Amerykanie proponują Rosjanom inspekcje w bazie rakietowej w Polsce. Rząd stawia warunek

Przedstawiciele Departamentu Stanu poinformowali o rosyjskiej odpowiedzi na amerykańską ripostę dotyczącą żądań Kremla zaproponowanych w nowym systemie bezpieczeństwa w Europie. Wcześniej w amerykańskiej prasie ukazały się szczegóły niektórych propozycji Waszyngtonu. Jedna z nich dotyczyła amerykańskiej bazy rakietowej USA w Redzikowie. Czego konkretnie?

Negocjacje wciąż trwają

Według amerykańskich mediów polski rząd został poinformowany o odpowiedzi Waszyngtonu i zgodził się na pomysł inspekcji Redzikowa. Pod jednym wszakże warunkiem.W zamian Rosjanie muszą się zgodzić na inspekcje kluczowych dla naszego bezpieczeństwa instalacji rakietowych w Obwodzie Kaliningradzkim, gdzie stacjonują systemy rakietowe Iskander, wymierzone w Polskę i Europę.Już następnego dnia Rosja odniosła się do propozycji NATO ws. gwarancji bezpieczeństwa, twierdząc, że nie ma w tym dokumencie pozytywnej reakcji na główne rosyjskie pytanie.Czy w dostarczonej właśnie oficjalnej odpowiedzi Moskwy na propozycje amerykańskich rozwiązań strony zgodziły się na tego rodzaju inspekcje - nie wiadomo.Bez wątpienia wkrótce się o tym dowiemy. Wydaje się, że pomysł inspekcji jest do zaakceptowania i sprawdził się już wcześniej. Może się zatem okazać, że będziemy za jakiś czas gościć rosyjskich żołnierzy w Polsce. Negocjacje wciąż trwają. Jak powiedział 2 lutego br. sekretarz stanu USA Antony Blinken, Stany Zjednoczone są gotowe do kontynuowania dialogu z Rosją nt. obaw o wzajemne bezpieczeństwo.