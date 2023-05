Amerykanie nie zgadzają się na szkolenia ukraińskich pilotów w obsłudze samolotów F-16

Stany Zjednoczone nie tylko nie zgadzają się na przekazanie Ukrainie samolotów wielozadaniowych F-16, ale także sprzeciwiają się szkoleniom ukraińskich pilotów w obsłudze tych maszyn- ujawnił w nocy ze środy na czwartek amerykański dziennik "New York Times".

Kilka krajów Europy rozważa przekazanie Ukrainie swoich samolotów F-16, ale takie transakcje musiałby wcześniej zatwierdzić Waszyngton.

Władze USA, przynajmniej na razie, nie chcą się na to zgodzić.

W ocenie Amerykanów F-16 to drogi i bardzo zaawansowany pod względem technologicznym sprzęt, wymagający długotrwałego szkolenia. Ponadto istnieje ryzyko, że amerykańskie maszyny dostarczone Ukrainie mogłoby zostać przejęte przez Rosjan, a tego Waszyngton chciałby uniknąć - powiadomił "NYT", powołując się na własne źródła we władzach USA i Ukrainy.

Jak dodano, w Stanach Zjednoczonych panuje przekonanie, że F-16 - wbrew temu, co twierdzi rząd w Kijowie - nie są kluczowym rodzajem uzbrojenia, który mógłby okazać się szczególnie przydatny Ukrainie podczas zapowiadanej kontrofensywy przeciwko rosyjskiej armii.

Waszyngton woli skoncentrować się na przekazywaniu innych typów sprzętu wojskowego dla Ukrainy

Biorąc pod uwagę i tak już nadwerężony budżet wojskowy na rzecz pomocy Kijowowi, długi czas szkoleń, a także fakt, że samoloty dotarłyby na pole walki najwcześniej za kilka miesięcy, Waszyngton woli skoncentrować się na przekazywaniu innych typów broni i sprzętu wojskowego - przekazał dziennik.

- Sceptycyzm władz USA jest tak głęboki, że nasi piloci nie mogą nawet szkolić się na F-16 pozostających w dyspozycji państw europejskich - przyznał w rozmowie z "NYT" wysoki rangą ukraiński urzędnik.

Nie jestem przekonany, czy te szkolenia to dobry pomysł, ponieważ długotrwały cykl intensywnych treningów na F-16 wymagałby odciągnięcia wielu ukraińskich pilotów od bieżących zadań na froncie. Tymczasem Ukraina potrzebuje teraz sił powietrznych w pełnej gotowości - ocenił Douglas Barrie, ekspert brytyjskiego think tanku International Institute for Strategic Studies (IISS).

F-16 chcą przekazać Ukrainie cztery kraje Europy

Przedstawiciel władz w Kijowie powiadomił w rozmowie z "NYT", że gotowość do przekazania Ukrainie swoich F-16 "po cichu" zasygnalizowały cztery kraje Europy, w tym m.in. Holandia i Norwegia. Jak dodał, strona ukraińska ubiega się na razie o 24-36 takich maszyn.

Amerykański dziennik przypomniał, że administracja prezydenta Joe Bidena już kilkakrotnie sprzeciwiała się dostarczaniu Ukrainie potężnego uzbrojenia w obawie przed trudną do przewidzenia reakcją Moskwy. Za niemożliwe uznawano przekazanie m.in. wyrzutni rakietowych HIMARS i Patriot, a także czołgów Abrams. Wszystkie te rodzaje uzbrojenia zostały jednak ofiarowane Kijowowi lub trafią tam w najbliższych miesiącach.

Ostatnie wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego we Włoszech, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, zrealizowane w dniach 13-15 maja, miały na celu przekonywanie partnerów, by dostarczyli Kijowowi samoloty F-16 - powiadomił w poniedziałek wieczorem portal Politico.

W środę władze Holandii zdementowały wcześniejsze doniesienia, że rząd w Hadze jakoby zawarł wstępne porozumienie z Wielką Brytanią w sprawie utworzenia międzynarodowej koalicji na rzecz zakupu F-16 dla Ukrainy.

Rząd w Kijowie apeluje do zachodnich partnerów o przekazanie samolotów bojowych od lutego 2022 roku, czyli początku wojny z Rosją. W marcu władze Polski i Słowacji powiadomiły, że dostarczą Ukrainie łącznie 17 myśliwców MiG-29. Część maszyn ofiarowanych przez stronę słowacką prawdopodobnie posłuży jako źródło części zamiennych.

Stany Zjednoczone regularnie powtarzają, że nie przekażą Kijowowi samolotów F-16. Dostawa jeszcze nowocześniejszych maszyn piątej generacji, takich jak F-35, jest - w opinii większości ekspertów - nieprawdopodobna.