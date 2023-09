Amerykanie sypnęli pieniędzmi na polską armię, bo kupujemy ich sprzęt

To dobry czas dla Sił Zbrojnych Polski. Departament Stanu USA podał, że Stany Zjednoczone udzieliły Polsce pożyczki bezpośredniej w ramach programu Zagranicznego Finansowania Wojskowego (FMF) w celu wsparcie polskiej obronności. I to na bezprecedensową dla nas kwotę.

Zakupy amerykańskich samolotów, śmigłowców, czołgów, artylerii rakietowej realizujemy z finansowym wsparciem Stanów Zjednoczonych.

Polska ma być największym beneficjentem programu Foreign Military Financing (FMF - Finansowanie Zagranicznych Wojsk). USA udzieliły nam pożyczki w wysokości 2 mld dolarów.

Polska uczestniczy w tym programie od 1998 r. ale w przeszłości nie należała do jego liderów. Teraz to się może zmienić.

Mark Brzezinski, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, zapowiadając przed kilkoma dniami, że polskie zbrojenia dostaną finansowe wsparcie z USA wskazał, że zakupy śmigłowców AH-64 Apache, systemów Patriot, artylerii rakietowej HIMARS oraz czołgów Abrams i samolotów F-35 zostanie sfinansowany z programu Foreign Military Financing (FMF - Finansowanie Zagranicznych Wojsk).

Co ważne, Brzezinski podkreślił, że Amerykański Departament Obrony szuka możliwości, by zapewnić lokalny wkład przy produkcji tego sprzętu w Polsce.

W poniedziałek (25 września) Departament Stanu USA poinformował, że bezpośrednia pożyczka dla Polski wyniesie 2 miliardy dolarów.

Najpewniej w związku z tym Rada Ministrów podjęła 12 września decyzję w sprawie ubiegania się o finansowanie z amerykańskiego programu FMF dla Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Przypomnijmy, że fundusz Finansowania Zagranicznych Wojsk, nad którym pieczę trzyma Departament Stanu, to główny mechanizm pomocy dla wybranych sojuszników USA.

W ramach tego instrumentu Amerykanie udzielają m.in. bezzwrotnych pożyczek, które pozwalają na zakupy amerykańskiego sprzętu wojskowego, nowego lub używanego (przez procedurę Foreign Military Sales), usług lub szkoleń prowadzonych przez Stany Zjednoczone.

Dofinansowanie z programu FMF ma dotyczyć choćby zakupu Abramsów czy HIMARS-ów

Od początku inwazji na Ukrainę USA, korzystając z FMF, przekazały Ukrainie ok. 1,5 mld dol. Równolegle środki z tego programu otrzymywali także sojusznicy zaangażowani w dozbrajanie Ukrainy. Łącznie było to 3,3 mld dol.

Jednym z beneficjentów jest Polska, która w ramach programu na wsparcie Sił Zbrojnych RP otrzymała 288,6 mln dol. (ponad 1,435 mld zł), o czym poinformowała pod koniec września 2023 r. ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Zatem zamówione w styczniu br. czołgi Abrams w starszej wersji (116 egzemplarzy), pochodzące z magazynów armii Stanów Zjednoczonych, które zakupiliśmy za 3,75 mld dol., tak naprawdę są nieco tańsze.

Tak było też w przypadku zestawów artylerii rakietowej HIMARS, których 20 (w tym dwa szkolne) zamówiliśmy w 2019 r. za 414 mln dol. w formule Foreign Military Sales. Mamy już ich 7, pozostałe 13 ma być do końca roku.

- Chcę też podkreślić, że USA przeznaczyły prawie 200 mln dol. jako kwotę, która została wniesiona w koszty tej transakcji, a więc jest to dla nas dowód współpracy i głębokiego zaufania - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak mówiąc o systemach HIMARS.

Powinniśmy zabiegać o refinansowanie za przekazany Ukrainie sprzęt

Przyznane już wcześniej Polsce pieniądze były częścią pakietu pomocy finansowej wartego 2,7 mld dol. (13,43 mld zł) dla Ukrainy oraz 18 państw europejskich, ogłoszonego przez sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena podczas wizyty w Kijowie w pierwszej dekadzie września.

Podano wówczas, że również Czechy otrzymają z tego programu 100 mln dol. (497,4 mln zł).

Jednocześnie Antony Blinken zapowiedział, że Polska będzie jednym z największych odbiorców zagranicznej pomocy wojskowej - poza Ukrainą.Jak podkreślił, chodzi o wzmocnienie zdolności Polski do odstraszania i obrony przed zwiększonym zagrożeniem ze strony Rosji po tym, jak nasz kraj udzielił znacznego wsparcia walczącej Ukrainie.

Miało to być zachętą dla innych państw do przekazywania Ukrainie wsparcia, jak również do rozpoczęcia negocjacji kontraktów z firmami obronnymi, w celu możliwie najszybszego uruchomienia produkcji sprzętu dla Ukrainy.

Co do tego, że powinniśmy przekazywać walczącej Ukrainie broń pochodzącą z czasów Układu Warszawskiego, nie było wątpliwości. Podobnie, jak to, że powinniśmy zabiegając o refinansowanie za przekazany sprzęt w ramach NATO, UE czy bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych.

Jako przykład wskazywano Słowację, która w zamian za 13 samolotów MiG-29 przekazanych Ukrainie, wynegocjowała atrakcyjną cenę za 12 śmigłowców uderzeniowych AH-1Z Viper wraz z wyposażeniem, szkoleniem i 500 pociskami Hellfire. Zamiast ponad miliarda dolarów zapłacili jedynie 340 mln dol.

Teraz okazuje się, że Amerykanie pożyczą z FMF na zbrojenia dodatkowe 2 mld dolarów, dorzucając do tego 60 mln dolarów na obsługę kosztów pożyczki. Biorąc pod uwagę, że pożyczki z FMF są zwykle zawierane na okresy 15 lat i dłuższe, to w praktyce, przy uwzględnieniu inflacji w tym czasie, mówimy o realnie niższym koszcie, niż dzisiejsze 2 mld dolarów. Chyba że dojdzie w tym czasie do znacznego wzrostu wartości dolara względem złotego.

Zdarza się, że pieniądze z FMF dostają państwa bez demokracji w zachodnim stylu

Do tej pory z FMF korzystali najwięcej sojusznicy amerykańscy w kluczowych dla utrzymania bezpieczeństwa regionach, gdzie Amerykanie widzą największe zagrożenie dla swoich interesów i bezpieczeństwa narodowego.

Takich sojuszników Stany Zjednoczone mają niemal w każdym zakątku globu. Inwestowanie pieniędzy w tych krajach to nie tylko swego rodzaju "polisa ubezpieczeniowa" dla amerykańskich interesów i bezpieczeństwa narodowego. Przekazane sojusznikom pieniądze wracają do USA w formie zapłaty za zakupione uzbrojenie.

Zdarza się, że pieniądze z FMF dostają nie tylko państwa demokratyczne, ale również mniej lub bardzie autorytarne, o szemranej reputacji. M.in. 1,85 mld dol. takiej pomocy otrzymał Irak, grube miliony popłynęły też do Jordanii czy Pakistanu. Od 1979 r. kilkadziesiąt miliardów dolarów otrzymał też Kair.

W sierpniu 2023 r. USA zatwierdziły pomocy dla Tajwanu w wysokości 80 mln dol. Głównym jednak beneficjentem pieniędzy z tego instrumentu jest jak dotąd Izrael. Pomoc dla państwa żydowskiego stanowi 52 proc. amerykańskiego programu FMF co stanowi 20-25 proc. budżetu obronnego Izraela.

Polska jest głównym beneficjentem amerykańskiej pomocy w naszej części globu

Jak wyglądała ta pomoc jeśli chodzi o Polskę? Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie realizacji programu FMF zapoczątkowana została, na wniosek rządu, w 1998 r. Z przyznanych 4,6 mln dol. większość przeznaczono na szkolenie. Na ten cel Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego dostał do wykorzystania 3,43 mln dol.

Wydatkowanie tych środków napotykało jednak na trudności. Wiązane to było m.in. z koniecznością ponoszenia kosztów w przypadku wysyłania żołnierzy za granicę. Polska musiała bowiem zapewnienia każdemu wyjeżdżającemu stypendium w wysokości 640 dol. miesięcznie. Niemniej, w początkowym okresie funkcjonowania programu, w 1999 r., Departament Kadr skierował 10 przedstawicieli Marynarki Wojennej na szkolenie w USA, związane z przejęciem fregaty ORP Gen. K. Pułaski.

W sierpniu 2001 r. podjęto próbę przygotowania i uruchomienia procesu szkolenia kadry Wojska Polskiego w Stanach Zjednoczonych na potrzeby Narodowego Systemu Pozyskiwania Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego.

Niestety, wytypowani oficerowie w większości nie spełniali kryterium znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie. Skierowano więc trzech oficerów na 18-miesięczne studia w zakresie zarządzania kontraktowaniem i dostawami sprzętu wojskowego.

Jednakże strona amerykańska uznała, iż koszty tych studiów, wynoszące ok. 200 tys. dol., będą pokryte ze środków Programu Międzynarodowego Szkolenia Wojskowego IMET (International Military Education and Training Program), którego wykorzystanie traktowane jest priorytetowo. W ramach tego programu przeszkolono w USA 47 żołnierzy.

W związku z trudnościami, jakie ten proces napotykał, obie strony ustaliły, że wykorzystanie amerykańskich środków pomocowych z funduszu FMF, które miały dotyczyć okresu pięcioletniego, obowiązywać będą w dłuższym okresie.

W kolejnych latach Polska była głównym beneficjentem amerykańskiej pomocy w tej części globu. Przykładowo w 2009 r. otrzymaliśmy 27 mln dol., w rok później 47 mln, a w 2011 r. było to 33 mln dol. W 2015 r. z programu FMF dostaliśmy 9 mln dol. Więcej, bo ok. 10 mln dol. otrzymała Gruzja.

Obecnie sytuacja geopolityczna w naszej części Europy, ale i na świecie znacznie się zmieniła. Od wybuchu wojny w Ukrainie rola Polski w Europie systematycznie rośnie.

Ciężar polityczny Unii przesunął się na wschód, jesteśmy też teraz najważniejszym w regionie partnerem spośród wszystkich państw NATO. Do tego największym i zbrojącym się na potęgę państwem przyfrontowym. Stąd dodatkowe wysokie granty finansowe na zakup amerykańskiego uzbrojenia nie powinny dziwić.