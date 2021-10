Amerykanie mają nowy samolot do zakłócania komunikacji przeciwnika

Siły Powietrzne USA przybliżyły się do pozyskania nowego samolotu walki elektronicznej. Amerykańska spółka L3Harris, producent innowacyjnych rozwiązań, technologii, sprzętu i systemów elektronicznych poinformowała, że pierwszy nowy samolot walki elektronicznej EC-37B Compass Call do zakłócania komunikacji przeciwnika wykonał swój inauguracyjny lot. Co to za maszyna?