Amerykanie rozbudują magazyny amunicji w Polsce

W bazie lotniczej w Powidzu, gdzie stacjonuje 33. Baza Lotnictwa Transportowego, rozpoczęto budowę magazynów środków bojowych. Inwestycja realizowana przez Amerykanów jest elementem planu w zakresie rozbudowy potencjału Sojuszniczych Sił Wzmocnienia na terenie Polski. To przedsięwzięcia ważne dla bezpieczeństwa Polski.

Powidz od dawna jest najważniejszą bazą wojskową Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Współpracuje z Amerykanami oraz innymi armiami sojuszu od czasu wstąpienia Polski do NATO.

To główna baza transportowa polskiej armii, największa w Polsce i jedna z największych baz w Europie, która ma strategiczne znaczenie dla sił zbrojnych NATO. A to jeszcze nie koniec.

- Ta inwestycja jest współfinansowana przez Polskę, przez sojusz Północnoatlantycki oraz przez Stany Zjednoczone. Założeniem tej inwestycji, jak i poprzedniej, która właśnie już dobiega końca jest stworzenie warunków takich, aby w bardzo krótkim czasie wojska sojusznicze, przede wszystkim wojska Stanów Zjednoczonych mogły być wyposażone w sprzęt bojowy, aby w sytuacji kryzysowej mogły realnie wspierać Wojsko Polskie - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wizyty w Powidzu.

Przypomniał, że baza w Powidzu - magazyny środków bojowych - których budowę zainaugurowano i powstający niedaleko kompleks długoterminowego magazynowania i napraw sprzętu, będą kluczową infrastrukturą bezpieczeństwa tej części Europy. Zakończenie budowy planowane jest na kwiecień 2024 roku.

Powidz to największe lotnisko wojskowe w Polsce, z pasem startowym o długości ponad 3,5 km, trzecim z najdłuższych w Europie, który już od dawna jest ważnym miejscem stacjonowania amerykańskiego lotnictwa wojsk lądowych na wschodniej flance NATO.

Baza ta ma coraz większe znaczenie dla Amerykanów stacjonujących w Polsce oraz obronności naszego kraju. Jest częścią pakietu sojuszniczego Readiness Action Plan, zatwierdzonego na Szczycie NATO w Walii w 2014 r.

Komitet Wojskowy NATO uznał za konieczne zapewnienie możliwości odpowiedzi Sojuszu na wyzwania związane ze wzrastającym ryzykiem wystąpienia konfliktu na wschodniej flance NATO.

W kontekście umocnienia strategicznego partnerstwa z USA, w 2020 r. wynegocjowano i podpisano dwustronną polsko-amerykańską umowę o wzmocnionej współpracy obronnej.

Infrastruktura przeznaczona dla żołnierzy USA

Współpraca bazy z Amerykanami nabrała tempa w 2010 r., kiedy w Powidzu zainaugorowano budowę centrum służącego wymianie informacji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi i NATO.

W 2018 r. rozpoczęto wokół bazy wycinkę drzew pod budowę stanowisk postojowych przeznaczonych dla śmigłowców UH-60 Black Hawk. W 2019 NATO podjęło decyzję o zainwestowaniu ponad 260 mln dolarów w projekt wsparcia sił amerykańskich w naszym kraju.

Większość tych środków trafiła do bazy w Powidzu. Pieniądze przeznaczono na budowę infrastruktury potrzebnej do przechowywania i konserwacji zmagazynowanego sprzętu wojskowego dla żołnierzy USA.

Przed wybuchem wojny w Ukrainie stacjonowało tu ok. 1 tys. żołnierzy sojuszniczych z ponad 5 tys. przebywających w Polsce. Głównie Amerykanie ze śmigłowcami CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk oraz maszynami do ewakuacji medycznej. Planowano, że wraz z rozbudową bazy ich liczba może przekroczyć 2 tys.

Inwestycja ma znaczenie strategiczne

Amerykańska baza w Powidzu to bez wątpienia ważna ze strategicznego punktu widzenia oraz obronności kraju inwestycja. Strona amerykańska już od dawna realizuje na terytorium Polski szereg przedsięwzięć w zakresie rozbudowy potencjału Sojuszniczych Sił Wzmocnienia.

W Powidzu to dwa zasadnicze projekty: kompleks magazynów sprzętu i ich utrzymania oraz magazyny amunicyjne.

Baza NATO, zlokalizowana w sąsiedztwie bazy polskiego lotnictwa transportowego w Powidzu ma pomieścić sprzęt dla brygady pancernej. Będzie kosztowała łącznie 360 mln dol. (ok 1,5 mld zł). Inwestycja jest finansowana przez Sojusz Północnoatlantycki.

W bazie ma się znaleźć sprzęt dla ok. 4-5 tys. żołnierzy brygady pancernej, 85 czołgów, 190 bojowych wozów piechoty, 35 samobieżnych haubic, wozy amunicyjne i 4 mosty samobieżne.

Pozwoli to na przerzucenie, w razie potrzeby, amerykańskiej brygady pancernej do Polski w ciągu 4-7 dni. Gdyby taki przerzut obejmował również sprzęt, trwałoby to co najmniej miesiąc lub półtora.

Obecność rotacyjna

W ramach inwestycji powstanie 56 magazynów typu ECM (Earth Covered Magazines) oraz budynków administracyjno-obsługowych. Pięć magazynów przeznaczonych będzie dla strony polskiej, a 51 magazynów dla strony amerykańskiej. Dodatkowo powstanie podziemny magazyn na amunicję, który ma mieć około 5 tys. m kw.

Będą też dwa garaże wraz z wyposażeniem technicznym o powierzchni ponad 1,6 tys. m kw., magazyn operacyjny o powierzchni prawie 5,6 tys. m kw., plac zbiórki pojazdów (Vehicle Assembly Point Pavement) liczący ponad 22,5 tys. m kw. oraz obiekt administracyjny.

Jak dotąd wojska amerykańskie stacjonują w Polsce rotacyjnie. Ale to się może zmienić. O zmianie statusu wojsk amerykańskich, które miałyby na stałe stacjonować w Polsce, mówi się ostatnio w USA. Ich lokalizacja miałaby być właśnie w Powidzu.