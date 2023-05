Amerykanie dostarczą Polsce swój najnowszy system zarządzania obroną

To jedna z dobrych informacji dla sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie dla Polski. Amerykanie poinformowali, że ich system zarządzania i kierowania obroną przeciwlotniczą IBCS osiągnął wstępną gotowość operacyjną. Dlaczego to dla nas takie ważne?

Polska wraz z dwoma bateriami systemów Patriot oraz amunicją kupiła też system zarządzania obroną powietrzną IBCS.

Kiedy w 2018 roku podpisaliśmy umowę na dwie baterie Patriot w ramach I fazy programu Wisła, systemu tego jeszcze nie było.

Obecnie jest on wdrażany w amerykańskiej armii. Niemal równolegle IBCS trafi również do polskich żołnierzy. Będziemy jego pierwszym zagranicznym użytkownikiem.

System IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System), produkowany przez amerykański koncern Northrop Grumman, to najbardziej zaawansowany na świecie system zarządzania obroną przeciwlotniczą, który może być zintegrowany z różnego rodzaju sensorami - m.in. stacjami radiolokacyjnymi wojsk lądowych, jak i na okrętach czy samolotach.

To swoiste centrum dowodzenia, gdzie spływają informacje o zagrożeniach ze wszystkich dostępnych źródeł na polu walki i na ich podstawie system wypracowuje najlepszy sposób ich niszczenia.

Jeśli okaże się, że do zniszczenia celu wystarczy tańszy pocisk niż rakiety PAC 3, to taki właśnie ruch będzie rekomendowany. Pozwoli to oszczędzić drogie pociski używane w systemach Patriot.

IBCS został opracowany dla zarządzania obroną powietrzną zestawów przeciwlotniczych Patriot, dzięki czemu może zwalczać cele, których nie "widzi" jego własna stacja radiolokacyjna AN/MPQ-53, stanowiąca najważniejszy element tej broni.

To właśnie od nazwy tego radaru, która brzmi: Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, czyli w skrócie Patriot, wzięła się nazwa tych przeciwlotniczych systemów średniego zasięgu.

System IBCS jest obecnie wdrażany w jednostkach wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych

Koncern Northrop Grumman, informując o osiągnięciu przez pierwszy IBCS wstępnej gotowości operacyjnej, potwierdza, że system może zostać skierowany do służby w amerykańskich jednostkach. Polska jest pierwszym po USA użytkownikiem tego systemu dla polskiej obrony przeciwlotniczej.

Amerykańska Komisja ds. Pozyskiwania Uzbrojenia w grudniu 2020 r. pozytywnie oceniła rezultaty przeprowadzonych badań kwalifikacyjnych i zaleciła podjęcie wstępnych testów operacyjnych i oceny IOT&E (Initial Operational Test and Evaluation), co otworzyło drogę do rozpoczęcia wstępnej produkcji małoseryjnej systemu IBCS.

We wrześniu 2021 r. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych powiadomił o podpisaniu umowy z korporacją Northrop Grumman w sprawie produkcji i dostawy elementu systemu dowodzenia IBCS dla Polski.

Cytowany przez Defence24 Bill Lamb, dyrektor międzynarodowy Northrop Grumman, na początku 2023 r. poinformował, że decyzja o przejściu do pełnoskalowej produkcji systemu zapadnie pod koniec pierwszego kwartału lub w drugim kwartale roku kalendarzowego 2023.

Podkreślił też, że niedługo rozpocznie się instalacja w Polsce systemu szkoleniowego dla Wisły. Początkowo zakładano, że wstępną gotowość operacyjną IBCS osiągnie w połowie 2022 r. - i wtedy trafi do pełnowymiarowej produkcji. Jak poinformował Northrop Grumman, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych zatwierdził osiągnięcie wstępnej gotowości 1 maja 2023 r.

Kilkanaście dni wcześniej zapadła decyzja o rozpoczęciu wielkoseryjnej produkcji IBCS. System jest już gotowy do wprowadzenia w jednostkach wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych.

Kupiliśmy system, który dopiero wchodził na wyposażenie armii USA

Producent zapewnia, że to już dojrzały system, sprawdzony i gotowy do transformacji pola walki i jego rozszerzenia, aby wspomagać i wojska USA, i ich sojuszników.

Równolegle z wdrażaniem IBCS w amerykańskiej armii system ten trafi bowiem do klientów eksportowych, wśród których Polska jest na pierwszym miejscu. Otrzymają go polscy żołnierze w 37. Sochaczewskim Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej, gdzie stanęła pierwsza bateria Patriotów.

IBCS będzie współdziałał z polskimi systemami przeciwlotniczymi i przeciwrakietowymi Patriot, których dwie baterie kupiliśmy za 20 mld zł w 2018 r. - w ramach pierwszej fazy programu Wisła, czyli obrony powietrznej średniego zasięgu.

Wraz z dwiema bateriami Patriotów i ponad dwustoma pociskami nabyliśmy również zestawy IBCS, które mało nie kosztują, ale - zdaniem analityków - warto za sporo nie zapłacić; wówczas jednak kupiliśmy system, który dopiero wchodził na wyposażenie armii USA. Dla Polski zastosowano specjalną procedurę sprzedaży sprzętu, którego Amerykanie jeszcze nie używali.

Cały wielowarstwowy system obrony powietrznej może kosztować ponad 120 mld złotych

Najprawdopodobniej IBCS, obok Patriotów, stanowić będzie także podstawę systemu dowodzenia i kierowania w programie obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew i niewykluczone, że także w programie przeciwlotniczym bardzo krótkiego zasięgu Pilica+.

Systemy Patriot to najwyższe piętro budowanej Tarczy Powietrznej Polski z rakietami o zasięgu do 100 km. Jako się rzekło: prawdopodobnie system ten będzie też wykorzystany w programie obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Narew - do 25 km, a nawet 50 km.

Szacunkowy koszt Narwi to 60 mld zł. Przypomnijmy, że najniższą warstwą naszej powietrznej obrony od 5 km do 20 km będzie system Pilica, który ostatnio ewoluował do systemu Pilica +. Obok sprzężonych działek 23 mm z wyrzutniami pocisków Piorun, Pilice wzmocnią wyrzutnie pocisków CAMM. To znacznie zwiększy skuteczność systemu obrony powietrznej o najmniejszym zasięgu.

Cały wielowarstwowy system obrony powietrznej może wymagać asygnowania ponad 120 mld zł. W styczniu 2023 r. pierwsza bateria Patriotów trafiła do Polski. Stacjonuje w Sochaczewie.

Czekamy na kolejne sześć baterii systemu Patriot

Obecnie w Sochaczewie odbywa się szkolenie żołnierzy oraz integracja wyrzutni m.in. z systemem kierowania obroną powietrzną IBCS. Obie baterie powinny osiągnąć wstępną gotowość operacyjną na początku 2024 r.

Należy podkreślić, że baterii Patriot będziemy mieli więcej. Przez wiele lat w programie Wisła nic się nie działo... Wszystko się zmieniło po agresji Rosji na Ukrainę.

Pod koniec maja 2022 r. minister obrony Mariusz Błaszczak skierował do USA zapytanie ofertowe w sprawie nabycia kolejnych sześciu baterii systemu Patriot. Wstępnie dostawy tych baterii planowane są na lata 2026-2028.

Według analityków pierwsze elementy systemu IBCS dla polskich Patriotów mają zyskać wstępną gotowość jeszcze w tym roku. Potem system będzie integrowany - m.in. z polskimi węzłami łączności, kabinami dowodzenia, radioliniami, które już wcześniej sprawdziły się we współdziałaniu z IBCS.