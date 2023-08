Amerykanie testują nowego Javelina

Słynna 1. Dywizja Kawalerii US Army z Teksasu rozpoczęła testy i szkolenie żołnierzy na najnowszej wersji systemu rakietowego Javelin z zestawem obserwacyjno-celowniczym wielokrotnego użytku LW CLU.

Sprawdzony na froncie ukraińsko-rosyjskim pocisk przeciwpancerny Javelin typu "Fire&Forget", czyli "Wystrzel i zapomnij" doczekał się nowej wersji modułu kierowania - LW CLU (Light Weight Command Launch Unit - lekka jednostka sterująca) - informuje oficjalny portal US Army.

Kawalerzyści z amerykańskiej 1. Dywizji Kawalerii, którzy w rzeczywistości służą jako piechota, testowali tę wersję systemu na poligonie w Yuma.

LW CLU to modyfikacja systemu przeciwpancernego, który wprowadzono niemal trzydzieści lat temu. Jak informuje US Army, nowy moduł zapewnia przewagę nad dotychczas stosowanym sprzętem na przykład ze względu na lżejszą wagę, ale też bardziej wyraźny obraz w trakcie skanowania celu i większy zasięg. A to bezpośrednio przekłada się na jego skuteczność na polu bitwy.

Według uczestniczących w testach żołnierzy, Javelin jest bardzo łatwy w transporcie i szybki w rozmieszczeniu, co zabiera do 20 sekund.

System produkowany jest wspólnie przez firmy RTX oraz Lockheed Martin.

- Oryginalny system Javelin CLU pojawił się w 1995 roku. Aktualizacja LW CLU jest pierwszą poważną aktualizacją systemu od ponad 25 lat i ta aktualizacja prawdopodobnie będzie stanowić podstawę systemu na następne 25 lat – powiedział serwisowi US Army płk Jonathan S. Bender, dyrektor Dyrekcji Testów Manewrowych Dowództwa Testów Operacyjnych Armii Stanów Zjednoczonych.