślnie, to w pierwszym kwartale 2022 r. Marynarka Wojenna RP powinna dysponować już trzema niszczycielami min typu Kormoran II.Czy na tym budowa niszczycieli min się zakończy? Jeszcze do niedawna stugębna plotka głosiła, że MON rozważa budowę kolejnych jednostek z tej serii. Dziś jednak te zakulisowe domniemania wydają się mało realne. Okręty wojenne to szczególnie drogie uzbrojenie. A budżet MON jest coraz bardziej obciążony.Do tego resort obrony ogłosił, że teraz, jeśli chodzi o marynarkę wojenną, priorytetem jest program Miecznik, w którym chcemy pozyskać trzy fregaty rakietowe. Mają być budowane na takiej samej zasadnie, jak okręty dla Kormorana, czyli „1 + 2”. Najpierw prototyp, a po jego próbach kolejne jednostki.To wróży powtórkę problemów? Dla otuchy dostaliśmy zapowiedz Mariusza Błaszczaka, szefa MON, że będzie on osobiście nadzorował przebieg procesu pozyskiwania fregat, aby nie powtórzyły się błędy z przeszłości.